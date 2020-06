Votantes de Chicago quieren votar por correo/Chicago voters applying to Vote By Mail

En menos de 24 horas después de la firma de una nueva ley electoral, más de 5,000 votantes de Chicago habían solicitado votar por correo para las elecciones de noviembre.

Antes de la Primaria de marzo de 2020, 184 votantes de Chicago presentaron su solicitud el primer día, y luego establecieron un récord con más de 118,000 solicitudes de Voto por Correo.

Los votantes pueden solicitar votar por correo el 3 de noviembre de 2020: En línea en chicagoelections.gov o

al utilizar el formulario por correo que la Junta Electoral de Chicago enviará a fines de julio a aproximadamente 1 millón de votantes que califican según su participación en elecciones recientes o si se registraron recientemente para votar o actualizaron un registro.

Independientemente de cómo se presente la solicitud, aquellos que presenten la solicitud a fines de septiembre serán los primeros en recibir el envío de la boleta electoral a partir de finales de septiembre y principios de octubre.

Más votantes de Illinois estarán facultados para usar el voto por correo y la votación anticipada, de conformidad con las nuevas leyes electorales que:

Pidan el envío por correo de las solicitudes de Voto por Correo a todos los votantes de Illinois que hayan emitido su voto en las elecciones recientes, y a aquellos que se hayan registrado para votar o hayan actualizado sus registros desde la Primaria de marzo,

Permitirá que los votantes que se registren o actualicen sus registros en el sistema de registro de votantes en línea del estado presenten simultáneamente una boleta de votación por correo,

Brinde a los votantes de Voto por Correo la opción de enviar sus Sobres de devolución de boletas en buzones de seguridad en cualquiera de los sitios de votación anticipada de Chicago,

Amplíe las horas entre semana y los fines de semana para la votación anticipada, y

Convierta el 3 de noviembre en un feriado estatal con el objetivo de garantizar el acceso a los edificios gubernamentales para los lugares de votación el día de las elecciones.

Los votantes de Chicago que soliciten en línea votar por correo recibirán correos electrónicos:

En los días posteriores al procesamiento de la solicitud de Voto por Correo

Cuando las boletas se envían por correo (a partir de finales de septiembre) con un enlace para rastrear el sobre de devolución de boletas

Junta Electoral de Chicago,

Cuando la Junta Electoral recibe el Sobre de Devolución de Boletas, y

Cuando la boleta de Voto por Correo ha sido aceptada y contada o si hay una

pregunta sobre el sobre o la firma.

Chicago voters applying to Vote By Mail

Less than 24 hours after a new election law was signed, more than 5,000 Chicago voters had applied to Vote By Mail for the November Election.

Ahead of the March 2020 Primary, 184 Chicago voters applied on the first day, and then set a record with more than 118,000 Vote By Mail applications.

Voters may apply to Vote By Mail for Nov. 3, 2020:

• Online at chicagoelections.gov or

• By using the mail-in form that the Chicago Election Board will mail in late July to approximately 1 million voters who qualify based on their participation at recent election or if they recently registered to vote or updated a registration.

Regardless of how the application is filed, those who apply by late September will be the first to receive the ballot mailings starting in late September and early October.

More Illinois voters will be empowered to use Vote By Mail and Early Voting, under the new election laws that:

• Require the mailing of Vote By Mail applications to all Illinois voters who have cast a ballot in recent elections, and to those who have registered to vote or updated their registrations since the March Primary,

• Allow voters who register or update their records on the state’s online voter-registration system to simultaneously file for a Vote By Mail ballot,

• Give Vote By Mail voters the option to submit their Ballot Return Envelopes at Secured Drop Boxes at any of Chicago’s Early Voting sites,

• Expand the weekday and weekend hours for Early Voting, and

• Make Nov. 3 a state holiday with the goal of ensuring access to government buildings for Election Day polling places.

Chicago voters who apply online to Vote By Mail will receive emails:

• In the days after the Vote By Mail application is processed,

• When the ballots are mailed (starting in late September) with a link to track the Ballot Return Envelope back to the

Chicago Election Board,

•

When the Ballot Return Envelope is received by the Election Board, and

•

When the Vote By Mail ballot has been accepted and counted or if there is a

question about the envelope or signature.