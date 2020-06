El secretario de Defensa se opone al despliegue de tropas / Defense Secretary opposes deploying active-duty troops

"No apoyo invocar la Ley de Insurrección", dijo en sus primeros comentarios públicos desde que estallaron las protestas.

El secretario de Defensa, Mark Esper, declaró el miércoles su oposición a enviar tropas en servicio activo a ciudades de EE. UU. Para tratar con manifestantes violentos, dos días después de que el presidente Donald Trump amenazó con hacerlo si los gobernadores no convocan tropas de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la publicación POLITICO, funcionarios de la Casa Blanca están descontentos con los comentarios de Esper a los periodistas, dijo un asistente de la Casa Blanca y dos personas cercanas a la Casa Blanca.

Esper no contradijo específicamente al presidente, "La opción de utilizar las fuerzas de servicio activo en una función de aplicación de la ley solo debe usarse como un último recurso y solo en las situaciones más urgentes y graves. No estamos en una de esas situaciones en este momento", dijo Esper el miércoles en sus primeros comentarios públicos desde que estallaron las protestas.

Un acto fue invocado por última vez en 1992 para reprimir violentas protestas en Los Ángeles después del juicio de Rodney King.

Mientras que personas cercanas a la Casa Blanca dijeron que despedir a Esper actualmente no es parte de la conversación, uno señaló que el secretario de defensa había enviado previamente un mensaje.

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, declinó decir si Trump aún confiaba en Esper.

Defense Secretary opposes deploying active-duty troops

"I don't support invoking the Insurrection Act," Mark Esper said in his first public comments since the protests erupted.

Defense Secretary Mark Esper declared on Wednesday his opposition to sending active-duty troops into U.S. cities to deal with violent protesters, two days after President Donald Trump threatened to do so if governors don't call up National Guard troops.

White House officials are unhappy with Esper's comments to reporters, a White House aide and two people close to the White House tell POLITICO.

Esper did not specifically contradict the president, "The option to use active-duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire situations. We are not in one of those situations right now," Esper said Wednesday in his first public comments since the protests erupted.

The act was last invoked in 1992 to tamp down violent protests in Los Angeles after the Rodney King trial.



While people close to the White House said firing Esper is not currently part of the conversation, one noted that the defense secretary has previously gone off message.



White House spokesperson Kayleigh McEnany declined to say whether Trump was still confident in Esper.