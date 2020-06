Escuelas Komensky y Pershing de Berwyn reciben reconocimiento /Berwyn's Komensky and Pershing schools receive recognition

Berwyn, Illinois (NED).– Berwyn South School District 100 dio a conocer que las escuelas primarias Komensky y Pershing han sido reconocidas como escuelas distinguidas de Apple para 2019-2022 por su innovación continua en el aprendizaje, la enseñanza y el entorno escolar.

Las Escuelas Distinguidas de Apple tienen una visión clara de la integración tecnológica y son centros de innovación, liderazgo y excelencia educativa que inspiran creatividad, colaboración y pensamiento crítico. Muestran prácticas innovadoras en el aprendizaje, la enseñanza y el entorno escolar y tienen resultados documentados de logros académicos.

Berwyn South School District 100 ofrece un programa educativo integral que se enfoca en la preparación universitaria y profesional al tiempo que alienta a los estudiantes a ser aprendices activos. El plan de estudios en todas las áreas de contenido y cursos exploratorios está diseñado para proporcionar a los estudiantes el conocimiento necesario para dominar los estándares de contenido mientras los desafía a alcanzar su mayor potencial académico. Brindar a todos los estudiantes acceso a la tecnología permite a los educadores enriquecer el plan de estudios a través de la exploración, la creatividad y la colaboración, y proporcionar instrucción basada en las necesidades individuales de los estudiantes.

La superintendente Mary Havis dijo al ser entrevistada: “Creemos que nuestro programa de instrucción debe involucrar a los estudiantes en experiencias de aprendizaje desafiantes y relevantes al tiempo que brinda oportunidades para que los estudiantes creen, exploren y demuestren el aprendizaje de varias maneras. El reconocimiento de las Escuelas Distinguidas de Apple refleja el compromiso de nuestro personal para proporcionar entornos de aprendizaje innovadores para los estudiantes que permitan la personalización del aprendizaje, la creatividad, el pensamiento crítico y la participación en el mundo real ".

La selección de las Escuelas Primarias Komensky y Pershing como Escuelas Distinguidas de Apple destaca su éxito como entornos de aprendizaje innovadores y convincentes que involucran a los estudiantes y proporcionan evidencia tangible del logro académico.

Komensky y Pershing se unen a otras tres escuelas del Distrito 100: Hiawatha, Irving y Piper, que anteriormente fueron reconocidas como Escuelas Distinguidas de Apple para 2019-2022.



Berwyn's Komensky and Pershing schools receive recognition from Apple

Berwyn, Illinois (NED).– Berwyn South School District 100 is pleased to announce Komensky and Pershing Elementary Schools have been recognized as Apple Distinguished Schools for 2019–2022 for continuous innovation in learning, teaching, and the school environment.

Apple Distinguished Schools have a clear vision for technology integration and are centers of innovation, leadership, and educational excellence that inspire creativity, collaboration, and critical thinking. They showcase innovative practices in learning, teaching, and the school environment and have documented results of academic accomplishment.

Berwyn South School District 100 provides a comprehensive educational program that focuses on college and career readiness while encouraging students to be active learners. The curriculum in all content areas and exploratory courses is designed to provide students with the knowledge necessary to master content standards while challenging them to reach their greatest academic potential. Providing all students with access to technology allows educators to enrich the curriculum through exploration, creativity and collaboration, and to provide instruction based on the individual needs of students.

Superintendent Mary Havis shared, “We believe that our instructional program should engage students in challenging and relevant learning experiences while providing opportunities for students to create, explore, and demonstrate learning in a variety of ways. The Apple Distinguished Schools recognition reflects the commitment of our staff to provide innovative learning environments for students that allow for personalization of learning, creativity, critical thinking, and real-world engagement."

The selection of Komensky and Pershing Elementary Schools as Apple Distinguished Schools highlights their success as innovative and compelling learning environments that engage students and provide tangible evidence of academic accomplishment.

Komensky and Pershing join three other District 100 schools – Hiawatha, Irving, and Piper – that were previously recognized as Apple Distinguished Schools for 2019-2022.