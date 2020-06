Attorneys take action to reform police practices and criminal justice/Attorneys take action to reform police practices and criminal justice

Procuradores toman acción para reformar las prácticas policiales y justicia penal



Kwame Raoul, Procurador de Illinois al frente de esta iniciativa



Chicago, Illinois (NED).– El Procurador General Kwame Raoul y la Procuradora General de Nueva York Letitia James lideraron hoy una coalición de 18 Procuradores generales instando al Congreso a ampliar la ley federal para otorgar a los fiscales estatales una autoridad legal clara para investigar patrones o prácticas de vigilancia policial inconstitucional.

En una carta emitida al liderazgo del Congreso, Raoul y la coalición solicitan al Congreso que amplíe la sección de mala conducta de las fuerzas del orden público de la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley de 1994, que fue promulgada luego de la severa paliza a Rodney King por parte de los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles en 1991. Raoul y la coalición argumentan que los fiscales generales deberían tener autoridad para investigar y resolver patrones o prácticas de vigilancia policial inconstitucional, particularmente en el caso de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) no use su autoridad para actuar.

“La muerte violenta de George Floyd a manos de la policía conmocionó e indignó legítimamente a una nación. Pero la verdad es que George Floyd y Breonna Taylor son dos de los últimos afroamericanos que han perdido la vida a manos de la policía con fuerza excesiva ”, dijo Raoul. “Sus trágicas muertes deberían servir como un catalizador que nos haga preguntarnos si hemos hecho lo suficiente para combatir el racismo y la desigualdad en nuestro sistema de justicia penal. Estoy comprometido a usar las herramientas y los recursos de mi oficina para responsabilizar a los departamentos e impulsar políticas que aborden la vigilancia policial inconstitucional ”.

El Procurador General Raoul y la coalición están pidiendo al Congreso que tome medidas urgentes mientras miles de estadounidenses marchan en ciudades de todo el país para protestar contra la brutalidad policial y las fallas sistémicas que causan y permiten que se perpetúe la mala conducta. Raoul y la coalición solicitan al Congreso que otorgue autoridad legal para llevar a cabo investigaciones de "modelo o práctica", para obtener datos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la ley y para llevar a cabo acciones apropiadas en los tribunales federales para garantizar la vigilancia constitucional en los estados, en particular cuando el gobierno federal no está dispuesto o no puede actuar.

Según los procuradores generales, el Departamento de Justicia inició 69 investigaciones de patrones o prácticas entre 1994 y 2017, que dieron como resultado 40 decretos de consentimiento exigibles por el tribunal. Sin embargo, desde 2017, el Departamento de Justicia ha reducido en gran medida la capacidad de las fuerzas del orden público federales para utilizar los acuerdos impuestos por la corte para reformar los departamentos de policía locales. En un memorando del 31 de marzo de 2017, el ex fiscal general Jeff Sessions escribió: “El control local y la responsabilidad local son necesarios para una vigilancia local efectiva. No es responsabilidad del gobierno federal administrar las agencias policiales no federales ". Desde enero de 2017, el Departamento de Justicia ha iniciado cero investigaciones de patrones o prácticas sobre la conducta policial y no ha emitido ningún decreto de consentimiento.

Raoul y los fiscales generales afirman que la negativa del Departamento de Justicia al abordar el problema generalizado de la mala conducta policial ha dejado a las comunidades sin protecciones críticas de los derechos civiles. Como remedio, la coalición solicita al Congreso que autorice a los fiscales generales estatales, además del Departamento de Justicia, a investigar las denuncias de violaciones de patrones o prácticas mediante el uso de citaciones de investigación, que el Departamento de Justicia ha propuesto en el pasado para ayudar a fortalecer su capacidad de supervisión.

Además, la coalición solicita que se otorgue autoridad a los fiscales generales para recopilar datos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden. Dichos datos serían especialmente importantes al identificar agencias de aplicación de la ley que tienen tasas superiores a la media de quejas por fuerza excesiva, lo que también puede ayudar a identificar agencias de aplicación de la ley en riesgo antes de que ocurra un incidente devastador. Por ejemplo, al ex oficial de policía de Minneapolis acusado de matar a George Floyd, de 46 años, el 25 de mayo fueron presentadas 18 quejas previas en su contra ante los Asuntos Internos del Departamento de Policía de Minneapolis.

La carta de hoy es parte de un enfoque multifacético que la oficina del Procurdor General Raoul está tomando para abordar la justicia penal y la reforma policial. La oficina del Procurador General continúa haciendo cumplir los términos de un decreto de consentimiento integral para reformar el Departamento de Policía de Chicago (CPD), que se ingresó después de que el Fiscal General Sessions anunciara que el Departamento de Justicia ya no usaría su autoridad para responsabilizar a los oficiales y departamentos por un patrón o práctica de mala conducta. La oficina de Raoul negoció el decreto de consentimiento exigible por la corte después de que el ex oficial de policía de Chicago Jason Van Dyke, que había recibido más de 20 quejas de mala conducta oficial en su contra, incluidas 10 relacionadas con el uso excesivo de la fuerza, disparó y mató a Laquan McDonald, de 17 años.

