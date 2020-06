Galilea Montijo evita extorsión: hace públicas fotos falsas

Esta mañana Galilea Montijo denunció públicamente un intento de extorsión por unas supuestas fotografías íntimas. Horas más tarde y con el fin de evitar el delito, la conductora publicó las imágenes por las que se le exigía dinero a cambio de no revelarlas.

"Con tristeza les informo que soy víctima de un chantaje, relacionado con unas supuestas fotografías de desnudo mías. (Ojo, sí es mi cara, el cuerpo que ponen no)", posteó en un comunicado.

Al igual que le ha ocurrido a muchas otras mujeres, se usaron fotografías de desnudos en las que a través de un proceso de edición, suplantaron mi identidad con el fin de obtener dinero a cambio de no hacerlas públicas

Explicó Galilea y de nueva cuenta volvió a dejar clara su postura y las acciones que tomara contra los responsables: "En materia legal, ya he puesto la denuncia ante la autoridad competente en contra de quien o quienes resulten responsables de este intento de extorsión.

"Sin embargo, eso no es lo más importante en este caso, ni la razón por la que lo hago público. Me dirijo a ustedes, sobre todo, porque creo que en un contexto en el que cada vez se levantan más voces de mujeres valientes que luchan contra la violencia de género, es mi deber unirme a ellas y no callar", agregó Montijo.

La también actriz, que desde muy temprano denunció que las fotografías fueron editadas, comentó que esto es un caso más de abuso hacia las mujeres que luchan por la igualdad de derechos.

"Mientras millones de mujeres alrededor del mundo estamos alzando la voz, este cobarde chantaje que atenta contra mi dignidad, se escuda en el anonimato que brindan las redes sociales y las nuevas tecnologías ¡Ya basta!", enfatizó.