Obligatorio usar Cubre bocas en Florida Keys/Facial Coverings Now Mandatory in Florida Keys

FLORIDA KEYS.– En un esfuerzo por minimizar la transmisión del coronavirus, el organismo rector del condado de los Cayos Florida aprobó por unanimidad una ordenanza de usar cubre bocas o máscaras faciales obligatoriamente en toda la cadena de islas.

La Comisión del Condado de Monroe el miércoles por la tarde decretó que todos los residentes y visitantes deben usar cubre bocas mientras se encuentren en establecimientos comerciales y otros entornos públicos donde haya un techo sobre sus cabezas.

No es obligatorio usar una máscara mientras se encuentra en una habitación de alojamiento o en un alquiler de vacaciones.

La ordenanza también permite que los clientes de restaurantes y bares se quiten las máscaras mientras están sentados y comen o beben, y permite que aquellos que acuden a los gimnasios se quiten las cubiertas de la cara mientras hacen ejercicio activamente, siempre que haya al menos seis pies de distancia de la persona más cercana.

El fallo recomienda que todas las personas mayores de 6 años lleven consigo una máscara cada vez que estén fuera de casa y que usen máscaras donde se encuentren a menos de seis pies de otra persona, incluso en un entorno al aire libre.

Una cubierta facial debe proteger la nariz y la boca y puede incluir una máscara facial, una máscara casera u otra tela, seda o lino, como una bufanda, pañuelo o una cubierta similar.

Facial Coverings Now Mandatory in Florida Keys

FLORIDA KEYS — In an effort to minimize transmission of coronavirus, the Florida Keys’ county governing body unanimously passed an ordinance making facial coverings mandatory throughout the island chain.

The Monroe County Commission Wednesday afternoon decreed that facial coverings must be worn by all residents and visitors while in business establishments and other public settings where there is a roof overhead.

It is not mandated to wear a mask while in a lodging room or vacation rental.

The ordinance also permits restaurant and bar patrons to remove their masks while seated and eating or drinking and allows those working out in gyms to remove their face coverings while actively exercising, provided there is at least six feet of distance from the closest person.

The ruling recommends that everyone over 6 years old carry a mask with them whenever they are away from home and that they wear masks wherever they come within six feet of another person, even in an outdoor setting.

A face covering must shield the nose and mouth and may include a face mask, homemade mask or other cloth, silk or linen covering such as a scarf, bandana, handkerchief or similar covering.