A unos días de que entre el verano la gente está preocupada por la epidemia de COVID-19/A few days after the summer people are worried about the COVID-19 epidemic

El cincuenta y cinco por ciento de los afroamericanos adultos y el 48 por ciento de los hispanoamericanos adultos dijeron que estaban "muy preocupados" por el diferencial, notablemente más alto que la tasa expresada por los blancos

Yonkers, NY - Las tres cuartas partes de los adultos están "muy" o "algo" preocupados por la transmisión continua del virus COVID-19 a sus comunidades, según una nueva encuesta representativa a nivel nacional de Consumer Reports, la investigación, prueba y análisis de consumidores sin fines de lucro. organización de defensa. Los hallazgos son similares a los del mes pasado cuando el 76 por ciento de los estadounidenses en una encuesta de RC dijeron que estaban "extremadamente" o "muy" preocupados por la transmisión generalizada de coronavirus en los Estados Unidos.

La encuesta de experiencias americanas de CR, realizada del 8 al 18 de mayo, incluyó preguntas sobre el impacto de la pandemia en las actitudes, el comportamiento y las finanzas de los consumidores. Al igual que la encuesta anterior completada en abril, descubrió que los adultos negros e hispanos tienen muchas más probabilidades de estar preocupados por el virus. Cuando se le preguntó: "¿Qué tan preocupado o no le preocupa que COVID-19 continúe propagándose en su área local durante el próximo mes"? El 41 por ciento de todos los adultos dijeron que están "muy preocupados". Esa cifra es mucho más alta entre los adultos negros (55 por ciento) e hispanos (48 por ciento) que entre los adultos blancos (34%). Las comunidades hispanas y negras han sido especialmente afectadas por la pandemia, experimentando un mayor número de casos y muertes en ciertas áreas de los EE. UU.

La encuesta se realizó justo antes de las protestas generalizadas en respuesta al asesinato de George Floyd, señala Kristen Purcell, directora de investigación de Consumer Reports. "En ese momento, la propagación de COVID era primordial en la mente de la mayoría de los estadounidenses, ya que muchos estados estaban reabriendo sus puertas, con datos que mostraban claramente que la pandemia estaba causando el mayor impacto financiero y de salud pública en los afroamericanos e hispanos".

Además de las diferencias raciales y étnicas, las preocupaciones sobre la propagación de COVID-19 se observan a través de líneas socioeconómicas y generacionales. Los adultos que ganan menos de $ 30,000 al año son los más propensos a expresar altos niveles de preocupación por la propagación continua, con un 48 por ciento que dice estar muy preocupado. El nivel de preocupación para otros grupos de ingresos varía desde un mínimo del 35 por ciento que está muy preocupado entre quienes ganan entre $ 30,000 y $ 59,999 anualmente, hasta el 40 por ciento entre aquellos que ganan más de $ 100,000 anualmente. Al observar las cohortes de edad, los estadounidenses de 60 años o más tienen más probabilidades de decir que están muy preocupados por la propagación continua (48 por ciento), mientras que los de 18 a 44 años tienen menos probabilidades (35 por ciento).



Solo el 16 por ciento espera volver a vivir la vida como lo hacía antes

La Encuesta de Experiencias Americanas de mayo de CR muestra que la mayoría de los estadounidenses no esperan regresar a sus estilos de vida anteriores a raíz del brote de COVID y los cierres posteriores en todo el país. Aproximadamente seis de cada diez (58 por ciento) informan que tratarían de mantener "algunos" de los cambios que hicieron durante el brote, y otro 26 por ciento dice que esperan mantener "la mayoría" o "todos" de los cambios que hicieron. El 16 por ciento dice que espera volver a vivir como antes, sin cambios reales.

Las respuestas a esta pregunta varían según los grupos de género, edad, ingresos y raza / etnia. Las mujeres son más propensas que los hombres (30 por ciento frente a 22 por ciento) a decir que esperan vivir de manera muy diferente a como lo hicieron antes del brote al conservar la mayoría de los cambios que han realizado, al igual que las personas de 45 a 59 años (32 por ciento) y adultos de 60 años o más (29 por ciento), en comparación con los jóvenes de 18 a 29 años (18 por ciento). Entre los grupos raciales, los encuestados negros lideran el sentimiento de que esperan vivir sus vidas de manera muy diferente después de COVID al 43 por ciento, seguido por los encuestados hispanos (32 por ciento) y los adultos blancos (22 por ciento).

Consumidores reacios a volver a las actividades "cotidianas"

Cuando se les preguntó qué tan rápido volverán a sus actividades diarias después de que se levanten las restricciones, aproximadamente la mitad dice que volverán en el primer mes a actividades tales como:

• Ir a una peluquería

• Comer en restaurantes.

• Ir a espacios públicos como parques y playas donde el distanciamiento social podría no ser posible.

• Asistir a servicios religiosos o asistir a reuniones o conferencias en persona.

La comodidad para volver a ciertas actividades, incluido el uso del transporte público, asistir a grandes eventos en la arena e ir al gimnasio o clases de acondicionamiento físico puede llevar más tiempo. Algunos adultos, que normalmente participarían en cada una de estas actividades, afirman que "nunca" volverán a ellas, y porcentajes considerables dicen que esperarán más de seis meses.

Como explica el Dr. Purcell, "es difícil saber si las personas que dicen ahora que nunca volverán a una actividad continuarán sintiéndose así en los próximos meses, pero reflejan el nivel actual de ansiedad que muchos estadounidenses sienten por regresar a lo que alguna vez fueron actividades cotidianas. Mientras que algunos están ansiosos por volver a las actividades normales, muchos otros planean esperar y ver el enfoque ".



