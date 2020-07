Aprenda como salvar vidas ante una emergencia/Learn how to save lives in an emergency

Spotlight: cuatro habilidades que pueden ayudar a salvar vidas durante un desastre

Springfield, Illinois (NED).– Durante el transcurso de un año, el estado de Illinois podría ver cualquier cantidad de desastres potenciales, desde un tornado y un terremoto hasta inundaciones repentinas o tormentas de hielo. Lo más importante para proteger durante un desastre es su vida y la vida de quienes lo rodean. Es por eso que este mes, la Agencia de Manejo de Emergencias de Illinois (IEMA) y las agencias locales de manejo de emergencias están destacando la importancia de las habilidades para salvar vidas como primeros auxilios, RCP, prevención de incendios y gestión de servicios públicos. Estas son habilidades simples que pueden ayudar a salvar vidas durante un desastre.

"Aprender cuatro habilidades simples para salvar vidas puede transformar su papel durante una emergencia o desastre", dijo la directora de IEMA, Alicia Tate-Nadeau. “Las emergencias pueden ocurrir rápidamente, y puede tomar tiempo para que los socorristas lleguen a la escena. Al mejorar su conjunto de habilidades, está capacitado y capacitado para ser la ayuda hasta que lleguen los primeros en responder ”.

Conocer a tus vecinos puede ser extremadamente útil en una crisis. La investigación reportada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias sugiere que el 46 por ciento de las personas esperan contar con la ayuda de las personas de su vecindario dentro de las primeras 72 horas después de una emergencia o desastre.

Administración de servicios públicos

Cuando un posible desastre amenace su hogar, tome medidas para mantener seguros a sus seres queridos cerrando el suministro de gas, agua y electricidad a su hogar. De lo contrario, puede provocar incendios y explosiones y diversos problemas de suministro de agua en el hogar.

El agua puede convertirse rápidamente en un bien preciado después de un desastre, por lo que saber cómo cerrar correctamente la válvula principal de agua a la casa puede ser un paso crítico en la preparación para desastres.

Los diferentes medidores de gas tienen diferentes procedimientos de cierre, por lo que es importante ponerse en contacto con su compañía de gas local para obtener orientación. Nunca intente devolver el gas a usted mismo; solo un profesional capacitado y certificado debe realizar esta tarea.

Cuando apague la electricidad, siempre apague todos los circuitos individuales antes de apagar el circuito principal. Para obtener más información sobre el cuidado de todos sus servicios públicos, visite www.ready.gov/safety-skills.

Además, si se encuentra en un área propensa a inundaciones o terremotos, hay pasos que puede seguir para proteger su hogar de su impacto. Puede aprender técnicas de mitigación de inundaciones en https://go.usa.gov/xPr2C y https://go.usa.gov/xPrZY, y medidas de protección contra terremotos en https://go.usa.gov/xPr2Y.

Prevención de fuego

Asegurarse de que su hogar tenga alarmas de humo y detectores de monóxido de carbono en funcionamiento en todos los niveles, y al menos un extintor de incendios, es una de las formas más simples de proteger a su familia. Pruebe sus alarmas mensualmente y comuníquese con el departamento de bomberos local para recibir capacitación sobre extintores.

Otro paso clave en la prevención de incendios es asegurarse de que su familia sepa dos maneras de salir de su hogar en caso de incendio y practicar un simulacro de incendio con los niños regularmente. La National Fire Protection Association tiene una gran cantidad de recursos disponibles para ayudarlo a crear una cultura de preparación dentro de su familia.

Para evitar que se enciendan los incendios, quédese en la cocina cuando cocine, coloque las parrillas para barbacoa al menos a 10 pies de materiales inflamables y mantenga a los niños alejados de las áreas de cocción. También reemplace inmediatamente cualquier cable del electrodoméstico desgastado o dañado, y no pase cables debajo de alfombras o muebles. Para obtener más consejos de seguridad contra incendios, vaya a https://go.usa.gov/xPr24.

