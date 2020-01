Funcionarios de Illinois promueven ayuda financiera para estudiantes indocumentados y transgénero- Illinois officials promote student financial aid for undocumented, transgender students

Los funcionarios de Illinois están promoviendo un programa de subsidio educativo diseñado para proporcionar ayuda financiera a estudiantes indocumentados y estudiantes transgénero.

Los estudiantes indocumentados y transgénero que tal vez no puedan calificar para recibir asistencia educativa federal tienen otras opciones para obtener fondos estatales. La portavoz de la Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois, Lynne Baker, dijo que esos estudiantes aún pueden obtener asistencia a través de la Ley RISE, que el gobernador J.B. Pritzker firmó en junio.

Para ser elegible, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de la Ley RISE, incluida la residencia y otros requisitos específicos de los programas de ayuda estatal.

Para calificar para la asistencia financiera estatal disponible, los estudiantes deben completar una solicitud alternativa para las subvenciones del Programa de Premios Monetarios, o MAP.

La Ley RISE fue diseñada para ayudar a los residentes indocumentados de Illinois a obtener fondos para la universidad.

"Esto les brinda la oportunidad de hacer posible la universidad", dijo Baker.

Baker dijo que los fondos de la Ley RISE también brindan oportunidades de asistencia financiera para estudiantes transgénero.

"También lo hace para ciertos estudiantes transgénero que no serían elegibles para recibir ayuda financiera federal".

Los estudiantes transgénero pueden no ser elegibles para recibir ayuda federal porque no se registraron para el Servicio Selectivo.

Pritzker dijo que sigue comprometido a expandir la asequibilidad de la universidad para "cada estudiante en Illinois porque es una inversión de sentido común en nuestro futuro".

"Después de años de estudiantes universitarios que optaron por irse de Illinois, estamos pasando la página a una nueva era para hacer que nuestras escuelas sean más asequibles para todos los estudiantes al aumentar los fondos para las subvenciones MAP, las becas AIM HIGH y aumentar los fondos para nuestras escuelas", Pritzker dijo en un comunicado.

La oficina del gobernador también ha anunciado un aumento en la cantidad de fondos disponibles para las subvenciones MAP. La financiación de MAP ha recibido $ 50 millones más el monto de la beca ha aumentado para los estudiantes existentes. El gobernador ha proporcionado $ 10 millones adicionales en fondos para las becas basadas en el mérito AIM HIGH.

De acuerdo con el sitio web de la Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois, las subvenciones MAP o las subvenciones del Programa de Premios Monetarios están disponibles para los residentes elegibles de Illinois para asistir a universidades seleccionadas. Las subvenciones se basan en la necesidad financiera y no necesitan devolverse.

Puede encontrar información sobre la Ley RISE, los formularios de solicitud y la ayuda financiera disponible en el sitio web Illinois Student Assistance Commission.

Illinois officials promote student financial aid for undocumented, transgender students

Illinois officials are promoting an education grant program designed to provide financial aid to undocumented students and transgender students.

Undocumented and transgender students who may not be able to qualify for federal education assistance have other options to get state funding. Illinois Student Assistance Commission spokeswoman Lynne Baker said those students can still get assistance through the RISE Act, which Gov. J.B. Pritzker signed into law in June.

To be eligible, students must meet requirements under the RISE Act, including residency and other requirements specific to the state aid programs.

To qualify for available state financial assistance, students need to complete an alternative application for Monetary Award Program, or MAP, grants.

The RISE Act was designed to help undocumented residents of Illinois secure funding for college.

“This provides them that opportunity to make college possible,” Baker said.

Baker said the RISE Act funding also provides opportunities for financial assistance to transgender students.

“It also does that for certain transgender students who would not be eligible for federal financial aid.”

Transgender students may not be eligible for some federal aid because they did not register for Selective Service.

Pritzker said he remains committed to expanding college affordability for “every student in Illinois because it’s a common-sense investment in our future.”

“After years of college students choosing to leave Illinois, we’re turning the page to a new era to make our schools more affordable for all students by increasing funding for MAP grants, AIM HIGH scholarships, and increasing funding for our schools,” Pritzker said in a statement.

The governor’s office has also announced an increase in the amount of funding available for MAP grants. MAP funding has received $50 million more plus the award size has increased for existing students. The governor has provided an additional $10 million in funding for the AIM HIGH merit-based scholarships.

According to the Illinois Student Assistance Commission website, MAP grants, or Monetary Award Program grants, are available to eligible Illinois residents to attend selected colleges. The grants are based on financial need and do not need to be paid back.

Information about the RISE Act, application forms and available financial aid can be found at the Illinois Student Assistance Commission website.