ICIRR hace pública carta enviada al Presidente de México

Hon. Andrés Manuel López Obrador.

Presidente Constitucional de México



C. Marcelo Ebrard Casaubon.

Secretario de Relaciones Exteriores



La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR), somos una coalición estatal que abriga a organizaciones de inmigrantes de todo el mundo, distribuidas por todo el Estado de Illinois. Mayoritariamente está conformada por grupos mexicanos que desarrollan una agenda federal, estatal, del condado y a nivel local.

ICIRR se dedica a defender, ampliar y promover los derechos de los inmigrantes y refugiados con una participación plena e igualitaria en la vida cívica, cultural, social y política de nuestra diversa sociedad.



Con conocimiento de causa sabemos que los originarios de la nación mexicana y su diáspora, se identifican como un pueblo muy trabajador y con mucho amor por la familia y su tierra natal. Han mostrado coraje para triunfar en otras tierras, como ésta, aprendiendo un nuevo idioma y costumbres, pero siempre conservando sus tradiciones y cultura.



Por este medio, le pido que se una a la misión de ICIRR. Cerremos filas para defender a los más vulnerables de los ataques y atropellos que hace a diario el actual inquilino de la Casa Blanca con quien se reunirá los días 8 y 9 de julio del presente año.



Queremos que de una forma firme y diplomática, le deje saber, que los casi 40 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, son individuos trabajadores: Con valores y principios morales buenos. No somos delincuentes, violadores, narcotraficantes, ni asesinos.



Nuestro único pecado es ser pobres pero con una gran virtud: La del coraje. El coraje y el hambre que tenemos para cambiar la situación y la de nuestras familias. Conformamos un pueblo que con dignidad y respeto, busca el derecho natural a ser feliz y tener un trabajo digno y decente.



Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, le pedimos interceder por los 11 millones de indocumentados, en la gran mayoría, mexicanos y pedirle, en su nombre lo siguiente:

1. Primero: Apoyar a los 700 mil jóvenes que tienen DACA. Los más de 2 millones que por múltiples razones no pudieron ingresar en este programa, hoy son adultos a quienes sus papás los trajeron en su infancia. Hoy muchos de ellos son padres, profesionistas y trabajadores esenciales.



2. Le pedimos por los padres, familiares y amigos indocumentados que Usted ha llamado “héroes vivientes” y el presidente Donald Trump los califica de “trabajadores esenciales” en tiempos de pandemia COVID19. No obstante estos grupos a diario viven aterrados con el gran temor a ser deportados y separados de lo que más quieren: Su familia. Todos los días, cientos de ellos son privados de su libertad por no tener “PAPELES” o un permiso para trabajar y vivir legalmente en este país.



Esta población vulnerable es el motor económico de los dos países. Trabaja todos los días; paga impuestos aquí y en México. Sus familias compran y gastan los 37 mil millones de dólares que envía en remesas. También contribuimos a un fondo de pensión: el “US Social Security” el cual, si no puede cambiar o ajustar el estado migratorio, al envejecer, ese dinero ya no se ve. Muchos de estos mexicanos terminan viejos en nuestros pueblos viviendo de lo poco que pudieron ahorrar o de las remesas que mandan sus familiares, si fuera el caso.



Los indocumentados somos un botín. El sistema de inmigración tiene grandes presupuestos federales para acosarnos, perseguirnos y encerrarnos, poniendo a nuestros niños en jaulas como si fuesen perros en centros de detención privados! obligando a pagar fuertes cantidades en multas, fianzas y abogados.



Señor Presidente, usted prometió que los Consulados en este país serían auténticas defensorías. Hoy le pedimos que hable y levante la voz por nosotros y que esta promesa pueda ser una realidad proporcionando representación legal en los Consulados para los que tengan caso legal, ajusten su estado migratorio.



Entendemos que su visita es en el marco del T-MEC o USMCA, pero en este rubro usted debe saber que también seguimos siendo el motor de las economías de ambos países. Los latinos en Estados Unidos de América (59.9 millones), tenemos un PIB de $2.3 billones de dólares, lo que nos convierte en la octava economía del mundo.

Los latinos formamos el grupo demográfico más joven de Estados Unidos, ya que mientras la edad promedio de los anglosajones es de 43 años, la de los latinos oscila en los 28 años, con una gran demanda de consumo.



Le menciono esto porque Estados Unidos importó en el primer trimestre del 2019, mercancías por un valor de 86 mil 629 millones de dólares (mdd); Más o menos 346 mil 516 millones de dólares al año en productos provenientes de México.

Adivinó bien: Los mexicanos que vivimos aquí, somos quienes más consumimos estos productos y servicios mexicanos.



Sr. Presidente AMLO le pedimos:

A. Que para mejorar la economía de ambos países en esta crisis global, y por interés de ambos países pueda negociar la legalice de los “héroes vivientes” y los trabajadores indocumentados esenciales.



B. Le pedimos que garantice el derecho internacional de pedir asilo de parte de los refugiados y migrantes en tránsito. Que en la práctica, México NO se convierta en un “Tercer país seguro” para los migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos, y que se ven obligados a permanecer en México mientras esperan el resultado de sus solicitudes de asilo.



C. Partiendo de la primicia “No podemos pedir lo que no estamos dispuestos a dar”.

Nosotros, aquí en este país, luchamos contra el abuso policíaco y los agentes de inmigracion o U.S. I.C.E. Por esto nos atrevemos a pedir que reconsidere el uso de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina mexicanos como policía migratorio.



D. Le pedimos respetar la resolución de la ONU llamada El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM).



E. Por último, queremos abogar para que generes programas en México que ayuden a los migrantes en deportación o en retorno, a la reinserción en la sociedad mexicana. Muchos de ellos son jóvenes o niños nacidos en este país con necesidades muy particulares.



Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, confiamos en su capacidad de negociar y defender a su pueblo en el extranjero de antemano muchas gracias por su atención prestada.



Atentamente,



Artemio Arreola

Director de Relaciones Cominitarias

Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights "ICIRR"