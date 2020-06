2.352 nuevos casos de coronavirus / 2,352 New Cases of Coronavirus Disease

El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) anunció hoy 2,352 nuevos casos de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Illinois, incluidas 75 muertes adicionales.

- Condado de Cook: 1 mujer 20 años, 1 hombre 30 años, 2 mujeres 50 años, 4 hombres 50 años, 6 mujeres 60 años, 8 hombres 60 años, 7 mujeres 70 años, 8 hombres 70 años, 6 mujeres 80 años, 5 hombres 80 años, 1 años 80 desconocidos, 8 mujeres 90s, 2 machos 90s

- Condado de DuPage: 1 mujer 90, 1 mujer 100+

- Condado de Kane: 1 hombre de 30 años, 1 hombre de 70 años

- Condado de Lake: 1 hombre de 60 años

- Condado de Macon: 1 hombre de los 90

- Condado de Madison: 2 mujeres de los 90, 1 hombre de los 90

- Condado de Will: 2 hombres de 50 años, 2 mujeres de 80 años

- Condado de Winnebago: 1 mujer de 50 años, 1 hombre de 70 años, 1 mujer de 90 años

Actualmente, IDPH informa un total de 107,796 casos, incluidas 4,790 muertes, en 100 condados en Illinois. La edad de los casos varía de menos de uno a más de 100 años. En las últimas 24 horas, los laboratorios han reportado 25,114 especímenes para un total de 722,247. La tasa de positividad continua de 7 días en todo el estado, del 14 al 20 de mayo, es del 13%

75 additional Deaths

The Illinois Department of Public Health (IDPH) today announced 2,352 new cases of coronavirus disease (COVID-19) in Illinois, including 75 additional deaths.

- Cook County: 1 female 20s, 1 male 30s, 2 females 50s, 4 males 50s, 6 females 60s, 8 males 60s, 7 females 70s, 8 males 70s, 6 females 80s, 5 males 80s, 1 unknown 80s, 8 females 90s, 2 males 90s

- DuPage County: 1 female 90s, 1 female 100+

- Kane County: 1 male 30s, 1 male 70s

- Lake County: 1 male 60s

- Macon County: 1 male 90s

- Madison County: 2 females 90s, 1 male 90s

- Will County: 2 male 50s, 2 females 80s

- Winnebago County: 1 female 50s, 1 male 70s, 1 female 90s

Currently, IDPH is reporting a total of 107,796 cases, including 4,790 deaths, in 100 counties in Illinois. The age of cases ranges from younger than one to older than 100 years. Within the past 24 hours, laboratories have reported 25,114 specimens for a total of 722,247. The statewide 7-day rolling positivity rate, May14th – May 20th is 13%

