¡ESO ES ILEGAL! Dice Tribunal Federal THAT'S ILLEGAL! Says the Federal Court

Trump no puede usar su poder para desviar 3.6 millones para construcción del Muro fronterizo

Oakland, California— Un tribunal federal dictaminó hoy que el uso del presidente Trump de poderes de emergencia para desviar $ 3.6 mil millones en fondos de construcción militar para el muro fronterizo es ilegal.

El fallo se produjo en una demanda, Sierra Club v. Trump, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles en nombre de Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur.

Al pronunciarse contra el uso de fondos de emergencia, el juez federal de distrito Haywood S. Gilliam Jr. declaró:

“[El] Tribunal no puede cegarse a la simple realidad presentada en este caso: los proyectos de barrera fronteriza que los Demandados ahora afirman que son 'necesarios para apoyar el uso de las fuerzas armadas' son los mismos proyectos que los Demandados buscaron, y fracasaron, en construir bajo la autoridad civil del DHS, porque el Congreso no se apropiaría de los fondos solicitados ".

La demanda desafía el abuso del presidente Trump de los poderes de emergencia para construir un muro fronterizo utilizando fondos que el Congreso negó explícitamente.

En respuesta a la decisión, las organizaciones aplaudieron la decisión diciendo: "La decisión de hoy es otro paso crítico para detener permanentemente el muro fronterizo de Trump. El tribunal reconoció que la imprudente declaración de emergencia nacional de Trump destruye ilegalmente nuestras fronteras y comunidades fronterizas ", dijo Gloria Smith, abogada gerente del Sierra Club. “Al asaltar dinero de los militares para este muro, Trump está privando a los miembros del servicio y sus familias de servicios gubernamentales esenciales como las escuelas y la jubilación. El Sierra Club continuará luchando para proteger a las comunidades fronterizas mientras esta administración inflige su agenda implacable para dañar a las personas, los lugares y la vida silvestre a lo largo de la frontera sur”.

"Este fallo confirma que el presidente no tiene autoridad para incursionar en fondos de construcción militar para el muro xenófobo", dijo Dror Ladin, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. "Al poner fin a la toma de poder del presidente, este fallo protege la separación de poderes, el medio ambiente y las comunidades fronterizas de nuestra democracia".

"Damos la bienvenida a esta decisión contra el evidente intento de Trump de eludir al Congreso. El muro sin sentido de Trump está destruyendo nuestros hábitats naturales, poniendo en peligro nuestras comunidades y erosionando la calidad de vida de los 15 millones de personas que viven en la región fronteriza del sur. La frontera sur es y siempre ha sido un lugar de encuentro, oportunidad y esperanza ", dijo Vicki B. Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur. "Necesitamos un enfoque de gobernanza fronteriza responsable que comience con el respeto de los controles y equilibrios en este país".

Como parte de la misma demanda, el tribunal previamente bloqueó a la administración para comenzar la construcción utilizando $ 2.5 mil millones en pagos militares y fondos de pensiones bajo un estatuto separado. La ACLU estuvo en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito a principios de este mes para defender esa victoria. El tribunal de distrito de hoy también bloqueó permanentemente la construcción del muro utilizando los fondos de construcción militar, pero ha suspendido temporalmente ese bloqueo dado el proceso de apelaciones en curso en el caso antes del Noveno Circuito.

Un tribunal de Texas bloqueó ayer la construcción inminente del muro utilizando fondos de construcción militar. Ese bloqueo sigue vigente. El 15 de febrero de 2019, el presidente Trump declaró una emergencia nacional para asegurar los fondos del muro fronterizo que el Congreso le negó. Al declarar la emergencia, el presidente Trump declaró que "no necesitaba hacer esto", pero que preferiría construir el muro "mucho más rápido". Agregó que declaró una emergencia nacional porque "no estaba contento" porque el Congreso "escatimó" en el muro al negarle los miles de millones que exigió.

THAT'S ILLEGAL! Says the Federal Court

Trump can't use his power to divert 3.6 million to build the Border Wall

Oakland, California— A federal court today ruled that President Trump’s use of emergency powers to divert $3.6 billion in military construction funds for the border wall is unlawful. The ruling came in a lawsuit, Sierra Club v. Trump, filed by the American Civil Liberties Union on behalf of the Sierra Club and Southern Border Communities Coalition.

In ruling against the use of emergency funds, U.S. District Judge Haywood S. Gilliam Jr. stated:

“[T]he Court cannot blind itself to the plain reality presented in this case: the border barrier projects Defendants now assert are ‘necessary to support the use of the armed forces’ are the very same projects Defendants sought—and failed—to build under DHS’s civilian authority, because Congress would not appropriate the requested funds."

The lawsuit challenges President Trump’s abuse of emergency powers to build a border wall using funds Congress explicitly denied.

In response to the decision, the organizations released the following statements:

“Today’s decision is another critical step in permanently stopping Trump's border wall. The court recognized that Trump’s reckless national emergency declaration illegally destroys our borderlands and border communities,” said Gloria Smith, Managing Attorney at the Sierra Club. “By raiding money from the military for this wall, Trump is depriving service members and their families of essential government services like schools and retirement. The Sierra Club will continue to fight to protect border communities as this administration inflicts its relentless agenda to harm the people, places and wildlife along the southern border.”

“This ruling confirms that the president has no authority to raid military construction funds for hiss xenophobic wall,” said Dror Ladin, staff attorney with the ACLU’s National Security Project. “By putting an end to the president’s power grab, this ruling protects our democracy’s separation of powers, the environment, and border communities.”

“We welcome this decision against Trump’s blatant attempt to sidestep Congress. Trump’s senseless wall is destroying our natural habitats, endangering our communities, and eroding the quality of life of the 15 million people who live in the southern border region. The southern border is and always has been a place of encounter, opportunity and hope,” said Vicki B. Gaubeca, director of the Southern Border Communities Coalition. “We need a responsible border governance approach that begins with respecting the checks and balances in this country."

As part of the same lawsuit, the court previously blocked the administration from beginning construction using $2.5 billion in military pay and pension funds under a separate statute. The ACLU was in the Ninth Circuit Court of Appeals earlier this month to defend that victory. The district court today also permanently blocked construction of the wall using the military construction funds, but has temporarily stayed that block given the ongoing appeals process in the case before the Ninth Circuit.

A court in Texas yesterday blocked imminent construction of the wall using military construction funds. That block remains in effect. President Trump declared a national emergency on February 15, 2019, to secure border wall funds Congress denied him. While declaring the emergency, President Trump stated that he “didn’t need to do this” but he’d prefer to build the wall “much faster.” He added that he declared a national emergency because he was “not happy” that Congress “skimped” on the wall by denying him the billions he demanded.