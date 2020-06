IDES procesa más de 1.2 millones de reclamos/IDES Processes More Than 1.2 Million Claims

IDES procesa más de 1.2 millones de reclamos en las últimas once semanas

Beneficios extendidos estatales ahora disponibles además de PEUC como resultado de la tasa de desempleo

Springfield, Illinois.– El Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois (IDES) publicó hoy nuevos datos estatales que muestran que el departamento procesó 72,780 nuevos reclamos iniciales por beneficios regulares de desempleo durante la semana que finalizó el 16 de mayo. El departamento ha procesado 1,226,394 reclamos por beneficios de desempleo desde el 1 de marzo hasta mayo 16. Esta cantidad es 12 veces la cantidad de reclamos que el departamento procesó durante el mismo período del año pasado, cuando IDES procesó solo 93,000 reclamos por beneficios regulares de desempleo.

El programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA), lanzado el 11 de mayo, procesó 74,515 reclamos iniciales en su primera semana. PUA proporciona beneficios de desempleo 100% financiados por el gobierno federal para personas que están desempleadas por razones específicas relacionadas con COVID-19 y que no son elegibles para el programa de seguro de desempleo regular del estado, el programa de beneficios extendidos (EB) según la ley de Illinois o el desempleo de emergencia pandémica Programa de compensación (PEUC), que incluye contratistas independientes y propietarios únicos. El programa puede ofrecer beneficios de hasta 39 semanas para reclamos de desempleo relacionados con COVID-19.

IDES procesó 36,367 reclamos de compensación por desempleo de emergencia pandémica (PEUC), que proporciona hasta 13 semanas de beneficios del 100% financiados por el gobierno federal a individuos que han agotado sus beneficios estatales regulares de desempleo. PEUC está potencialmente disponible para las semanas que comiencen a partir del 29 de marzo de 2020 y continúen hasta la semana que finaliza el 26 de diciembre de 2020.

El Departamento también anunció que los beneficios estatales extendidos (EB) ahora están disponibles para aquellos que agotan las 26 semanas de desempleo estatal regular y las 13 semanas adicionales de beneficios federales de PEUC. EB proporciona 13 semanas adicionales de beneficios regulares de desempleo y está disponible cuando el estado experimenta una alta tasa de desempleo. La tasa de desempleo de Illinois actualmente se encuentra en 16.4%.

Los datos estatales de reclamos de desempleo, que reflejan la actividad de la semana anterior, están disponibles en el sitio web de IDES todos los jueves por la tarde. Los datos de reclamos de la PUA seguirán estas mismas disposiciones de embargo federal, con los datos de esta semana disponibles desde este jueves 21 de mayo. Los datos de reclamos iniciales anteriores han sido revisados ​​para tener en cuenta adecuadamente el número de reclamos procesados ​​con éxito.

Aquellos que tengan preguntas o necesiten asistencia con los beneficios de desempleo en este momento, deben visitar IDES.Illinois.gov.

IDES Processes More Than 1.2 Million Claims in Last Eleven Weeks

State Extended Benefits Now Available in Addition to PEUC as a Result of Unemployment Rate

Springfield, Illinois.– The Illinois Department of Employment Security (IDES) today released new statewide data showing the department processed 72,780 new initial claims for regular unemployment benefits during the week ending May 16. The department has now processed 1,226,394 claims for unemployment benefits from March 1 through May 16. This amount is 12 times the number of claims the department processed over the same period last year, when IDES processed just 93,000 claims for regular unemployment benefits.

The Pandemic Unemployment Assistance (PUA) program, launched May 11, processed 74,515 initial claims in its first week. PUA provides 100% federally-funded unemployment benefits for individuals who are unemployed for specified COVID-19-related reasons and are not eligible for the state’s regular unemployment insurance program, the extended benefit (EB) program under Illinois law, or the Pandemic Emergency Unemployment Compensation program (PEUC), including independent contractors and sole-proprietors. Up to 39 weeks’ worth of benefits are potentially available under the program for COVID-19-related unemployment claims.

IDES processed 36,367 Pandemic Emergency Unemployment Compensation claims (PEUC), which provides up to 13 weeks’ worth of 100% federally funded benefits to individuals who have exhausted their regular state unemployment benefits. PEUC is potentially available for weeks beginning on or after March 29, 2020 and continuing through the week ending December 26, 2020.

The Department also announced state extended benefits (EB) are now available to those who exhaust the allotted 26 weeks of regular state unemployment and the additional 13 weeks of federal PEUC benefits. EB provides an additional 13 weeks of regular unemployment benefits and is made available when the state experiences a high unemployment rate. The Illinois unemployment rate currently sits at 16.4%.

Statewide unemployment claims data, which reflects activity for the week prior, is made available on the IDES website every Thursday afternoon. PUA claims data will follow these same federal embargo provisions, with this week’s data available on Thursday, May 21. Previous initial claims data has undergone a revision to properly account for the number of successfully processed claims.

Those with questions or in need of assistance with unemployment benefits at this time are encouraged to visit IDES.Illinois.gov.