La muerte de George Floyd vino a resaltar la ira y frustración de millones de estadounidenses

Todo cambiará incluyendo el gobierno del Presidente Trump

Chicago, Illinois (NED).– Una semana después de la muerte de George Floyd, un ciudadano negro a manos de la policía en Minneapolis, las protestas en contra del racismo y el abuso policial se extienden en Estados Unidos. Las palabras del presidente Donald Trump, este lunes, no hicieron más que echarle leña al fuego, pues mientras muchos esperaban un discurso conciliador (sobre todo en medio de la crisis sanitaria que ha dejado más de 100.000 muertos), el mandatario amenazó con sacar al ejército a las calles.

Esta es la peor ola de manifestaciones desde la década de 1960, durante la lucha por los derechos civiles.

El detonante fue la muerte de un hombre negro no armado, George Floyd, a manos de un policía blanco el lunes pasado en Minneapolis. Floyd murió luego de que el agente Derek Chauvin le clavara la rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, tras arrestarlo por una presunta compra de cigarrillos con un billete falso.

Marchas pacíficas rápidamente se tornaron violentas en esa ciudad del medio oeste del país, y hubo saqueos e incendios. Luego se extendieron de costa a costa en Estados Unidos. Al menos 40 ciudades, incluidas Los Ángeles, Chicago y la capital, Washington DC, han impuesto un toque de queda pero han hecho poco para desalentar las protestas o para poner fin a los disturbios.

Los gobernadores también movilizaron a miles de miembros de la Guardia Nacional, una decisión inusual que evoca los disturbios de fines de los años 60 en ciudades estadounidenses tras el asesinato del líder de los derechos civiles Martin Luther King. En algunos lugares, la policía ha disparado balas de goma y lanzado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los manifestantes, que les han arrojado proyectiles, incluidas botellas de agua y piedras. Las medidas no han detenido los extensos saqueos y el vandalismo, incluido en tiendas lujosas de Manhattan como Coach o Chanel, ni el bloqueo de calles y el incendio de vehículos policiales.

En el centro de la polémica está el tratamiento judicial que tendrá el agente arrestado por la muerte, Derek Chauvin, a quien se le imputaron cargos por homicidio involuntario, y debía comparecer este lunes ante un tribunal, pero cuya audiencia fue aplazada para el 8 de junio.

Las escenas de violencia se multiplican de Filadelfia a Los Ángeles, pasando por Washington DC, Nueva York y por Minneapolis. Para Trump, es obra de grupúsculos organizados, sobre todo del movimiento de extrema izquierda Antifa, al cual incluirá en la lista de organizaciones terroristas, según anunció.

El desempleo masivo, una pandemia que ha puesto al desnudo las desigualdades mortales en acceso a la salud y en el plano económico; adolescentes sin mucha ocupación, violencia policial, extremistas de derecha que sueñan con una segunda guerra civil y un presidente siempre listo a arrojar gasolina sobre cada fuego, más los constantes ataques a las familias inmigrantes e insultos a las comunidades migrantes de todo el mundo han prendido de la mecha al fuego.

El presidente Donald Trump prometió este lunes restaurar el orden en Estados Unidos y qué ocurrió: En la capital Washington se registraron desórdenes en las inmediaciones de la Casa Blanca con destrozos, fuegos encendidos por los manifestantes, banderas estadounidenses en llamas y muros pintados con consignas contra la policía.

La Casa Blanca quedó a oscuras y el presidente tuvo que ser alojado en el búnker. "Lo que pasó en la ciudad anoche es una deshonra absoluta", dijo Trump en una discurso pronunciado en la Casa Blanca al mismo tiempo que la policía dispersaba una protesta a pocos metros del edificio.

Trump anunció que desplegará militares en la capital para detener "los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los ataques y la destrucción gratuita de la propiedad". Pero nada de esto ocurrió, por el contrario las protestas continúan.

Muchos líderes locales han mostrado comprensión frente a décadas de injusticia contra los negros, y algunos policías se han arrodillado para mostrar su apoyo a los manifestantes, incluido en Nueva York y Nueva Jersey.

El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, dijo que Estados Unidos está "sufriendo" y que si es elegido escuchará las quejas de los manifestantes y "liderará una conversación" nacional al respecto.

El hermano menor de Floyd, Terrence Floyd, condenó la violencia y llamó a los manifestantes a "canalizar su ira de otra forma".

Algunos observadores aseguran que la muerte de Floyd fue la gota que colmó el vaso tras años de resentimiento por las desigualdades económicas, sociales y de salud sufridas por los negros estadounidenses.

40 millones de estadounidenses se han registrado como desempleados para recibir beneficios- alimenta la frustración y afecta de manera desproporcionada a las minorías negras y latinas.

Sin embargo no se descarta la posibilidad de que las protestas pueden ser una reacción al movimiento supremacista blanco, que según analistas se he envalentonado durante la presidencia de Trump.

Este jueves comenzó en Minneapolis, Minnesota el funeral a George Floyd, el afroamericano que murió en manos de un policía blanco, que vino a desatar la irá y frustración de millones de habitantes en toda la nación estadounidense y que marcará el inició de grandes cambios en Estados Unidos incluyendo el gobierno del presidente Donald Trump.