Celina Villanueva suple el puesto vacante del Senador Martín Sandoval/Celina Villanueva named to vacant position of Senator Martín Sandoval

Berwyn, Illinois (NED).– Líderes demócratas en Springfield está semana designaron a una representante estatal para cubrir el puesto vacante de un senador estatal de larga trayectoria quien está bajo investigación federal.

El senador Martín Sandoval está bajo investigación federal desde finales del año 2019. A principios de enero de 2020, renunció a su cargo de Senador Estatal por el Distrito 11avo. el cual abarca varias comunidades en Chicago y parte de suburbios como Cicero, Stickney, Berwyn, etc.

La nueva Senadora del Distrito 11avo. es Celina Villanueva, quien fue nombrada para el puesto en el área de Chicago que ocupaba el ex senador estatal Martin Sandoval. Ella comenzó su participación en la Cámara legislativa en el 2018.

La demócrata de Chicago dice "es tiempo de hacer un buen liderazgo, basado en buenos principios y progreso en el distrito que cubre los barrios y suburbios de la ciudad”.

Hasta ahora es la única candidata para presentar peticiones en las primarias del 17 de marzo para el mandato del Senado que expira en enero de 2023.

Celina Villanueva named to vacant position of Senator Martín Sandoval

Berwyn, Illinois (NED). - Democratic leaders in Springfield this week appointed a state representative to fill the vacant position of a long-standing state senator who is under federal investigation.

Senator Martín Sandoval has been under federal investigation since the end of 2019. In early January 2020, he resigned from his position as State Senator for the 11th District. which covers several communities in Chicago and part of suburbs such as Cicero, Stickney, Berwyn, etc.

The new 11th District Senator is Celina Villanueva, who was appointed to the position in the Chicago area. She began her participation in the Legislative Chamber in 2018.

The Chicago Democrat says, "it is time to have good leadership, based on good principles and progress in the district that covers the city's neighborhoods and suburbs."

Until now, she is the only candidate to present petitions in the primary of March 17 for the Senate mandate that expires in January 2023.