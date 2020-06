¿Cuáles son los beneficios del Censo?

Debido al caos actual en el mundo, resulta fácil que las personas sientan que su voz no es tomada en cuenta. Hay tanta discordia y confusión, que sobresalir y lograr marcar la diferencia pueden parecer imposibles.

Pero hay una forma en la que los ciudadanos comunes pueden cambiar el mundo: llenando el Censo.

Esto puede sonar exagerado, pero es cierto: incluso un aumento mínimo de la participación en el Censo trae consigo fondos adicionales para programas y servicios que mejoran y benefician directamente la vida de las personas. La información obtenida en el Censo es la manera en la que el estado de Illinois identifica cómo asignar los fondos y recursos federales a diferentes comunidades en todo el estado. Es importante entender que este dinero no se puede distribuir con precisión si el Censo no no lo llenan todos.

Durante el Censo 2010, por ejemplo, se estimó que un millón de niños de las edades 0 a 4 años no fueron contados. Como resultado, no se asignaron millones de dólares que pudieron ser utilizados para brindarles servicios a estos niños.

El Censo es un recuento poblacional de todas las personas que viven en los Estados Unidos estipulado por la Constitución de este país y se lleva a cabo cada 10 años. Esta información determina cómo el gobierno federal distribuye fondos a las comunidades locales, así como la representación del estado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El Censo proporciona información estadística confiable, precisa y oportuna sobre el tamaño, el crecimiento y la distribución de la población del país, así como sus características económicas, sociales y demográficas, que sirven de base para la planificación de proyectos y programas del sector público y del sector privado.

Otras maneras en las que los fondos del Censo son utilizados incluyen: Early Start, Head Start, beneficios del WIC y SNAP, la construcción de escuelas, los programas ESL y de Educación Especial, y los programas de desayunos y almuerzos gratis o de costo reducido en las escuelas.

El transporte y la infraestructura son otras de las áreas que se pueden beneficiar de los fondos obtenidos por el Censo. Al identificar con precisión el número de personas que viven en una comunidad, el gobierno puede determinar decidir mejor las necesidades de transporte de los residentes, y de esta manera aumentar la cantidad de autobuses o crear rutas adicionales para poder servir mejor a la comunidad.

Aquí es donde los ciudadanos son de gran importancia: el Censo es una oportunidad para los ciudadanos de utilizar su poder y garantizar que todos estén representados y reciban un trato equitativo. Mientras más personas llenan el Censo, más fondos serán asignados para mejorar las comunidades.

En el pasado, cometimos el error de no insistirle a los demás que llenaran el Censo. Como resultado, perdimos dinero que bien pudimos haber obtenido. Para evitar cometer este costoso error de nuevo, todos deben llenar el Censo… y animar a otros a que hagan lo mismo.

Para llenar el Censo visita my2020census.gov o llama al 844-468-2020. #2020Census, #MakeILCount #HazQueILCuente.