Ofrece Edith Márquez concierto virtual por el Día del Padre

Ciudad de México. Con una audiencia invisible, Edith Márquez ofreció un cálido, pero hechizante concierto virtual, acompañada con mariachi y tres tequilas, con un brindis especial por el Día del Padre.

La cantante, quien es reconocida en el género de la música mexicana, regocijó a los internautas, la noche del sábado, durante la transmisión en vivo llamada Irrepetible: Las que siempre quise cantar, con un mariachi y tres tequilas. “¡Esto es la onda! ... Hay mucha gente conectada y se siguen conectando”, expresó.

Márquez interpretó, con su potente voz, temas que han hecho famosos Pepe Aguilar, Juan Gabriel, Javier Solís, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández, Luis Miguel, Pedro Infante, entre otros. El hechizo vocal se prolongó alrededor de una hora y media. Los aplausos debieron resonar desde cada lugar de confinamiento. “¡Qué ganas de tener a la gente aquí conmigo, cerquitita!”, confesó Márquez.

En el íntimo, pero festivo ambiente, recreó una atmósfera donde fluyeron diversas emociones. De momento, no se supo, si ese disfrute era por estar sentados en casa disfrutando de un concierto; añorar las presentaciones en vivo o, simplemente, gozar escuchando conocidas canciones que han acompañado a generaciones de apasionados de la música.

“No tengo cómo agradecerles el cariño, el amor y el apoyo incondicional que siempre me han demostrado a lo largo de mi carrera, la cual no ha sido fácil; pero lo que vale la pena no es fácil. Así se los trato de comunicar a mis hijos”, expresó Márquez quien, actualmente promueve la segunda parte del disco Emociones, en el cual se corrobora su gusto y sintonía con el género ranchero.