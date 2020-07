Municipios cancelan exhibiciones de fuegos artificiales, otros continúan /Some municipalities cancel fireworks displays, others go ahead

Algunas comunidades de Illinois han descartado los planes para los fuegos artificiales el 4 de julio, pero otras planean continuar con las exhibiciones para el Día de la Independencia.

Puede ser difícil encontrar un espectáculo de fuegos artificiales en Illinois este fin de semana después de que muchas comunidades cancelaron planes debido a la pandemia.

El estado estaba bajo una orden de quedarse en casa debido a la pandemia durante el tiempo en que muchas ciudades habrían estado planeando eventos del Día de la Independencia. Peoria, Bloomington, Champaign y Carbondale han decidido cancelar los fuegos artificiales el 4 de julio, mientras que Quincy decidió posponerlos hasta agosto.

Big Bang Boom fue cancelado en Galesburg. Roger Lundeen, gerente general de la estación de radio WGIL, que se asoció con la ciudad para el evento, dijo que es un gran problema.

"Es el evento más grande en nuestra ciudad cada año y es nuestro 23 ° año en que lo hemos organizado", dijo Lundeen. "Se basa en un radio de 50 millas, probablemente hasta las multitudes".

Lundeen dijo que lleva meses planificar y cuesta alrededor de $ 30,000, por lo que no fue posible posponer el evento.

"Es un proceso muy largo, por lo que pensamos que si lo pospusimos, no sabemos, podría ser Navidad o Año Nuevo", dijo.

Algunas comunidades continúan con fuegos artificiales durante el fin de semana festivo. Effingham, Sherman, Minonk y Chenoa presentarán espectáculos de fuegos artificiales.

Jessica Ifft está en el comité del 4 de julio en Chenoa. Dijo que al ser una ciudad más pequeña, la gente no tiene que salir de su casa para disfrutar del espectáculo.

"Eso es algo en lo que hemos pensado es que alentamos a las personas si puedes verlo desde la casa de un amigo o familiares cercanos, ve a su casa para verlo", dijo.

Some municipalities cancel fireworks displays, others go ahead

Some Illinois communities have scrapped plans for fireworks on July 4, but others plan to go ahead with displays for Independence Day.

It may be difficult to find a fireworks display in Illinois this weekend after many communities canceled plans because of the pandemic.

The state was under a stay-at-home order because of the pandemic during the time many cities would have been planning Independence Day events. Peoria, Bloomington, Champaign and Carbondale have all decided to cancel fireworks on July 4, while Quincy decided to postpone them until August.

Big Bang Boom was canceled in Galesburg. Roger Lundeen, the general manager of radio station WGIL, which partnered with the city for the event, said it is a big deal.

“It’s the biggest event in our town every year and is our 23rd year we have put it on,” Lundeen said. “It draws from a 50-mile radius probably as far as the crowds.”

Lundeen said it takes months to plan and costs about $30,000, so postponing the event was not feasible.

“Its a really lengthy process so we thought if we postponed it, we don’t know, it may be Christmas or New Year's,” he said.

Some communities are going ahead with fireworks during the holiday weekend. Effingham, Sherman, Minonk and Chenoa will all present fireworks shows.

Jessica Ifft is on the July 4 committee in Chenoa. She said being a smaller town, people don’t have to leave their house to enjoy the show.

“That is kind of what we have thought to is we encouraged people is you can see it from a friend's house or family members close by, go to their house to see it,” she said.