Dos tercios son propensos a recibir la vacuna COVID-19 si hay una disponible

Cuando se les preguntó si recibirían una vacuna COVID-19 si hubiera una disponible, aproximadamente dos tercios de los adultos dicen que es probable que lo hagan: el 40 por ciento es muy probable y el 25 por ciento algo probable. Los hombres son más propensos que las mujeres (44 por ciento frente a 35 por ciento) a decir que es muy probable que reciban una vacuna, al igual que los adultos de 60 años o más (49 por ciento), en comparación con todos los demás grupos de edad. El sesenta por ciento de los adultos que viven en hogares con ingresos de $ 100,000 o más dicen que es muy probable que reciban una vacuna COVID, una porción mucho mayor que entre otros grupos de ingresos.

Entre el 34 por ciento de los adultos que no son muy propensos o que no tienen ninguna posibilidad de recibir una vacuna COVID-19, el 45 por ciento menciona las preocupaciones de seguridad sobre una vacuna COVID-19 como su razón principal. Otro 15 por ciento cita la creencia de que todas las vacunas son inseguras, y el 14 por ciento dice que la amenaza de COVID ha sido exagerada.



A few days after the summer people are worried about the COVID-19 epidemic

Fifty-five percent of adult black Americans and 48 percent of adult Hispanic Americans said they

were “very concerned” over the spread, notably higher than the rate expressed by whites

Yonkers, NY — Three quarters of adults are “very” or “somewhat” concerned about the continued transmission of COVID-19 virus into their communities, according to a new nationally-representative survey from Consumer Reports, the nonprofit consumer research, testing, and advocacy organization. The findings are similar to last month when 76 percent of Americans in a CR survey said they were “extremely” or “very” concerned about the widespread transmission of coronavirus in the US.

The CR American Experiences Survey, fielded from May 8 to 18, included questions on the pandemic’s impact on consumers’ attitudes, behavior, and finances. Like the previous survey completed in April, it found that black and Hispanic adults are much more likely to be concerned about the virus. When asked, “How concerned or not concerned are you about COVID-19 continuing to spread in your local area over the next month,” 41 percent of all adults said they are “very concerned.” That figure is much higher among black (55 percent) and Hispanic (48 percent) adults than among white (34%) adults. Hispanic and black communities have been especially hard hit by the pandemic, experiencing higher numbers of cases and deaths in certain areas of the U.S.

The survey fielded just prior to widespread protests in response to the killing of George Floyd, notes Kristen Purcell, Chief Research Officer at Consumer Reports. “At that time COVID spread was foremost in most Americans’ minds as many states were reopening, with data clearly showing the pandemic was taking the greatest financial and public health toll on black and Hispanic Americans.”

In addition to racial and ethnic differences, divides over concern about the spread of COVID-19 are seen across socio-economic and generational lines. Adults earning under $30,000 annually are the most likely to express high levels of concern about the continuing spread, with 48 percent saying they are very concerned. The level of concern for other income groups range from a low of 35 percent who are very concerned among those who earn between $30,000 and $59,999 annually, to 40 percent among those earning more than $100,000 annually. Looking at age cohorts, Americans ages 60 and older are the most likely to say they are very concerned about continued spread (48 percent), while those ages 18 to 44 are least likely (35 percent).



Only 16 Percent Expect to Go Back to Living Life as They Did Before

CR’s May American Experiences Survey shows that most Americans do not expect to return to their previous lifestyles in the wake of the COVID outbreak and subsequent shutdowns across the nation. About six in ten (58 percent) report that they would try to keep "some” of the changes they made during the outbreak, and another 26 percent say they expect to keep “most” or “all” of the changes they made. Just 16 percent say they expect to go back to living the way they did before, with no real changes.

Responses to this question vary across gender, age, income and race/ethnicity groups. Women are more likely than men (30 percent vs. 22 percent) to say they expect to live very differently than they did before the outbreak by keeping most of the changes they’ve made, as are 45 to 59-year-olds (32 percent) and adults 60 and older (29 percent), when compared with 18 to 29 year-olds (18 percent). Among racial groups, black respondents lead in the sentiment that they expect to live their lives very differently after COVID at 43 percent followed by Hispanic respondents (32 percent), and white adults (22 percent).





Consumers Reluctant to Return to “Everyday” Activities

Asked how quickly they will return to their everyday activities after restrictions lift, about half say they will return in the first month to such activities as:

Going to a hair salon

Eating at restaurants

Going to public spaces like parks and beaches where social distancing might not be possible

Attending religious services or attending in-person meetings or conferences

Comfort in returning to certain activities including using public transportation, attending large arena events and going to the gym or fitness classes may take longer. Some adults, who would normally engage in each of these activities, state that they will “never” return to them, and sizable percentages say they will wait more than six months.

As Dr. Purcell explains, “It’s hard to know if people who say now that they will never return to an activity will continue to feel that way in the coming months, but it reflects the current level of anxiety many Americans feel about returning to what were once everyday activities. While some are eager to get back to normal activities, many others plan to take a wait and see approach.”



Two-thirds Likely to Get COVID-19 Vaccine‒if One Becomes Available

Asked if they would get a COVID-19 vaccine if one becomes available, about two-thirds of adults say they are likely to do so‒40 percent are very likely and 25 percent somewhat likely. Men are more likely than women (44 percent vs. 35 percent) to say they are very likely to get a vaccine, as are adults age 60 and older (49 percent), when compared with all other age groups. Sixty percent of adults living in households with incomes of $100,000 or more say they are very likely to get a COVID vaccine, a much higher portion than among other income groups.

Among the 34 percent of adults who are not too likely or not at all likely to get a COVID-19 vaccine, 45 percent cite safety concerns over a COVID-19 vaccine as their main reason. Another 15 percent cite a belief that all vaccines are unsafe, and 14 percent say the threat from COVID has been exaggerated.