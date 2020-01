Lo que tus hijos deben de saber

La ignorancia es cuestión de vida o muerte

El alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud , es una enfermedad, progresiva, incurable, mortal, contagiosa burlona, cruel, genética, trasmitida a hijos de abuelos y padres alcohólicos y drogadictos, quienes nacen con un alto nivel de predisposición de caer en las garras de esta enfermedad, que es física mental, emocional, espiritual y qué tiene que ver con la personalidad del individuo, la enfermedad no distingue edad ni sexo, ni posición socioeconómica, ni intelectual, agarra a todo el mundo por parejo y extermina a cualquiera tarde que temprano la adicción a las sustancias tóxicas te roba la dignidad, salud, trabajo, tiempo dinero, familia y te conviertes en él llanero solitario, solo, en un tipo mediocre nacido para perder y lamentándose constantemente de sus fracasos se hace víctima de sus consecuencias y esos errores garrafales pero nadie le advirtió a este ser humano en desgracia qué pudo haber evitado el sufrimiento y el dolor qué causa a cualquiera, la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción sobre aviso no hay engaño. Cada día crece y crece como la hieba silvestre.

No te laves las manos

Muchas mamás llenas de impotencia y de dolor, no comprenden el por qué su hijo se volvió marihuana, alcohólico, cayó en el mundo las adicciones, algunas mamás, culpan a la televisión, al internet, a las redes sociales, a las malas amistades, a las influencias adquiridas en la escuela, al medio ambiente del barrio y a Juan de los palotes, no quieren reconocer, qué es enfermedad es genética, que el adicto nace y se hace en el hogar, y es una herencia maldita y como padres hemos transmitido a nuestros hijos, ansiedad, compulsión y emociones nefastas.- De tal palo, tal astilla.- y es una enfermedad que nace y crece en los en los hogares disfuncionales, en esas casas donde no existen valores, ni códigos de ética, mucho menos el ejemplo, hogares con la ausencia de padre, de madre o de ambos con padrastros y madrastra sustitutas de padres, más enfermos que nada y en muchos casos, muchas mujeres estilan cómodamente, dejar a los hijos al cuidado de abuelos ignorantes, endebles, neuróticos, aislados, distantes y soberbios, estos niños han carecido de un merecido cuidado, han caído en la adicción de las conductas y sustancias tóxicas y muchas madres creen qué anexando a su adicto es como se va a terminar con el problema, muchas de ellas cometen error tras error y no hacen más que prolongar la agonía de esta perra enfermedad a la que yo llamo La Salida del Diablo y los años pasan y estos niños qué genéticamente heredaron, esta maldita enfermedad perversa del alma no saben cómo salir adelante todo intento de recuperación es un rotundo fracaso y son seres que fracasan en la escuela, no concluyen una carrera, fracasan como pareja, diluyen sus relaciones y matrimonio, tienden a las relaciones toxicas por mas enfermizas, fracasan como padres y como seres productivos, viven la vida en blanco y negro, no quieren o no pueden salir del hoyo y en el trayecto adquieren nuevas adicciones y en este laberinto emocional, es meramente imposible obtener una salida óptima, es decir recuperarse dejar de consumir y erradicar sus conductas y defectos de carácter tóxicos, romper con los viejos moldes y erradicar la mediocridad del drogadicto.

Padres que dan un pésimo ejemplo.

El niño aprende a vivir en un hogar disfuncional, dónde el alcohol hace acto de presencia en las reuniones familiares, en los sepelios y las fiestas infantiles, en los puentes o días de descanso y el alcohol está presente constantemente en estos lugares el niño ve el desfile de caguamas, que consume su padre e invitados, todo evento deportivo invita a que se consuma una gran cantidad de cerveza, viven estos niños la violencia doméstica, por las discusiones entre papá y mamá, viven bajo el yugo del padrastro o él de la madrastra y sufren las desigualdades sociales, el dinero activa esta decadencia la ausencia de una economía sana provoca inestabilidad emocional y el niño observa, aprende del padre quien trata de salir sus problemas mediante su alcoholismo o consumiendo sustancias, desde muy pequeños estos niños comienzan a fumar cigarro, a tomar cerveza, a usar inhalantes, llegando al consumo de marihuana y posteriormente al cristal y a drogas más fuertes, como la heroína, morfina y la cocaína, ya aprendidos de estas sustancias, la recuperación es meramente difícil, aunque no imposible y este ser humano que no nació deseando tener un hogar, como el que tú le diste, se hunde en un laberinto infernal, en un callejón sin salida, donde no hay culpables, sólo la ignorancia que no permitió prevenir y corregir ese hogar disfuncional y atacar la herencia genética de la compulsión y de las conductas tóxicas, porque de igual manera las conductas tóxicas también son una herencia, por ejemplo se hereda la ludopatía qué es la adicción al juego, se hereda la costumbre de decir mentiras o las depresiones, como padres, transmitimos estas conductas y esas personalidades que arruinan la vida de los niños

Estamos inmersos ante una crisis emocional muy severa.

El río de sangre que corre por todo el país y el México en llamas, del cual somos víctimas, no es más que una consecuencia de la enfermedad emocional, que padecemos como sociedad, somos una sociedad enferma y no podemos centrar la esperanza en una campaña publicitaria hueca, de spots en radio en televisión y en las redes sociales, sin fundamento y sin bases, como la que lanza el Consejo Nacional de lucha Contra las Adicciones. CONADIC, no podemos pensar en que sea a través de la educación, en el kínder y en la primaria donde estos niños pudieran recibir educación y formación emocional, al respecto, hay que comprender que una gran mayoría de maestros, son enfermos emocionales y que un buen número de estos servidores tienen problemas emocionales y por supuesto tienen serios problemas de alcohol y de drogas 614 256 85 20.