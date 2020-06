Los planes de presupuesto del gobierno local para COVID-19 difieren de la Gran Recesión

Cuando los gobiernos locales enfrentan repentinamente recesiones similares a la pandemia en curso, hay presiones para reaccion

ar rápidamente.

A menudo, las reacciones se basan en hábitos de reducción de presupuesto en lugar de una gestión cuidadosa del déficit presupuestario existente o esperado.

El profesorado de la Northern Illinois University participó recientemente en una discusión que se centró en proporcionar liderazgo durante las crisis financieras.

La presentación se centró en tres puntos para guiar la elaboración de presupuestos utilizando la investigación de recesiones anteriores: liderazgo y gestión de las decisiones de reducción de presupuesto, enmarcar las discusiones de reducción y pensar en estrategias inmediatas ya largo plazo.

Kurt Thurmeier, presidente del Departamento de Administración Pública, dijo que a lo largo de la historia, las recesiones duran, en promedio, unos 10 meses.

"Es importante para nosotros no entrar en pánico", dijo Thurmeier. "No sabemos cuánto durará esta recesión, pero sabemos la duración promedio, y eso nos ayuda a planificar en consecuencia".

Thurmeier dijo que es importante que los gobiernos locales utilicen los fondos de los días lluviosos antes de hacer cualquier tipo de recortes presupuestarios, como despidos o eliminar proyectos de capital.

El profesor asistente Chris Goodman dijo que hay un retraso en los datos y las distribuciones de los ingresos recaudados por el estado, por lo que el alcance total de las pérdidas de ingresos no se conocerá hasta mucho más tarde. También dijo que el reciente informe de empleo puede alterar el futuro económico cercano.

"El alentador informe de empleos podría llevar al Congreso a no promulgar una Fase 4 para los gobiernos estatales y locales y otras entidades, por lo que podría no haber más ayuda federal", dijo Goodman.

Local government budget plans for COVID-19 differ from Great Recession

When local governments suddenly face recessions similar to the ongoing pandemic, there are pressures to react swiftly.

Oftentimes, the reactions are based on cutback budget habits instead of careful management of the existing or expected budget deficit.

Northern Illinois University faculty recently took part in a discussion that focused on providing leadership during financial crises.

The presentation focused on three points to guide budgeting using research from previous recessions: leadership and management of cutback budgeting decisions, framing cutback discussions, and thinking about immediate and long-term strategies.

Kurt Thurmeier, chair of the Department of Public Administration, said throughout history, recessions last, on average, about 10 months.

“It is important for us not to panic,” Thurmeier said. “We don’t know how long this recession will last, but we know the average length, and that helps us plan accordingly.”

Thurmeier said it is important for local governments to dip into rainy day funds before making any type of budget cuts such as layoffs or eliminating capital projects.

Assistant professor Chris Goodman said there is a lag in data and distributions from state-collected revenues, so the full extent of revenue losses won't be known until much later. He also said the recent employment report may alter the near economic future.

“The encouraging jobs report might lead Congress to not enact a Phase 4 for state and local governments and other entities, so there might not be any more federal help coming,” Goodman said.