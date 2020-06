Ni el Coronavirus puede detener el conteo del Censo

Tú cuentas en el Censo 2020

Estados Unidos tiene más de 300 millones de personas a las que se deberá contar correctamente, pero el brote del coronavirus se convirtió en un desafío más en el proceso.

En abril la Oficina del Censo anunció que había retrasado varios plazos clave del conteo del 2020 debido a la pandemia del coronavirus. La fecha límite para que los hogares completen las encuestas se cambiaron hasta el 31 de octubre del 2020, más de dos meses después de la anterior fecha del 15 de agosto. La agencia detuvieron las operaciones de campo —es decir, las visitas de puerta a puerta a personas quedaron suspendidas hasta el 1.º de junio del 2020.

A principios del mes de mayo Oficina del Censo informó la reapertura de algunas de sus funciones. En algunos lugares del país, los censistas han comenzado las visitas a diferentes vecindarios con el propósito de identificar a nuevos habitantes que posiblemente todavía no estén en la base de datos del Censo. Según la agencia, los censistas en esta ocasión no fueron a tocar de puerta en puerta, ellos se dedicaron a poner al día la base de datos y dejaron el paquete con los cuestionarios del censo en la puerta de los residentes.

Recientemente dio a conocer la Oficina del Censo que está pidiendo permiso al Congreso para posponer su informe de los resultados finales hasta el 30 de abril del 2021. Estaba previsto que la Oficina presentara esos resultados el 31 de diciembre del 2020. La Constitución de EE.UU. requiere que el país complete el conteo total de la población cada 10 años, así que retrasar el informe final hasta el 2021 requerirá aprobación del Congreso.

De acuerdo con la Oficina del Censo más del 48% de los hogares en EE.UU. —70 millones de hogares— completó la encuesta hasta el pasado 13 de abril.

La mayoría de los hogares en Estados Unidos empezó a recibir el formulario por correo en marzo, para llenarlo y reenviarlo o contestarlo en línea, por teléfono o a través del correo. Debido a que estas opciones no requerían contacto de persona a persona, podría contribuir a tener una alta tasa de cumplimiento inmediato.

"Los procedimientos para el Censo del 2020 y las encuestas de hogares en curso tienen incorporado métodos que anticipan específicamente epidemias y pandemias; y continuaremos trabajando con las autoridades pertinentes para mantener estos procedimientos al día", dijo el director de la Oficina del Censo Steven Dillingham, "La seguridad del público y de nuestros empleados es nuestra prioridad".

El recuento del Censo determina cómo se gastan los más de $675,000 millones en fondos federales cada año. Eso significa que el Congreso se mantiene alerta sobre cómo la Oficina del Censo responde a cualquier obstáculo que esta situación cree y que pueda afectar el conteo general.

Quizás, en una coincidencia más afortunada, este año por primera vez la mayoría de las personas tendrán la oportunidad de completar los formularios en línea. Responder lo más pronto, ya sea en línea, por teléfono o por correo, es una manera de asumir nuestra responsabilidad ciudadana, tanto al ayudar a que el país cumpla con el conteo de sus residentes, como para ayudar a controlar la propagación del coronavirus.

El desafío para la Oficina del Censo aún persiste cuando se trata de la participación de la población latina, acostumbrada a responder a los censistas en persona, y quizá sin total conocimiento de que sus respuestas juegan un papel importante en el ámbito económico y político. De hecho, la Oficina le ha dado un giro rápido a su campaña de información para que los hispanos realicen el Censo 2020 en línea.

En esta ocasión algunos artistas de la música se han lanzado a estimular la participación de la comunidad con mucha creatividad.

Los Tigres del Norte y Ana Bárbara, así como las estrellas del corrido urbano Natanael Cano y Fuerza Regida estrenaron una canción con infusión de cumbia, producida por Sergio George y escrita por Erika Ender y Andy Clay en Uforia, la plataforma de música de Univisión, que anunció el lanzamiento de "Cuenta Conmigo", para inspirar a los hispanos a que participen en el Censo 2020. Así que no hay ninguna excusa para que te hagas contar por qué recuerda “tú cuentas en el Censo 2020”, si te haces contar ganarás tú, tu familia y tu comunidad tendrá mayores beneficios públicos, políticos, sociales y educativos.