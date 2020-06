Pritzker anuncia subvenciones para ampliar la banda ancha en todo el estado/Pritzker announces grants to expand broadband statewide

Las áreas rurales de Illinois que no pueden acceder a Internet de banda ancha pronto podrán conectarse.

El gobernador J.B. Pritzker anunció el miércoles $ 50 millones en subvenciones estatales para 28 proyectos que llegan a todas las regiones del estado. El dinero se igualará con $ 65 millones en fondos no estatales con planes para expandir el acceso a más de 26,000 hogares, empresas e instituciones comunitarias en todo Illinois.

El gobernador dijo que la vida sin acceso a internet se volvió extremadamente difícil para algunos una vez que se produjo la pandemia.

"Cuando una pequeña empresa tuvo que cerrar sus puertas porque no tenían compras en línea, lo que significa cuando un niño no tiene la capacidad de acceder a las tareas en línea", dijo. "Este trabajo nunca ha sido más urgente de lo que es ahora".

Con la primera ronda de subvenciones, 18 proveedores de servicios de Internet, cooperativas rurales, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales obtuvieron un total de $ 50 millones para invertir en capacidad de banda ancha en todo el estado.

Mike McClain, CEO de Geneseo Communications, dijo que esto cambiará el juego para los agricultores de Illinois.

"El acceso a Internet de alta velocidad es tan importante para un agricultor en el condado de Henry como lo es para una corporación en un rascacielos del centro de Chicago", dijo McClain. "Debido a la falta de densidad en la mayoría de los condados de Illinois, es prohibitivo construir acceso directo a Internet por fibra para hogares o granjas".

Johnny Kampis, de la Alianza de Protección al Contribuyente, dijo que hubiera preferido un método diferente de financiamiento.

"Dada la forma en que la pandemia ha demostrado la necesidad de una banda ancha rápida y confiable y lo difícil que han sido los negocios afectados por las órdenes estatales, es comprensible por qué el gobernador Pritzker quiere expandir los programas de financiación de banda ancha del estado", dijo Kampis. Preferimos los préstamos a las subvenciones, ya que los préstamos dan a los destinatarios una apariencia en el juego porque eventualmente deben devolver el dinero, lo que tiende a aumentar la responsabilidad y ciertamente protege mejor a los contribuyentes".

Pritzker announces grants to expand broadband statewide

Rural areas of Illinois unable to access broadband internet will soon be able to go online.

Gov. J.B. Pritzker on Wednesday announced $50 million in state grants for 28 projects reaching every region of the state. The money will be matched by $65 million in non-state funding with plans to expand access for more than 26,000 homes, businesses and community institutions across Illinois.

The governor said life without access to the internet became extremely difficult for some once the pandemic struck.

“When a small business that had to close its doors because they had no online shopping, what it means when a child has no ability to access homework assignments online,” he said. “This work has never been more urgent than it is right now.”

With the first round of grants, 18 internet service providers, rural cooperatives, nonprofits and local governments were grants a total of $50 million to invest in broadband capacity across the state.

Mike McClain, CEO of Geneseo Communications, said this will be a game-changer for Illinois farmers.

“High-speed internet access is just as important to a farmer in Henry County as it is to a corporation in a downtown Chicago high-rise,” McClain said. “Due to the lack of density in most counties in Illinois, it is cost-prohibitive to build direct fiber internet access to homes or farms.”

Johnny Kampis, with the Taxpayer Protection Alliance, said he would have preferred a different method of funding.

“Given how the pandemic has proven the need for fast, reliable broadband and how hard businesses have been hit by the state-at-home orders, it's understandable why Gov. Pritzker wants to expand the state's broadband funding programs," Kampis said. “We prefer loans over grants since loans give recipients skin in the game because they must eventually pay back the money, which tends to increase accountability and certainly better protects taxpayers.”