RCP y primeros auxilios

No importa qué tan bien se prepare para el desastre, simplemente no puede garantizar que sus seres queridos o vecinos no se lastimen. Si alguien se lesiona, puede aumentar sus posibilidades de supervivencia o recuperación completa aplicando las habilidades aprendidas en un curso básico de primeros auxilios y RCP. Su capítulo local de la Cruz Roja Americana puede proporcionar información sobre los cursos disponibles.

Para obtener más información sobre cómo planificar y prepararse para todos los desastres o peligros, visite el sitio web de preparación del estado, Ready Illinois (www.Ready.Illinois.gov).

Learn how to save lives in an emergency

Spotlight: Four skills that can help save lives during a disaster

Springfield, Illinois (NED).– During the course of a year, the State of Illinois could see any number of potential disasters – from a tornado and earthquake to flash flood or ice storm. The most important thing to protect during a disaster is your life and the lives of those around you. That’s why this month, the Illinois Emergency Management Agency (IEMA) and local emergency management agencies are highlighting the importance of lifesaving skills like first aid, CPR, fire prevention and utility management. These are simple skills that can help save lives during a disaster.

“Learning four simple lifesaving skills can transform your role during an emergency or disaster,” said IEMA Director Alicia Tate-Nadeau. “Emergencies can happen fas,t and it can take time for first responders to arrive on the scene. By enhancing your skillset, you are trained and skilled to be the help until first responders arrive.”

Getting to know your neighbors can be extremely helpful in a crisis. Research reported by the Federal Emergency Management Agency suggests 46 percent of individuals expect to rely on people in their neighborhood for assistance within the first 72 hours after an emergency or disaster.

Utility Management

When a potential disaster threatens your home, take action to keep your loved ones safe by shutting off the gas, water and electricity to your home. Failure to do so can result in fires and explosions and various home water supply issues.

Water can quickly become a precious commodity following a disaster, so knowing how to properly shut off the main water valve to the house can be a critical step in disaster preparedness.

Different gas meters have different shut-off procedures, so it is important to contact your local gas company for guidance. Never attempt to turn the gas back on yourself; only a trained and certified professional should perform this task.

When shutting down your electricity, always shut off all the individual circuits before shutting off the main circuit. For more information on taking care of all your utilities, visit www.ready.gov/safety-skills.

Additionally, if you are in an area that is prone to floods or earthquakes, there are steps you can take to protect your home from their impact. You can learn flood-mitigation techniques at https://go.usa.gov/xPr2C and https://go.usa.gov/xPrZY, and earthquake-protection measures at https://go.usa.gov/xPr2Y.

Fire Prevention

Making sure your home has functioning smoke alarms and carbon monoxide detectors on every level, and at least one fire extinguisher, is one of the simplest ways to protect your family. Test your alarms monthly and contact your local fire department for extinguisher training.

Another key step in fire prevention is making sure your family knows two ways out of your home in the event of a fire and practicing a fire drill with children regularly. The National Fire Protection Association has a wealth of resources available to help you create a culture of preparedness within your family.

To prevent fires from starting, stay in the kitchen when cooking, position barbecue grills at least 10 feet from flammable materials and keep children away from cooking areas. Also immediately replace any worn or damaged appliance cords, and do not run cords under rugs or furniture. For more fire safety tips, go to https://go.usa.gov/xPr24.

CPR and First Aid

No matter how well you prepare for disaster, you simply cannot guarantee your loved ones or neighbors won’t get hurt. If someone does get injured, you can increase their chance of survival or full recovery by applying the skills learned in a basic first aid and CPR course. Your local chapter of the American Red Cross can provide information on available courses.

For more information on how to plan and prepare for all disasters or hazards, visit state’s preparedness website, Ready Illinois (www.Ready.Illinois.gov).