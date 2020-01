IDNR acepta solicitudes para subvenciones de construcción de parques y áreas recreativas/IDNR Accepting Applications for Park and Recreation Facility Construction Grants

Springfield, Illinois (NED).– El Departamento de Recursos Naturales de Illinois (IDNR) está aceptando solicitudes hasta el 21 de enero de 2020 para el Programa de Subvenciones para la Construcción de Instalaciones Recreativas y Parques (PARC) en el estado. El programa proporcionará subvenciones a gobiernos locales elegibles para adquisición, desarrollo, construcción, rehabilitación u otras mejoras de capital para parques e instalaciones recreativas en Illinois.

IDNR anticipa que habrá un total de $ 25 millones en subvenciones disponibles a través de fondos provistos por la Ley de Reconstrucción de Illinois. La subvención máxima es de $ 2.5 millones.

El Programa de Subvenciones PARC proporciona fondos para proyectos de bonificación, de ladrillo y mortero que incluyen demolición, preparación del sitio y mejoras para instalaciones recreativas interiores y exteriores, reconstrucción, mejoras y expansión de las instalaciones existentes y nuevas construcciones. También son elegibles los proyectos que involucren la adquisición de terrenos para la construcción de instalaciones nuevas o de expansión de instalaciones recreativas interiores y exteriores existentes, y para espacios abiertos y fines de conservación. La prioridad del programa es la renovación o construcción de instalaciones recreativas en interiores, ya que no son elegibles para otros programas de subvención IDNR.

El Programa de Subvenciones PARC reembolsará a los beneficiarios de subvenciones hasta el 75 por ciento de los costos aprobados del proyecto (hasta el 90 por ciento de reembolso estará disponible para los gobiernos locales definidos como desfavorecidos). Los solicitantes elegibles se limitan a las unidades del gobierno local que están autorizadas por la ley de Illinois para gastar fondos públicos para la adquisición y el desarrollo de terrenos para parques públicos interiores / exteriores, recreación o fines de conservación son elegibles para solicitar asistencia financiera. Los distritos escolares, las organizaciones sin fines de lucro y las entidades privadas no son elegibles. Los solicitantes deben estar precalificados en https://grants.illinois.gov/portal/ para recibir subvenciones del Estado de Illinois.

Para obtener más información, detalles sobre la elegibilidad del programa y otras regulaciones del programa, visite https://www.dnr.illinois.gov/grants/Pages/PARC-Grant.aspx o comuníquese con la Oficina de Administración y Administración de Subvenciones de IDNR, teléfono 217 / 782-7481, o por correo electrónico DNR.Grants@Illinois.gov.

IDNR Accepting Applications for Park and Recreation Facility Construction Grants

Springfield, Illinois (NED).– The Illinois Department of Natural Resources (IDNR) is accepting applications through Jan. 21, 2020 for the state's Park and Recreational Facility Construction (PARC) Grant Program. The program will provide grants to eligible local governments for acquisition, development, construction, rehabilitation or other capital improvements to park and recreation facilities in Illinois.

IDNR is anticipating that a total of $25 million in grants will be available through funding provided by the Rebuild Illinois Act. The maximum grant award is $2.5 million.

The PARC Grant Program provides funding for bondable, brick and mortar projects that include demolition, site preparation and improvements for indoor and outdoor recreation facilities, reconstruction, improvements and expansion to existing facilities, and new construction. Projects involving land acquisition for construction of new or expansion of existing indoor and outdoor recreation facilities, and for open space and conservation purposes, are also eligible. The priority of the program is the renovation or construction of indoor recreation facilities since they are not eligible under other IDNR grant programs.

The PARC Grant Program will reimburse grant recipients up to 75 percent of approved project costs (up to 90 percent reimbursement will be available to local governments defined as disadvantaged). Eligible applicants are limited to units of local government that are authorized by Illinois law to expend public funds for the acquisition and development of land for public indoor/outdoor park, recreation, or conservation purposes are eligible to apply for funding assistance. School districts, non-profits, and private entities are not eligible. Applicants must be pre-qualified at https://grants.illinois.gov/portal/ to receive grants from the State of Illinois.

For more information, details on program eligibility, and other program regulations, visit https://www.dnr.illinois.gov/grants/Pages/PARC-Grant.aspx or contact the IDNR Office of Grant Management and Administration, phone 217/782-7481, or by e-mail DNR.Grants@Illinois.gov.