Más de 1,000 familias Latinas recibieron Alimentos, Máscaras y Desinfectante de Manos en el Evento Organizado por La Representante Estatal Elizabeth Hernandez

Cicero, Illinois (NED).– Con las consecuencias económicas creadas por COVID-19 que han afectado enormemente a la comunidad latina en Illinois, una coalición liderada por la Representante estatal Elizabeth Hernandez, Larry Dominick, Presidente de Cicero, Representante Estatal Edgar Gonzalez JR., la organización Family Focus Organization – Nuestra Familia, Manhattan Mechanical Services, Associated Builders and Contractors – Illinois Chapter, Anderson Legislative Consultant, Ltd. y Marquis Energy organizó este evento en Cicero donde se entregaron más de 1,000 bolsas de alimentos, máscaras faciales y desinfectantes.

El evento tuvo lugar este pasado martes, 19 de mayo en la mañana en el Parque Comunitario de Cicero.

Por más de 2 horas una interminable fila de vehículos circularon para recoger los alimentos tan esenciales y para poder cumplir las disposiciones estatales de protección para evitar el contagio por el virus COVID-19.

“Hoy más que nunca debemos ayudar a nuestra comunidad quien se ha visto afectada por los altos números de contagio y por la pérdida de empleos, lo cual ha creado una situación desesperante para nuestras familias. Esta es una pequeña ayuda mientras continuamos trabajando para brindar soluciones permanentes para nuestra comunidad”, dijo la Representante Estatal Hernandez.

“La industria de la construcción ha tomado la iniciativa de ayudar a la gente y comunidades en este momento difícil que atravesamos”, dijo Alicia Martin, Directora Ejecutiva de ABC-Illinois. “Este evento gratuito es otro ejemplo del espíritu y solidario hacia nuestras comunidades. Deseo darle las gracias a Manhattan Mechanical Services, miembro de ABC por haber hecho posible la donación de alimentos”.

Illinois Chapter of Associated Builders and Contractors (ABC) es una asociación de la industria de la construcción que sirve de plataforma para que sus miembros crezcan, creando oportunidades para quienes desean trabajar en esta industria ofreciendo entrenamiento laboral mientras se preserva la seguridad en el trabajo.

Otros patrocinadores del evento que donaron productos o brindaron su tiempo como voluntario, incluyen a Anderson Legislative Consulting, Ltd., Marquis Energy y Sean Tenner, Director Político del Distrito 46 en Chicago.