El 90.8% de los residentes de Illinois confían en los científicos de COVID-19

Un alto porcentaje de los residentes de Illinois, 90.8 por ciento, tienen mucha confianza en los investigadores y científicos en referencia al coronavirus , según un nuevo estudio realizado por un consorcio de cuatro universidades, incluida Northwestern.

En contraste, el 2.4 por ciento de los residentes del estado dijeron que su nivel de confianza en los investigadores y científicos de COVID-19 era "en absoluto", y el 6.8 por ciento de los residentes del estado respondió "No demasiado" a la confianza que depositaron en los expertos.

Aunque la confianza general que los estadounidenses tienen en sus líderes e instituciones políticas para manejar la pandemia ha disminuido en los últimos meses, la confianza en los profesionales médicos y los investigadores excedió el 90 por ciento en mayo, según el estudio. Esto es menos de 2 puntos porcentuales por debajo del nivel de confianza expresado un mes antes.

En contraste, la confianza de los estadounidenses en la capacidad de todas sus instituciones para responder a la situación del coronavirus ha caído un 8 por ciento desde abril, según el análisis.

90.8% of Illinois residents express degree of trust in COVID-19 scientists



The share of Illinois residents

who have some or a lot of trust in coronavirus researchers and scientists was 90.8 percent, according to a new study by a consortium of four universities, including Northwestern.

In contrast, 2.4 percent of the state’s residents said their level of trust in COVID-19 researchers and scientists was “Not at all,” and 6.8 percent of state residents responded “Not too much” to how much trust they placed in experts.

Although the overall trust Americans have in their political leaders and institutions to handle the pandemic has dropped in recent months, confidence in medical professionals and researchers exceeded 90 percent in May, the study found. This is less than 2 percentage points below the confidence level expressed a month earlier.

In contrast, Americans’ trust in all their institutions’ ability to respond to the coronavirus situation has dropped 8 percent since April, the analysis found.