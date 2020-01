Illinois rompe récord en la primera semana de ventas de cannabis recreativo/Illinois sets record in first week of recreational cannabis sales

A pesar de la confusión de algunos consumidores de cannabis sobre dónde comprar marihuana recreativa, largas colas e informes de escasez de productos, los dispensarios de Illinois establecieron récords de ventas.

Cuando el cannabis recreativo se legalizó en Illinois la semana pasada, solo unas pocas docenas de dispensarios en todo el estado tenían licencia para vender a adultos mayores de 21 años. Esos dispensarios también eran tiendas de cannabis medicinal ya establecidas. Pero no todos los dispensarios médicos tenían licencia para vender a consumidores recreativos el 1 de enero.

Los informes de todo el estado señalaron que las tiendas solo médicas tenían que rechazar a los consumidores recreativos debido a la confusión entre algunos consumidores recreativos de cannabis.

Mientras que los reguladores estatales dijeron que podría haber un límite de 500 dispensarios cuando la industria del cannabis de Illinois esté completamente madura, hasta ahora los funcionarios estatales han aprobado 37 dispensarios para ventas de uso para adultos. Pero no todos los dispensarios han recibido la aprobación necesaria de los gobiernos locales para vender para uso recreativo.

Maribis, un dispensario médico en Springfield que obtuvo la aprobación estatal para ventas recreativas, retrasó voluntariamente las ventas recreativas hasta el próximo mes. Otros dispensarios médicos, como Greenhouse en Litchfield, no han sido aprobados para ventas recreativas. El invernadero en Morris ha sido aprobado.

Además de la confusión, varias tiendas a las que se les permitía vender cannabis recreativo cerraron a los consumidores recreativos a principios de esta semana debido a la falta de oferta y escasez de mano de obra. Se requiere que las tiendas garanticen un suministro de 30 días para pacientes médicos.

Pamela Althoff con la asociación estatal CannaBiz dijo que fue un malentendido.

"Hubo una gran cantidad de publicaciones en los periódicos locales acerca de qué instalaciones había en su región que no distinguían que algunos de ellos no habían obtenido la zonificación local", dijo Althoff. "Y, obviamente, si no pertenecieras a esa comunidad y estuvieras en una comunidad vecina, o en un área regional, es posible que no hayas sido consciente de eso".

Nada de esto pareció ralentizar la demanda inicial. En el primer día de ventas el día de Año Nuevo, Illinois empató las ventas del primer día de 2015 de Oregon en $ 3.2 millones. Eso fue más que cuando Colorado recaudó $ 1 millón en su primer día hace años.

En los días siguientes, Illinois aportó casi $ 8 millones más.

Althoff dijo que a pesar de cierta confusión, los pacientes médicos eran lo más importante incluso antes de que comenzaran las ventas recreativas.

"Hay que recordar que estas son relaciones a largo plazo que estos dispensarios han tenido con estos pacientes, por lo que creo que tuvieron mucho cuidado al informarles cuál sería la situación", dijo Althoff.

Incluso cuando había largas colas en los días iniciales, los pacientes médicos con su identificación de cannabis medicinal podían saltar en la cola para obtener sus medicamentos.

Un trabajador de dispensario solo médico dijo que cuando los consumidores recreativos acudían a la tienda, los empleados explicaban cortésmente la distinción y los rechazaban.

Despite some cannabis consumers’ confusion about where to buy recreational marijuana, long lines and reports of product shortages, Illinois dispensaries set records for sales.

When recreational cannabis became legal in Illinois last week, only a few dozen dispensaries across the state were licensed to sell to adults 21 and older. Those dispensaries also happened to be already established medical cannabis shops. But not all medical dispensaries were licensed to sell to recreational consumers on Jan. 1.

Reports from across the state noted medical-only shops had to turn recreational consumers away because of the confusion among some recreational cannabis consumers.

While state regulators said there could be a cap of 500 dispensaries when Illinois’ cannabis industry is fully mature, so far state officials have approved 37 dispensaries for adult-use sales. But not all of those dispensaries have received needed approval from local governments to sell for recreational use.

Maribis, a medical dispensary in Springfield that got state approval for recreational sales, voluntarily delayed recreational sales until next month. Other medical dispensaries, such as Greenhouse in Litchfield, have not been approved for recreational sales. The Greenhouse in Morris has been approved.

Also adding to the confusion, several stores allowed to sell recreational cannabis were closed to recreational consumers earlier this week because of a lack of supply and labor shortages. Shops are required to ensure a 30-day supply is on hand for medical patients.

Pamela Althoff with the statewide association CannaBiz said it was a misunderstanding.

“There was a lot of publication in local newspapers about what facilities were in their region that did not make a distinction that some of them had not obtained local zoning,” Althoff said. “And obviously if you were not from that community and you were in a neighboring community, or in a regional area, you might not have been aware of that.”

None of this seemed to slow down the initial demand. In the first day of sales on New Year’s Day, Illinois tied Oregon’s 2015 first-day sales at $3.2 million. That was more than when Colorado raked in $1 million on its first day years ago.

In the subsequent days, Illinois brough in nearly $8 million more.

Althoff said despite some confusion, medical patients were top of mind even before recreational sales started.

“You have to remember these are long-term relationship that these dispensaries have had with these patients, so I believe that they took very good care in informing them what the situation would be,” Althoff said.

Even when there were long lines in the initial days, medical patients with their medical cannabis ID were able to skip ahead in line to get their medicine.

One medical-only dispensary worker said when recreational consumers came to the store, employees politely explained the distinction and turned them away.