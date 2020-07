Senador de Illinois quiere que se legalice los fuegos artificiales/Illinois senator wants fireworks to be legalized

Con los fuegos artificiales disponibles en los estados vecinos, un senador estatal dice que es hora de legalizarlos en Illinois.

El senador estatal Chapin Rose, republicano de Mahomet, ha intentado que se apruebe un proyecto de ley en más de una ocasión, pero no puede lograr que los demócratas participen.

"Con la disminución masiva de los ingresos estatales debido al COVID, esta sería una manera fácil de obtener algunos dólares de impuestos a las ventas y poner a algunas personas a trabajar en nuestro estado y simplemente no están interesados", dijo Rose.

A pesar de ser ilegal, Rose dijo que los fuegos artificiales ya están aquí y que el estado simplemente está perdiendo ingresos fiscales a los estados vecinos que los venden. Estima que el estado generaría alrededor de $ 10 millones al año en ingresos por impuestos a las ventas.

Los grupos de seguridad contra incendios en todo el estado se oponen a cualquier tipo de legislación para legalizar los fuegos artificiales, algo de lo que dijeron que ya ven suficientes lesiones. El jefe de bomberos de Bloomington, Brian Mohr, piensa que es una mala idea.

"Disfruto de un espectáculo de fuegos artificiales, me gustan", dijo Mohr. "Creo que son entretenidos, pero desafortunadamente son peligrosos y debe haber un mayor nivel de experiencia antes de que alguien los active".

El riesgo de mal uso de fuegos artificiales es real. Según el Jefe de Bomberos del Estado de Illinois, hay un promedio de 18,000 incendios causados ​​por el uso indebido de fuegos artificiales cada año.

Los fuegos artificiales han sido prohibidos en Illinois desde 1935 bajo lo que se denominó la Ley de Regulación de Fuegos Artificiales.

Los minoristas de fuegos artificiales en comunidades en otros estados cerca de las fronteras de Illinois a menudo reportan numerosas placas de Illinois en sus estacionamientos.

Illinois senator wants fireworks to be legalized

With fireworks readily available in neighboring states, a state senator says it's time to legalize them in Illinois.

State Sen. Chapin Rose, R-Mahomet, has attempted to get a bill passed on more than one occasion, but can’t get Democrats to come on board.

“With the massive decline in state revenues due to the COVID, this would be an easy way to pick up some sales tax dollars and put some people to work in our state and they are just not interested,” Rose said.

Despite being illegal, Rose said fireworks already are here and the state is simply losing tax revenue to surrounding states that sell them. He estimates the state would bring in about $10 million a year in sales tax revenue.

Fire safety groups across the state are opposing any sort of legislation to legalize fireworks, something they said they already see enough injuries from. Bloomington Fire Chief Brian Mohr thinks it is a bad idea.

“I enjoy a fireworks show, I like them,” Mohr said. “I think they are entertaining, but unfortunately they are dangerous and there needs to be a higher level of experience before someone is setting them off.”

The risk of misusing fireworks is real. According to the Illinois State Fire Marshall, there are an average of 18,000 fires caused by the improper use of fireworks every year.

Fireworks have been banned in Illinois since 1935 under what was dubbed the Fireworks Regulation Act.

Fireworks retailers in communities in other states near Illinois' borders often report numerous Illinois license plates in their parking lots.