Aumento significativo de muertes por sobredosis de opioides/Significant increase in deaths from opioid overdose

Un aumento del sesenta y siete por ciento en las muertes en los primeros cinco meses de 2020 pinta una imagen alarmante en medio de la pandemia de COVID-19

Chicago, Illinois (NED).– Una alerta de salud emitida por CDPH a última hora de la noche describe detalles de un aumento significativo en las muertes por sobredosis de opioides en Chicago del 1 de enero al 31 de mayo de 2020, con un aumento en las respuestas de EMS relacionadas con los opioides. y muertes por sobredosis relacionadas con opioides en comparación con el mismo período del año pasado. Ha habido 472 muertes por sobredosis relacionadas con opioides en Chicago hasta el momento, en comparación con 323 en enero a mayo de 2019, un aumento del 67% año tras año.

Solo en mayo de 2020, hubo 86 muertes relacionadas con opioides en Chicago, de las cuales el 18,6% se identificó como latino, en comparación con solo dos muertes el mes pasado.

Estos números alarmantes son preocupantes para los centros de salud Esperanza, un centro de salud calificado federalmente que opera cuatro clínicas de atención primaria en el lado suroeste, que atiende principalmente a una población latina de bajos ingresos. Esperanza ha ofrecido un programa de tratamiento con asistencia médica (MAT) desde 2016, que combina el asesoramiento con medicamentos que ayudan a aliviar los síntomas y los antojos de abstinencia.

"Desde el comienzo del refugio en el lugar, la cantidad de nuevas ingestas de pacientes con MAT ha disminuido considerablemente", dice Evelyn Delgado, CADC, coordinadora de atención de salud conductual en Esperanza. "Diría que hemos tenido alrededor de 1-2 nuevas ingestas entre marzo y hoy. Nuestros números, más las cifras emitidas por CDPH, realmente subrayan la urgencia de lo que estamos viendo en nuestras comunidades ".

El programa MAT de Esperanza se basa en referencias de fuentes como organizaciones comunitarias, programas de hospitalización y hospitales. Pero debido a COVID-19, esas fuentes no han referido nuevos pacientes a Esperanza. Agregar el estrés de una pandemia a las presiones de la vida cotidiana podría ser suficiente para llevar a las personas a usar.

"Actualmente estamos pensando en nuevas estrategias para brindar a los pacientes los servicios que necesitan", dice Daifeny Arias, LCSW, CADC, MAATP, consejera de salud conductual y gerente del programa MAT. "COVID-19 no solo afectó la forma en que realizamos actividades de divulgación, sino que también afectó la salud mental de muchas personas que desafortunadamente pueden recurrir al uso cuando experimentan ansiedad, aislamiento y depresión. No podemos olvidar que una de las historias no contadas sobre COVID-19 es cómo ha puesto en peligro aún más la vida de las personas que luchan con el uso de sustancias. Estos nuevos números de CDPH lo dejan trágicamente claro ”.

Chicago, Illinois (NED).– A health alert issued by CDPH late last night outlines details of a significant rise in opioid overdose deaths in Chicago from January 1 through May 31, 2020, with an increase in both opioid-related EMS responses and opioid-related overdose deaths when compared to the same time frame last year. There have been 472 opioid-related overdose deaths in Chicago so far, compared to 323 in January to May of 2019, an increase of 67% year over year.

In May 2020 alone, there were 86 opioid-related deaths in Chicago, of which 18.6% identified as Latino, compared to only two deaths last month.

These alarming numbers are concerning for Esperanza Health Centers, a Federally Qualified Health Center that operates four primary care clinics on the Southwest Side, which serves a primarily low-income, Latino population. Esperanza has offered a Medically Assisted Treatment (MAT) program since 2016, combining counseling with medication that helps ease withdrawal symptoms and cravings.

“Since the start of shelter-in-place, the number of new MAT patient intakes have dropped considerably,” says Evelyn Delgado, CADC, behavioral health care coordinator at Esperanza. “I’d say we’ve had about 1-2 new intakes between March and today. Our numbers, plus the figures issued by CDPH, really underscore the urgency of what we’re seeing in our communities.”

Esperanza’s MAT program relies on referrals from sources such as community organizations, inpatient programs, and hospitals. But because of COVID-19, those sources have not referred new patients to Esperanza. Adding the stresses of a pandemic to pressures of everyday life could be enough to lead people to use.

“We’re currently thinking of new strategies to get patients the services they need,” says Daifeny Arias, LCSW, CADC, MAATP, behavioral health counselor and MAT program manager. “Not only has COVID-19 affected the way we do outreach, but it’s also affected the mental health of many who may unfortunately turn to using when experiencing anxiety, isolation, and depression. We can’t forget that one of the untold stories about COVID-19 is how it has further jeopardized the lives of people who struggle with substance use. These new numbers from CDPH make that tragically clear.”