Coyotes deambulan en el norte de Chicago

Atacan a niño de 5 años y un hombre de 32

Lincoln Park.– Se informó que un niño de 5 años y un hombre de 32 años fueron mordidos por coyotes en ataques separados y extremadamente raros el miércoles en el Near North Side.

Un camarógrafo de la WGN grabó un video de un coyote aparentemente agresivo cerca del sitio de Streeterville del segundo ataque, y el coyote caminó con una notable cojera.

No está claro si el ataque de Streeterville involucró al mismo animal que el que mordió a las 5 años antes en Lincoln Park.

A las 4 p.m., el niño estaba con una niñera cerca del Museo de la Naturaleza Peggy Notebaert, 2430 N. Cannon Drive, cuando un coyote se acercó y lo mordió varias veces en la cabeza, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago, Larry Langford.

Después de ser atacado, el niño y su niñera se refugiaron en un refugio cercano de autobuses de la CTA antes de llamar al 911, dijo Langford. No se sabía si el niño había tratado de alimentar al coyote antes de ser mordido.

Langford, quien ha trabajado para el Departamento de Bomberos de Chicago durante 20 años, dijo que no puede recordar ningún llamado para que los coyotes ataquen a personas en su carrera.

"Hemos tenido ataques de coyote contra perros y no respondemos a ellos, pero no he visto ninguno en el que haya personas involucradas". Creo que se están volviendo más audaces ”, dijo Langford. “Los expertos nos dicen que se acercarán a los niños a medida que se acostumbren a estar cerca de las personas.

“Puede que no ataquen a un hombre adulto pero atacarán a un niño. Este niño pesaba alrededor de 50 libras ".

Langford dijo que el niño estaba en "bastante buen estado" en el Hospital de Niños Lurie de Chicago. No sabía si el niño sería tratado y dado de alta o si tendría que quedarse en el hospital.

Julie Pesch, directora de asuntos públicos de Lurie, dijo que las leyes HIPPA le impidieron comentar sobre el caso.

La policía de Chicago, Jessica Álvarez, dijo que el coyote fue visto por última vez en dirección norte desde la escena.

Más tarde el miércoles por la noche, un hombre de 32 años fue al Hospital Northwestern y dijo que había estado caminando por la acera en la cuadra 700 de North Fairbanks Court cuando un coyote apareció detrás de él y lo mordió en las nalgas, dijo la policía. .

El hombre tenía un rasguño en las nalgas y estaba en buenas condiciones, dijo la policía.

Steve Stronk, el dueño de Steve's Wildlife Removal en Creta, que posee un permiso comercial de extracción de vida silvestre del Departamento de Recursos Naturales de Illinois, dijo que en sus 35 años de trabajo con coyotes, nunca ha tratado personalmente a nadie que haya sido mordido por uno.

"Si el animal está enfermo, eso tendría sentido, pero de lo contrario, es muy raro que se aproveche de un humano", dijo Stronk. "He estado haciendo esto durante 35 años y esta es la primera vez que escucho que un niño es mordido. Por supuesto, no sé las circunstancias. Mucha gente los alimenta, intencionalmente y sin intención.

“Hagas lo que hagas, si comienzas a ver actividad de coyotes en tu vecindario, deja de alimentarlos. Tire de comederos para pájaros durante al menos un mes porque no están aquí porque nos quieren. Están aquí porque quieren comida, agua y refugio. Si se elimina esto, no hay razón para que estén aquí ".

"Los ataques de coyotes en humanos son extremadamente raros teniendo en cuenta el alcance y la abundancia de coyotes", según el Departamento de Recursos Naturales de Illinois. “Un estudio publicado en 2007 encontró 187 informes confiables de ataques contra humanos, la mayoría de los cuales (157) ocurrieron en California, Arizona y Nevada. Muchos de estos incidentes ocurrieron donde las personas estaban alimentando a los coyotes intencionalmente, lo que les hizo perder el miedo a los humanos ".

El Centro de Investigación Urban Coyote enumera consejos para evitar conflictos con los coyotes en su sitio web.

Los coyotes han sido vistos en todo el Near North Side en los últimos días, e incluso uno fue rescatado del puerto de Monroe el martes.

Un cachorro de caniche llamado Ki Ki resultó herido cuando un coyote la agarró y salió corriendo el lunes por la mañana en Old Town, según CBS 2. El propietario y los vecinos de Ki Ki persiguieron al coyote y le arrojaron zapatos hasta que dejó caer al perro y se fue. .

Pero no fue el primer avistamiento de este tipo: en los últimos días, ha habido una serie de avistamientos de coyotes en Old Town y Lincoln Park, con al menos 10 llamadas en la última semana, según NBC 5.

Y a las 11:25 a.m.del martes, alguien informó haber visto un coyote en el agua cerca de la cuadra 100 de North Lake Shore Drive, dijo la policía. Los oficiales de Chicago de Bomberos y Cuidado y Control de Animales fueron al puerto a rescatar al animal.

Una unidad marina del Departamento de Bomberos rescató al coyote, lo puso en una camilla y lo cubrió con mantas porque tenía frío y "posiblemente hipotermia", dijo Kelley Gandurski, director de Chicago Animal Care y Contorl.

Los trabajadores de Control de Animales llevaron al coyote a las instalaciones de la agencia en 2741 S. Western Ave. y lo están reteniendo hasta que un grupo de rehabilitación de vida silvestre pueda venir a rescatarlo, dijo Gandurski.

Los coyotes no son nada nuevo para la ciudad: siempre han residido entre personas en Chicago y son depredadores de ratas y ratones, entre otras criaturas, dijo Gandurski.

Pero si ves a un coyote, no te acerques a él o ella, dijo Gandurski. Los coyotes generalmente evitan y temen a los humanos, pero si uno se acerca demasiado, generalmente puede asustarlo aplaudiendo, gritando o haciendo otros ruidos fuertes, dijo Gandurski.