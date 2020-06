Préstamos adicionales para Empresas y  Comunidades/Additional Business and Community Loans

Dañadas por los disturbios civiles

Springfield, Illinois (NED).– El gobernador JB Pritzker anunció hoy que la Administración de Pequeños Negocios de EE. UU. (SBA) aprobó la solicitud del estado de asistencia federal para ayudar a las empresas en los condados de Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry y Will del norte de Illinois. La declaración se deriva del saqueo y otros daños que tuvieron lugar en relación con los disturbios civiles que ocurrieron del 26 de mayo al 8 de junio de 2020. La declaración de desastre aprobada por la SBA pone a disposición préstamos para intereses bajos de hasta $ 2 millones para empresas, propietarios de viviendas, inquilinos, y sin fines de lucro.

Para ayudar a las empresas que enfrentan daños como resultado de recientes disturbios civiles y saqueos, el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO) trabajó en estrecha colaboración con la Agencia de Manejo de Emergencias de Illinois (IEMA) para estudiar los daños de los recientes disturbios civiles y ayudar a las empresas a presentar documentación. Para ser elegible para una declaración de la SBA, al menos 25 hogares y / o negocios en un condado deben sufrir pérdidas importantes no aseguradas de 40 por ciento o más.

"Sin lugar a dudas, COVID-19 ha puesto una carga sin precedentes en las empresas de todo nuestro estado, y los daños recientes sufridos durante los disturbios civiles solo hacen que las cosas sean más difíciles para los propietarios de negocios", dijo el Director Interino de DCEO, Michael Negron. "Estos préstamos por desastre de la SBA proporcionarán un recurso esencial para las empresas de Illinois que esperan hacer reparaciones y reabrir de manera segura".

La encuesta de daños DCEO-IEMA en el condado de Cook identificó al menos 40 empresas que sufrieron daños importantes y pérdidas no aseguradas. Otras 95 empresas en el condado de Cook sufrieron daños menores. La evaluación de daños estima más de $ 20 millones de dólares en daños debido a los recientes disturbios civiles. Este aporte fue crítico para recibir la declaración de desastre de la SBA y para activar la disponibilidad de préstamos específicos a bajo interés que ahora estarán disponibles para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro afectadas por daños a la propiedad y saqueos.

"La SBA está firmemente comprometida a proporcionar a la gente de Illinois la respuesta más efectiva y centrada en el cliente posible para ayudar a las empresas de todos los tamaños, propietarios e inquilinos con préstamos federales por desastre", dijo la administradora de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, Jovita Carranza. "Hacer que las empresas y las comunidades funcionen después de un desastre es nuestra máxima prioridad en la SBA".

Se invita a las empresas que sufrieron daños físicos o lesiones económicas en los condados que no se mencionan aquí a completar este formulario para ayudar a obtener una declaración del condado a través de la SBA que permita que estos préstamos estén disponibles en su condado. Para ser elegible para una declaración de la SBA, al menos 25 hogares y / o negocios en un condado deben sufrir pérdidas importantes no aseguradas de 40 por ciento o más. Los préstamos de la SBA pueden ayudar a reparar o reemplazar bienes inmuebles dañados o destruidos. Los propietarios e inquilinos pueden solicitar préstamos para reparar o reemplazar bienes personales dañados o destruidos. Las empresas y las organizaciones privadas sin fines de lucro pueden solicitar préstamos para reparar o reemplazar bienes inmuebles, maquinaria y equipo, inventario y otros activos comerciales dañados o destruidos.

Las solicitudes de préstamos están disponibles ahora y se pueden encontrar en el sitio web de la SBA. Las empresas y las organizaciones sin fines de lucro pueden pedir prestados hasta $ 2 millones, los propietarios pueden pedir prestados hasta $ 200,000 para bienes inmuebles, y los propietarios e inquilinos pueden pedir prestados hasta $ 40,000 para bienes personales. Las solicitudes de préstamo también se pueden descargar desde www.sba.gov/disaster.

Additional Business and Community Loans

Damaged by civil unrest

Springfield, Illinois (NED).– Governor JB Pritzker today announced the U.S. Small Business Administration (SBA) has approved the state’s request for federal assistance to help businesses in the northern Illinois counties of Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry and Will. The declaration stems from looting and other damages that took place in connection to civil unrest occurring May 26 through June 8, 2020. The approved SBA disaster declaration makes low-interest loans of up to $2 million available to eligible for businesses, homeowners, renters, and non-profits.

To help businesses facing damages as the result of recent civil unrest and looting, the Department of Commerce and Economic Opportunity (DCEO) worked closely with the Illinois Emergency Management Agency (IEMA) to survey the damage from recent civil unrest and help businesses submit documentation. To be eligible for an SBA declaration, at least 25 homes and/or businesses in a county must sustain major, uninsured losses of 40-percent or more.

“Without a question, COVID-19 has placed an unprecedented burden on businesses across our state, and recent damage sustained during civil unrest only makes matters more challenging for business owners,” said Acting Director of DCEO, Michael Negron. “These SBA disaster loans will provide an essential resource for Illinois businesses who are looking ahead to make repairs and reopen safely.”

The DCEO-IEMA survey of damages in Cook County identified at least 40 businesses that sustained major damages and uninsured losses. Another 95 businesses in Cook County sustained minor damage. The damage assessment estimates more than $20 million dollars in damages due to recent civil unrest. This input was critical to receiving the SBA’s disaster declaration, and for triggering the availability of targeted, low-interest loans that will now be made available to small businesses and non-profits impacted by property damage and looting.

“The SBA is strongly committed to providing the people of Illinois with the most effective and customer-focused response possible to assist businesses of all sizes, homeowners and renters with federal disaster loans,” said U.S. Small Business Administration, Administrator Jovita Carranza. “Getting businesses and communities up and running after a disaster is our highest priority at SBA.”

Businesses who experienced physical damage or economic injury in counties that are not noted here are encouraged to fill out this form to assist with obtaining a county declaration through SBA which would allow these loans to be available in their county. To be eligible for an SBA declaration, at least 25 homes and/or businesses in a county must sustain major, uninsured losses of 40-percent or more. SBA loans can help repair or replace damaged or destroyed real estate. Homeowners and renters can apply for loans to repair or replace damaged or destroyed personal property. Businesses and private non-profit organizations can apply for loans to repair or replace damaged or destroyed real estate, machinery and equipment, inventory and other business assets.

Applications for loans are available now and can be found on SBA’s website. Businesses and non-profits can borrow up to $2 million, homeowners can borrow up to $200,000 for real estate, and homeowners and renters may borrow up to $40,000 for personal property. Loan applications can also be downloaded from www.sba.gov/disaster.