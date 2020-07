Nuevo récord de casos de Coronavirus

De acuerdo a un recuento del periódico The New York Times, en esta nación norteamericana se dio a conocer este martes el aumento de 48,000 pruebas positivas de COVID-19.

Esta es la cuarta vez en una semana que Estados Unidos supera su máximo diario anterior de casos de coronavirus.

"No me sorprendería si aumentamos a 100,000 al día", dijo el martes el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a un comité del Senado.

Si los estados continúan apresurando sus planes para reabrir sus economías, sin desarrollar un plan de capacidad que pruebe y el rastreo de las personas infectadas, adivierte “las consecuencias podrían ser realmente serias”, termina diciendo.

Estados Unidos rompió otro récord COVID-19 que informa el mayor número de casos de coronavirus en un solo día desde que comenzó la pandemia.

De hecho, varios estados han detenido tales planes, con Texas y California por igual haciendo pausa y buscando una vez más limitar el consumo de alcohol en el interior.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sin embargo, está resistiendo la tendencia. "No vamos a regresar, cerrando las cosas", dijo a los periodistas el martes, como señaló Axios, el mismo día que el Departamento de Salud del estado informó 6,000 nuevos casos de coronavirus. "No creo que eso sea realmente lo que lo impulsa, la gente que va a un negocio no es lo que lo impulsa".

Sin embargo, el lunes, el Dr. Mark Supino, un médico de medicina de emergencias del Jackson Health System en Miami, dijo a Business Insider que el aumento en los casos claramente sigue la pronta reapertura del estado.

"Cuando todo comenzó a abrirse y aflojarse, nuestro volumen aumentó", dijo.

Finalmente estamos viendo los impactos retrasados ​​de las reaperturas

Tomó algunas semanas para que los impactos de las reaperturas se hicieran evidentes. Esto se debe a que pueden pasar varias semanas entre el momento en que alguien entra en contacto con el virus y el momento en que comienzan a mostrar síntomas o a hacerse una prueba. A partir de ahí, procesar una prueba puede llevar hasta una semana.

Este aumento en los casos de coronavirus probablemente no sea un reflejo del aumento de las pruebas. En Louisiana, el gobernador John Bel Edwards ha dicho que el aumento de casos es "más de lo que se puede atribuir de manera justa al crecimiento de las pruebas", especialmente porque las hospitalizaciones han aumentado considerablemente junto con los recuentos de casos.

Además, el porcentaje de pruebas de coronavirus que dan positivo ahora está aumentando en muchos estados que están experimentando los mayores aumentos, como Arizona, Texas, Florida, Oklahoma y Nevada, una señal de que las tasas de infección en aumento, en lugar de aumentar las pruebas, están impulsando la oleada. A nivel nacional, la tasa de pruebas positivas ha aumentado diariamente desde el 16 de junio, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Eso significa que los hospitales podrían sobrecargarse nuevamente.