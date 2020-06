Pritzker modifica la Fase 3 para más actividades al aire libre/Pritzker modifies Phase 3 for more outdoor activities

Algunos presionan para votar el plan de reapertura

El gobernador J.B. Pritzker dijo el miércoles que estaba cambiando su plan de reapertura para permitir que los bares y restaurantes sirvan a los clientes en un entorno al aire libre, expandió las opciones de golf y abrió todos los parques estatales.

Los cambios se anunciaron el primer día que los legisladores regresaron a Springfield.

En su primera aparición fuera de Chicago en casi dos meses, y su primera aparición fuera de su casa en casi dos semanas, Pritzker dijo que más cosas comenzarán a abrirse a fines de este mes.

Pritzker dijo que para fines de mayo todas las áreas del estado estaban en camino de ingresar a la Fase 3 de su plan de reapertura. Eso significa más opciones para bares y restaurantes, lo que incluye permitir cenas al aire libre con clientes a seis pies de distancia y personal con máscaras y guantes.

"Estos servicios pueden abrirse a un riesgo comparable a otras actividades al aire libre y dar a nuestra industria hotelera un impulso muy necesario mientras trabajan para mantener sus negocios en pie durante esta terrible crisis", dijo Pritzker.

La siguiente fase también incluirá permitir salones y otra higiene personal.

"Para los clubes de salud, gimnasios y estudios de acondicionamiento físico, se permite el entrenamiento personal individual en instalaciones interiores y clases de acondicionamiento físico al aire libre de hasta diez personas", dijo Pritzker.

El gobernador dijo que las nuevas pautas también permitirán reuniones al aire libre de diez o menos.

"Si quiere ir a disfrutar de un picnic en el parque o caminar con otras nueve personas, puedes hacerlo", dijo Pritzker. "Solo recuerde usar una máscara o una cubierta facial cuando no se pueda mantener el distanciamiento social".

También se permitirá la navegación y el acampar de diez o menos personas en un grupo, al igual que las instalaciones de tenis interiores y exteriores. Luego está el golf, dijo el gobernador.

"En la Fase 3, los cursos pueden permitir cuarteto en los mismos horarios de salida", dijo Pritzker. "Los carros también se permitirán con una sola persona por carro, o un hogar inmediato por carro".

Se proporcionará más orientación para los campos de tiro al aire libre, campos de práctica y campos de paintball. Todos los parques estatales y sus concesiones también están programados para reabrir.

Los legisladores estatales republicanos de Illinois continuaron presionando para votar el plan de reapertura gradual del gobernador. Dicen que el plan del gobernador "carecía totalmente de aportes de funcionarios y expertos elegidos localmente".

La Cámara de Comercio de Illinois presentó su propio plan de reapertura a través del líder de la minoría del Senado Bill Brady, republicano por Bloomington. Esa medida, el Proyecto de Ley 3993 del Senado, ordenaría a la agencia de salud pública del estado que establezca protocolos para operaciones comerciales seguras con orientación sobre distanciamiento social, disfraces y otras medidas.

"La reapertura debería ser segura y equitativa para todas las comunidades de Illinois", dijo el presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Illinois, Todd Maisch. “Miles de empresas en todo Illinois han estado operando de manera segura desde el primer día del cierre. Cualquier negocio que demuestre que puede operar de manera tan segura como los que han estado abiertos todo este tiempo debería poder reabrir lo antes posible ".

La cámara dijo que su plan también se centró en la escasez de guarderías.

"El gobierno está poniendo una expectativa irracional en los padres y tutores al no permitir que los centros de atención se vuelvan a abrir junto con los lugares de negocios", dijo Maisch. "Es imposible que cualquier persona considerada" no esencial "regrese a un lugar físico o continúe trabajando desde su hogar por un tiempo prolongado sin el cuidado adecuado de sus hijos y dependientes".

El plan de la Cámara también incorpora a la legislatura en el proceso de recuperación "al evitar que el gobernador extienda una proclamación inicial de desastre sin que la Asamblea General apruebe una resolución que apruebe la extensión", según un comunicado de prensa de la organización.

Pritzker modifies Phase 3 for more outdoor activities

Some push for vote on reopening plan

Gov. J.B. Pritzker said Wednesday that he was changing his reopening plan to allow bars and restaurants to serve customers in an outdoor setting, expanded golfing options and opening all state parks.

The changes were announced on the first day that lawmakers returned to Springfield.

In his first appearance outside of Chicago in nearly two months, and his first appearance outside of his home in almost two weeks, Pritzker said more things will start opening back up later this month.

Pritzker said by the end of May all areas of the state were on track to enter Phase 3 of his reopening plan. That means more options for bars and restaurants, including allowing outdoor dining with customers six-foot distanced and staff wearing masks and gloves.

“These services can open at a risk comparable to other outdoor activities and give our hospitality industry a much-needed boost as they work to keep their businesses on their feet during this terrible crisis,” Pritzker said.

The next phase will also include allowing salons and other personal hygiene.

“For health clubs, gyms and fitness studios, one-on-one personal training in indoor facilities and outdoor fitness classes of up to ten people are allowed,” Pritzker said.

The governor said new guidelines will also allow outdoor gatherings of ten or fewer.

“If you want to go enjoy a picnic in the park or a walk with nine other people, you can,” Pritzker said. “Just remember to wear a mask or face covering when social distancing can’t be maintained.”

Boating and camping of ten or fewer people in a group will also be allowed, as will indoor and outdoor tennis facilities. Then there’s golf, the governor said.

“In Phase 3, courses can allow foursomes out on the same tee times,” Pritzker said. “Carts will also be permitted with only one person per cart, or one immediate household per cart.”

More guidance is forthcoming for outdoor shooting ranges, driving ranges and paintball fields. All state parks and their concessions are also slated to reopen.

Illinois Republican state lawmakers continued their push to have a vote on the governor’s phased-in reopening plan. They say the governor's plan “wholly lacked input from locally elected officials and experts.”

The Illinois Chamber of Commerce introduced its own reopening plan through Senate Minority Leader Bill Brady, R-Bloomington. That measure, Senate Bill 3993, would direct the state’s public health agency to establish protocols for safe business operations with guidance on social distancing, face-coverings and other measures.

“Reopening should be safe and equitable for all Illinois communities,” Illinois Chamber of Commerce President and CEO Todd Maisch said. “Thousands of businesses across Illinois have been operating safely from Day One of the shutdown. Any business that proves they can operate as safely as the ones that have been open this whole time should be allowed to reopen as soon as possible.”

The chamber said its plan also focused on daycare shortages.

“The government is placing an unreasonable expectation on parents and guardians by not allowing care centers to reopen along with places of business,” Maisch said. “It is impossible for anyone deemed ‘non-essential’ to return to a physical location or continue to work from home for an extended time without proper care for their children and dependents.”

The Chamber's plan also incorporates the legislature into the recovery process "by preventing the governor from extending an initial disaster proclamation without the General Assembly passage of a resolution that approves the extension," according to a news release from the organization.