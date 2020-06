Recordatorios por qué la Corte Suprema no debe hacer una oferta a Trump en DACA / Reminders Why the Supreme Court Should Not Do Trump’s Bidding on DACA

"Nuestra nación no puede soportar otra coincidencia en el Tinderbox"

Washington, DC - El lunes es otro posible día de decisión de la Corte Suprema que podría decidir el futuro del programa DACA para Dreamers. DACA ha cambiado la vida de más de 800,000 personas que llegaron a los EE. UU. Cuando eran niños, crecieron como estadounidenses y están fortaleciendo sus comunidades y lugares de trabajo en todo el país, incluidos más de 200,000 receptores de DACA que trabajan en la primera línea de servicio designada. "Ocupaciones durante la pandemia.

El programa es enormemente exitoso y abrumadoramente popular; por ejemplo, una encuesta reciente de Hart Research / CAP Action revela que los estadounidenses apoyan a DACA con un margen abrumador del 70-21%, incluido el 82% de los demócratas, el 60% de los independientes y el 61% de los republicanos . Sin embargo, la Administración Trump, con la complicidad voluntaria de los republicanos en el Congreso, está tratando de poner fin a DACA y someter a los soñadores a la deportación. La Corte Suprema, y ​​el posible presidente del Tribunal Supremo John Roberts en particular, deberían reconocer que emitir un fallo negativo sobre DACA en este momento es lo último que necesita nuestra nación dividida y afligida por esta crisis.

La semana pasada, el Presidente del Tribunal Supremo Roberts pareció reconocer el momento actual cuando se puso del lado del estado de California y del bloque liberal de la Corte en un caso en torno a las restricciones de COVID-19 para las iglesias. La opinión mayoritaria de la corte de apelaciones del noveno circuito, cuyo fallo confirmó la Corte Suprema, citó el famoso disenso de la Corte Suprema de Justicia de 1947 Robert Jackson: si un "Tribunal no modera su lógica doctrinaria con un poco de sabiduría práctica, se convertirá la Declaración de Derechos constitucional en un pacto suicida ".

Según Pili Tobar, Directora Adjunto de America’s Voice dijo: "No hay ilusiones ni negaciones de lo que les sucedería a los Dreamers si la Corte se pone del lado de Trump en su decisión de terminar con DACA". La administración Trump tiene claro que los destinatarios de DACA serán deportados. Nuestra nación no puede darse el lujo de agregar más combustible al incendio del contenedor de basura en este momento en forma de un fallo negativo de la Corte Suprema sobre DACA. En medio de la pandemia, el colapso económico, el asesinato de personas negras y los dolorosos recordatorios de las profundidades de nuestro continuo racismo estructural y violencia policial, la nación clama por la unidad y justicia. Como eso no proviene de la Casa Blanca, la Corte Suprema debería sopesar la "sabiduría práctica" que tanto necesitamos y abstenerse de dar un paso más para desestabilizar y dividir aún más a una nación en duelo ".

Solo esta semana, hemos visto una serie de recordatorios de por qué el destino de los Dreamers no debe confiarse a la administración Trump y a los republicanos:

• Los demócratas de la Cámara celebraron el primer aniversario de la aprobación de la "Ley de sueños y promesas", una legislación que el Senado republicano se negó a votar, que reconocería a los titulares de Dreamers y TPS para los estadounidenses que ya son (lea un artículo de opinión en The Hill de los representantes Roybal-Allard, Velázquez y Clarke).

• BuzzFeed informa sobre correos electrónicos desenterrados demuestran que la Administración Trump negó préstamos de vivienda a los beneficiarios de DACA a pesar de las negativas anteriores de la Administración de que lo estaban haciendo, parte de su hostilidad declarada en curso hacia Dreamers.

• Otro alto funcionario de la Administración Trump expresó su apoyo a la deportación de los beneficiarios de DACA con órdenes finales de expulsión, lo que contradice nuevamente al presidente del tribunal John Roberts, quien durante los argumentos orales el pasado mes de noviembre expresó que terminar con DACA conduciría a deportaciones adicionales.

• Casi 6,000 receptores de DACA comenzarían a perder su estatus cada semana si la Corte Suprema falla a favor de Trump y le permite evitar renovaciones.



“Our Nation Cannot Bear Another Match on the Tinderbox”

Washington, DC - Monday is another potential Supreme Court decision day that could decide the future of the DACA program for Dreamers. DACA has been life-changing for more than 800,000 people who arrived in the U.S. as children, have grown up as Americans, and are strengthening their communities and workplaces across the country - including more than 200,000 DACA recipients who are working in designated essential “frontline” occupations during the pandemic.

The program is both wildly successful and overwhelmingly popular - for example, recent Hart Research/CAP Action polling finds that Americans support DACA by an overwhelming 70-21% margin – including 82% of Democrats, 60% of Independents, and 61% of Republicans. Nonetheless, the Trump Administration, with the willing complicity of Republicans in Congress, is seeking to end DACA and subject Dreamers to deportation. The Supreme Court, and potential swing vote Chief Justice John Roberts in particular, should recognize that issuing a negative ruling on DACA at this moment is the last thing our divided and grieving nation in crisis needs right now.

Last week, Chief Justice Roberts appeared to acknowledge the current moment when he sided with the state of California and the Court’s liberal bloc in a case around COVID-19 restrictions for churches. The majority opinion from the 9th circuit court of appeals, whose ruling the Supreme Court upheld, quoted from the famous 1947 Supreme Court dissent of Justice Robert Jackson: if a “Court does not temper its doctrinaire logic with a little practical wisdom, it will convert the constitutional Bill of Rights into a suicide pact.”

According to Pili Tobar, Deputy Director of America’s Voice:

“There is no wishful thinking or denying what would happen to Dreamers if the Court sides with Trump on his decision to end DACA. The Trump administration is clear that DACA recipients will be deported. Our nation cannot afford to add more fuel to the dumpster fire right now in the form of a negative Supreme Court ruling on DACA. Amidst the pandemic, the economic collapse, the murder of black people, and painful reminders of the depths of our continued structural racism and police violence, the nation cries out for unity and justice. Since that’s not coming from the White House, the Supreme Court should weigh the ‘practical wisdom’ we so desperately need and refrain from taking another step to further destabilize and divide a grieving nation.”

Just this week, we have seen a host of reminders of why the fate of Dreamers should not be entrusted to the Trump administration and Republicans:

House Democrats marked the one year anniversary of the passage of the “Dream and Promise Act” - legislation, which the GOP Senate refused to bring up for a vote, that would recognize Dreamers and TPS holders for the Americans they already are (read an op-ed in The Hill from Reps. Roybal-Allard, Velázquez, and Clarke).

BuzzFeed reports on unearthed emails that demonstrate that the Trump Administration denied housing loans to DACA recipients despite the Administration’s earlier denials that they were doing so - part of their ongoing, avowed hostility to Dreamers.

Another Trump Administration senior official voiced support for the deportation of DACA recipients with final orders of removal - again contradicting Chief Justice John Roberts, who during last November’s oral arguments expressed disbeliefthat ending DACA would lead to additional deportations.