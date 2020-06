Chicago necesita escuelas públicas libres de policía y una junta escolar elegida/Chicago needs police-free public schools and an elected school board

La batalla para ganar equidad real y justicia para los estudiantes y los vecindarios de Chicago apenas está comenzando

Chicago, Illinois (NED).— El Sindicato de Maestros de Chicago, hizo público su desacuerdo con respecto al voto de la junta de educación, que de acuerdo a su vocero la alcalde Lightfoot eligió cuidadosamente para mantener a los oficiales de policía en las escuelas. Ese voto de este miércoles, por ahora, le permite a la alcalde de Chicago, Lori Lightfoot, renunciar a gastar los fondos para ese contrato de $ 33 millones de CPD en protecciones COVID-19 y las necesidades de los estudiantes en las escuelas públicas.

El control de nuestras escuelas por parte de los alcaldes ha sido un desastre absoluto. Nuestra alcalde ha calificado el movimiento global para proteger las vidas de los negros como un hashtag. Entonces, cuando la alcalde desafió los llamados populares para eliminar a los policías de nuestras escuelas públicas, pocos de nosotros teníamos la esperanza de que alguna junta directiva la educación que había elegido a mano la desafiaría. Las juntas educativas de sellos de goma tienen bastante historia en Chicago, incluido su desafío regular a la democracia básica o la voluntad de la gente ".

La junta escolar del sello de goma de Chicago votó para cerrar cincuenta escuelas públicas negras por una oposición pública apasionada. Los miembros de la junta nombrados por el alcalde se sentaron y observaron mientras el CEO de CPS desmantelaba los programas de educación especial. La junta designada por el alcalde ha presidido esquemas racistas de financiación escolar como ' presupuesto basado en estudiantes ', incluso mientras la junta continúa manteniendo un sistema racista de calificación de calidad escolar.

Como contrapunto a este fracaso de liderazgo, nuestros jóvenes y organizadores negros han demostrado un enorme coraje, autodeterminación, liderazgo y claridad de propósito en esta lucha. Ciertamente han mostrado más coraje y claridad que el alto funcionario electo de Chicago y su mano. eligió una junta educativa, y no tienen intención de retroceder en esta lucha crítica por la democracia, la equidad y la justicia reales para Chicago.

Debido a que la gente de esta ciudad una vez más no tuvo voz hoy, decimos, como lo hemos dicho durante años, dar a los habitantes de Chicago lo que votaron abrumadoramente dos veces: una junta escolar elegida y representativa. ¡Ya es hora de #ERSBnow! La lucha para sacar a la policía de las escuelas públicas de Chicago recién comienza, y como padres, educadores y residentes del vecindario, continuaremos esa lucha hasta que ganemos equidad real y justicia para nuestros estudiantes y nuestras comunidades.

Chicago needs police-free public schools and an elected school board

The battle to gain real equity and justice for Chicago's students and neighborhoods is just beginning

Chicago, Illinois (NED) -- The Chicago Teachers' Union has made public its disagreement with the vote of the Board of Education, which according to its spokesperson, Mayor Lightfoot, carefully chose to keep police officers in schools. The Wednesday vote, for now, allows Chicago Mayor Lori Lightfoot to waive the funds for that $33 million CPD contract on COVID-19 protections and the needs of students in public schools.

"Mayoral control of our schools has been an unmitigated disaster. Our mayor has called the global movement to protect Black lives a hashtag. So when the mayor defied popular calls to remove cops from our public schools, few of us held out hope that any board of education she had hand picked would defy her. Rubber stamp boards of education have quite the history in Chicago—including their regular defiance of basic democracy or the will of the people."

Chicago's rubber stamp school board voted to close fifty Black public schools over passionate public opposition. Board members appointed by the mayor sat by and watched while the CPS CEO dismantled special education programs. The mayor's appointed board has presided over racist school funding schemes like 'student-based budgeting', even as the board continues to maintain a racist school quality rating system.

As a counterpoint to this failure of leadership, our Black youth and organizers have shown enormous courage, self-determination, leadership and clarity of purpose in this struggle. They have certainly shown more courage and clarity than Chicago's top elected official and her hand-picked board of education—and they have no intention of backing down from this critical struggle for real democracy, equity and justice for Chicago.

Because the people of this city once again had no voice today, we say—as we have said for years—give Chicagoans what they've overwhelmingly voted for twice: an elected, representative school board. It's long past time for #ERSBnow! The struggle to remove police from public schools in Chicago is just beginning—and as parents, educators and neighborhood residents, we will carry on that struggle until we win real equity and justice for our students and our communities.