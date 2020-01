Cícero anuncia programas de ayuda financiera para negocios/State Programs to Assist businesses

Manuel (Manny) López, Administrador de Desarrollo Económico Regional del Departamento de Comercio y Oportunidades Financieras de Illinois, será el orador invitado en una presentación especial

El municipio de Cícero y la Representante estatal Lisa Hernández (D-24) se unieron a la ‘Cámara de Comercio de Cícero’ para realizar una reunión en que serán presentados y discutidos los diversos programas de ayuda financiera estatal que Illinois ofrece a los comerciantes y dueños de negocios. El seminario será el Miércoles 29 de enero de 2020, a las 5 de la tarde, en la Casa Comunal de Cícero (Cícero Community Center), 2250 S. 49th Avenue.

El orador invitado será Manuel (Manny) López, Administrador de la oficina de Desarrollo Económico Regional del ‘Departamento de Comercio y Oportunidades Financieras de Illinois’ quien hablará sobre los diversos programas y servicios financieros que Illinois ofrece a todos los negocios locales.

El Director de Licencias Comerciales y Capellán de Cícero, Ismael Vargas, también estará listo en la reunión, para responder cualquier pregunta o inquietud sobre los requisitos de negocios en el municipio.

Así mismo, habrá panelistas invitados del estado de Illinois y de la Legislatura estatal que explicarán a los comerciantes la mejor manera de solicitar y aprovechar los recursos estatales disponibles que les ayudarán a lograr sus metas financieras comerciales.

Pedimos que estén pendientes de otros detalles sobre este útil programa, ofrecido totalmente GRATIS a todos los miembros de la Cámara de Comercio de Cícero / Cicero Chamber of Commerce.

Si desea convertirse en miembro y participar en los seminarios para aprovechar estos programas, asegúrese de llenar los formularios de membresía ofrecidos también GRATUITAMENTE en nuestro portal electrónico, en donde además le mantendremos al tanto de los futuros, informativos e interesantes eventos que estará organizando periódicamente la Cámara de Comercio de Cícero / Cicero Chamber of Commerce.

Los comerciantes miembros que planean asistir al evento, deben enviar un correo electrónico y responder a una reservación (RSVP). El cupo es limitado pero trataremos de acomodar a todos los miembros de la Cámara de Comercio que deseen participar. Por favor, si planea ser parte del seminario, envíe un correo electrónico dejando su nombre, el nombre de su negocio, además de la fecha y el tema del evento que le interesa.

Para más información visite nuestro portal de Internet:

www.CiceroChamberofCommerce.com.

State Programs to Assist businesses

Guest Speaker will be Manuel (Manny) Lopez, the Regional Economic Development Manager of the Illinois Department of Commerce & Economic Opportunity

The Town of Cicero, and State Rep. Lisa Hernandez will join the Cicero Chamber of Commerce in hosting a meeting on Wednesday, January 29, 2020 at the Cicero Community Center, 2250 S. 49th Avenue, beginning at 5 pm to discuss programs that the State of Illinois offers to the business community.

Our Guest Speaker will be Manuel (Manny) Lopez, the Regional Economic Development Manager of the Illinois Department of Commerce & Economic Opportunity. He will discuss programs and services from the State of Illinois that are available to local businesses.

Business License Director and Cicero Chaplain Ismael Vargas will also be present to answer questions about Cicero business requirements and needs at both meetings.

We will have guest speakers from the state of Illinois and the Illinois Legislature who will discuss how businesses can tap resources at the state level to achieve their business goals.

Watch for more details on this program which is free to our business members. Make sure to fill out the online membership form (free) so that you will be kept up to date about all of the Cicero Chamber of Commerce’s events.

Members must send an email and RSVP in order to attend the meetings. There is limited seating but we will try to accommodate all of the Chamber members. Please let us know if you will be attending by sending an email noting the meeting date and topic.

For more information visit the Chamber’s website at www.CiceroChamberOfCommerce.com

En reciente reunión, el Capitán de la Policía de Cícero Mathew Ramírez presentó a los comerciantes del área una guía para mantenerse en contacto inmediato con la policía, para reportar de forma anónima los detalles de cualquier delito en progreso o para avisar sobre un posible crimen, sea por vía telefónica o cibernética.

Cicero Captain of Police Mathew Ramirez discussed new ways for business owners to stay in contact with police and to provide information about potential crimes anonymously and online.

At a recent meeting, Cicero Captain of Police Mathew Ramirez discussed new ways for business owners to stay in contact with police and to provide information about potential crimes anonymously and online.