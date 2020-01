Contralora de Illinois dejará de ayudar con las colecciones de infracciones de cámaras de luz roja/Illinois comptroller to stop helping with red light camera ticket collections

Las ciudades de Illinois que tienen el estado reteniendo las declaraciones de impuestos de los residentes para pagar las tarifas de las multas por cámaras de luz roja morosas tendrán que encontrar a otra persona que haga sus cobros a partir del próximo mes.

Durante años, el estado ha deducido las tarifas de infracción de cámara roja no pagadas de las declaraciones de impuestos de los residentes, pero a raíz de las acusaciones de corrupción y otros informes sobre el uso de tales cámaras, la Contralora de Illinois Susana Mendoza dijo que el acuerdo finalizará el 6 de febrero.

Parada debajo una cámara de luz roja en Chicago el lunes, Mendoza anunció que su oficina ya no ayudará a los municipios en los esfuerzos de cobranza por multas por boletos para la cámara de luz roja.

"Como una cuestión de política pública, este sistema está claramente roto", dijo. "Estoy ejerciendo la autoridad moral para evitar que los recursos estatales se utilicen para ayudar a un proceso sospechoso que victimiza a los contribuyentes".

Los boletos para cámaras de luz roja se han convertido en una fuente de ingresos para algunos municipios de Illinois, aunque los informes han cuestionado la efectividad de las cámaras para reducir los choques. Según un estudio de 2017, los investigadores descubrieron que las cámaras no solo no lograron reducir el número total de colisiones, sino que "incentivaron a los conductores a aceptar un mayor riesgo de accidentes al detenerse".

Las infracciones afectan desproporcionadamente a las minorías, dijo Mendoza, y la infracción inicial de $100 se duplica y casi se triplica si no se paga.

El estado ha permitido a los municipios y otros gobiernos locales utilizar la oficina del Contralor para ayudar a cobrar deudas, como multas judiciales, sentencias administrativas, multas de tránsito y otras multas desde 2012.

Mendoza dijo que los municipios deben contratar a un cobrador de facturas privado para que se haga cargo de esas tarifas después del 6 de febrero, pero instó a los funcionarios a reconsiderar esos arreglos también.

En Illinois, las municipalidades han recaudado más de $1 mil millones en multas de luz roja desde 2008. Algunas ciudades, al darse cuenta de la ineficacia de los dispositivos, los eliminaron.

Los dispositivos también han sido vinculados a investigaciones recientes de corrupción. Los agentes federales están investigando la interacción del ex senador estatal Martin Sandoval con SafeSpeed, un operador de cámara de luz roja que había ayudado en el pasado.

Illinois comptroller to stop helping with red light camera ticket collections

Illinois towns that have the state withhold residents' tax returns to pay for delinquent red light camera ticket fees will have to find someone else to do their collections work starting next month.

For years, the state has deducted unpaid red-light camera ticket fees from residents' tax returns, but in the wake of corruption allegations and other reports about the use of such cameras, Illinois Comptroller Susana Mendoza said that arrangement will end Feb. 6.

Standing under a red-light camera in Chicago on Monday, Mendoza announced that her office will no longer assist municipalities in collection efforts for fines for red-light camera tickets.

“As a matter of public policy, this system is clearly broken,” she said. “I am exercising the moral authority to prevent state resources from being used to assist a shady process that victimizes taxpayers.”

Red-light camera tickets have become a cash cow for some Illinois municipalities even though reports have questioned the effectiveness of the cameras in reducing crashes. According to a 2017 study, researchers found that the cameras not only failed to reduce the total number of collisions, but “incentivize drivers to accept a greater accident risk from stopping.”

The tickets disproportionately affect minorities, Mendoza said, and the initial $100 ticket doubles and almost triples if left unpaid.

The state has allowed municipalities and other local governments to use the Comptroller’s office to help collect debts, such as court fines, administrative judgments, traffic tickets, and other fines since 2012.

Mendoza said the municipalities must contract a private bill collector to go after those fees after Feb. 6, but urged officials to reconsider those arrangements as well.

In Illinois, municipalities have collected more than $1 billion in red-light ticket fines since 2008. Some cities, realizing the ineffectiveness of the devices, removed them.

The devices have also been tied to recent corruption investigations. Federal agents are looking into former state Sen. Martin Sandoval's interaction with SafeSpeed, a red-light camera operator that he had helped in the past.