Además de hacer cumplir el decreto de consentimiento, la oficina de Raoul continúa evaluando políticas destinadas a garantizar la vigilancia constitucional en todo Illinois. Como senador estatal, Raoul aprobó reformas históricas, que incluyen estándares para cámaras corporales usadas por oficiales y la creación de una base de datos estatal de oficiales bajo investigación.

Los abogados generales de California, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Virginia se unen a Raoul para presentar la carta.

Attorneys take action to reform police practices and criminal justice

Kwame Raoul, Illinois Attorney at the helm of this initiative



Chicago, Illinois (NED).– Attorney General Kwame Raoul and New York Attorney General Letitia James today led a coalition of 18 attorneys general urging Congress to expand federal law to give state attorneys general clear statutory authority to investigate patterns or practices of unconstitutional policing.

In a letter issued to Congressional leadership, Raoul and the coalition are asking Congress to expand the law enforcement misconduct section of the Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, which was enacted following the severe beating of Rodney King by Los Angeles Police Department officers in 1991. Raoul and the coalition argue that attorneys general should have authority to investigate and resolve patterns or practices of unconstitutional policing, particularly in the event that the U.S. Department of Justice (DOJ) fails to use its authority to act.

“The violent death of George Floyd at the hands of police has rightfully shocked and outraged a nation. But the truth is that George Floyd and Breonna Taylor are two of the latest in a long line of African Americans who have lost their lives at the hands of police using excessive force,” Raoul said. “Their tragic deaths should serve as a catalyst that causes each of us to ask ourselves whether we have done enough to fight racism and inequality in our criminal justice system. I am committed to using the tools and resources of my office to hold departments accountable and to push for policies that address unconstitutional policing.”

Attorney General Raoul and the coalition are calling on Congress to take urgent action as thousands of Americans march in cities throughout the country to protest police brutality and the systemic failures that cause and allow misconduct to perpetuate. Raoul and the coalition are asking Congress to grant statutory authority to conduct “pattern-or-practice” investigations, to obtain data regarding excessive use of force by law enforcement officers, and to bring appropriate actions in federal court to ensure constitutional policing in states, in particular when the federal government is unwilling or unable to act.

According to the attorneys general, the DOJ initiated 69 pattern-or-practice investigations between 1994 and 2017, which resulted in 40 court-enforceable consent decrees. However since 2017, the DOJ has largely curtailed the ability of federal law enforcement to use court-enforced agreements to reform local police departments. In a March 31, 2017, memo, former Attorney General Jeff Sessions wrote, “Local control and local accountability are necessary for effective local policing. It is not the responsibility of the federal government to manage non-federal law enforcement agencies.” Since January 2017, the DOJ has initiated zero pattern-or-practice investigations into police conduct and has not entered any consent decrees.

Raoul and the attorneys general state that the DOJ’s refusal to address the pervasive problem of police misconduct has left communities without critical civil rights protections. As a remedy, the coalition is asking Congress to authorize state attorneys general, in addition to the DOJ, to investigate complaints of pattern-or-practice violations through the use of investigative subpoenas, which the DOJ has proposed in the past to help strengthen its oversight capacity.

In addition, the coalition is asking that attorneys general be granted authority to gather data about the use of excessive force by law enforcement officers. Such data would be especially important when identifying law enforcement agencies that have above-average rates of excessive force complaints, which can also help identify at-risk law enforcement agencies before a devastating incident occurs. For example, the former Minneapolis police officer accused of killing 46-year-old George Floyd on May 25 had 18 prior complaints filed against him with the Minneapolis Police Department’s Internal Affairs.

Today’s letter is part of a multifaceted approach Attorney General Raoul’s office is taking to address criminal justice and policing reform. The Attorney General’s office continues to enforce the terms of a comprehensive consent decree entered to reform the Chicago Police Department (CPD), which was entered after Attorney General Sessions announced that the DOJ would no longer use its authority to hold officers and departments accountable for a pattern or practice of misconduct. Raoul’s office negotiated the court-enforceable consent decree after former Chicago police officer Jason Van Dyke – who had received more than 20 complaints of official misconduct against him, including 10 related to excessive use of force – shot and killed 17-year-old Laquan McDonald.

In addition to enforcing the consent decree, Raoul’s office is continuing to evaluate policies aimed at ensuring constitutional policing throughout Illinois. As a state senator, Raoul passed landmark reforms, including standards for officer-worn body cameras and the creation of a statewide database of officers under investigation.

Joining Raoul in filing the comment letter are the attorneys general of California, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont and Virginia.