Alcalde Lovero pide a residentes acaten orden de toque de queda/Mayor Lovero asks residents to observe curfew

Berwyn, Illinois (NED).– La ciudad de Berwyn a través de las páginas del periódico EL DIA da a conocer que ha promulgado un toque de queda en toda la ciudad de 8 de la noche a 5 de la mañana desde el pasado miércoles 3 de Junio de 2020 hasta nuevo aviso.

Se pide a las empresas y negocios de la localidad que se acaten al horario restringuido y cerrar sus operaciones a la hora señalada.

Desafortunadamente varios suburbios incluyendo Berwyn han sido vandalizados y saqueados por maleantes que se aprovecharon de las protestas pacíficas para robar varios comercios del área.

Cermak Plaza ha sido una de ellas por lo que los negocios han tenido que ser protegidos con madera para evitar más destrucción y robos como los ocurridos en la licorería Binny’s, y tiendas departamentales como Kohl’s y Burlinton entre otras, además del Mall North Riveside, en el suburbio de North Riverside.

Se les pide a los residentes que cumplan con este toque de queda y que se queden en casa por su propia seguridad.

El alcalde Robert J. Lovero dijo que además del toque de queda, se han cerrado varias calles en toda la ciudad. Pide a los residentes que informe cualquier actividad sospechosa al Departamento de Policía de Berwyn llamando al 911.



Mayor Lovero asks residents to observe curfew

Berwyn, Illinois (NED).– The City of Berwyn through the pages of the EL DIA Newspaper announced that it has enacted a citywide curfew from 8 p.m. to 5 a.m. from Wednesday, June 3, 2020 until further notice.

Local companies and businesses are asked to adhere to the restricted schedule and close their operations at the designated time.

Unfortunately several suburbs including Berwyn have been vandalized and looted by thugs who took advantage of the peaceful protests to rob several area businesses.

Cermak Plaza has been one of them so businesses have had to be protected with wood to avoid further destruction and theft such as those at Binny's Liquor Store, and department stores like Kohl's and Burlinton among others, as well as the North Riverside Mall in the North Riverside suburb.

Residents are asked to observe this curfew and stay home for their own safety.

Mayor Robert J. Lovero said that in addition to the curfew, several streets have been closed throughout the city. He asks residents to report any suspicious activity to the Berwyn Police Department by calling 911.