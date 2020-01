Don Harmon es elegido presidente del Senado de Illinois, suplantando a John Cullerton/Don Harmon elected Illinois Senate President, succeeding John Cullerton

Los demócratas eligieron al senador estatal Don Harmon, D-Oak Park, como nuevo presidente del Senado de Illinois el domingo.

Harmon dijo en una conferencia de prensa después de ser elegido que presionará por un impuesto sobre la renta gradual.

El presidente del Senado, John Cullerton, demócrata de Chicago, anunció en noviembre que planeaba retirarse. Cullerton renunció el domingo.

"Me ha encantado trabajar con todos ustedes, republicanos y demócratas por igual", dijo Cullerton. "Hemos logrado mucho juntos. Y ahora es el momento de seguir adelante. Mis nietos esperan".

Antes de que comenzara la rara sesión dominical, los senadores se reunieron en privado. Después de varias rondas de votaciones privadas, Harmon se impuso a la senadora estatal demócrata de Maywood, Kimberly Lightford. Harmon obtuvo 37 votos en el Senado.

"Honesto, colaborativo, representativo, estos son los principios que me guiarán a medida que comenzamos nuestro viaje juntos", dijo Harmon. "Y ahora comencemos".

Harmon ha servido en el Senado desde 2003 y estuvo en el Comité Ejecutivo de la cámara, entre otros. El abogado de Oak Park tiene tres hijos con su esposa, Teresa.

Harmon servirá como presidente del Senado hasta enero de 2021, cuando se sentará la próxima Asamblea General y elegirá nuevos líderes. El gobernador J.B. Pritzker presidió la votación el domingo, que era su cumpleaños. La minoría republicana mantuvo a sus líderes en su lugar.

El senador estatal Emil Jones III, demócrata de Chicago, dijo que inicialmente creía que una mujer negra podía ser elegida presidenta del Senado.

"Pero si no tienes el apoyo para superar la línea de meta, si pongo a mi distrito primero, elegí estar con el ganador", dijo Jones.

Al estar en la minoría del Senado, el senador estatal Jason Plummer, republicano de Edwardsville, dijo que quería ver al nuevo presidente del Senado mostrar cierta independencia y apoyar un proceso de elaboración de mapas legislativos justos y reformas éticas para frenar la corrupción.

"Ahora vas al votante promedio en la calle, se ríen de su gobierno estatal", dijo Plummer. "Es vergonzoso. Es francamente espantoso el respeto que tenemos al votante promedio. Es algo que debe abordarse y espero que la gente se lo tome en serio ".

Ambas cámaras regresan a finales de este mes para el inicio de la sesión de primavera.

Don Harmon elected Illinois Senate President, succeeding John Cullerton

Democrats elected state Sen. Don Harmon, D-Oak Park, to be Illinois' new Senate President on Sunday.

Harmon said at a news conference after being elected that he will push for a graduated income tax.

Senate President John Cullerton, D-Chicago, announced in November he planned to retire. Cullerton resigned Sunday.

“I’ve enjoyed working with all of you, Republicans and Democrats alike,” Cullerton said. “We’ve accomplished a great deal together. And now it’s time for me to move on. My grandchildren await.”

Before the rare Sunday session started, senators met privately. After several rounds of private ballots, Harmon came out on top over Maywood Democratic state Sen. Kimberly Lightford. Harmon got 37 votes on the Senate floor.

“Honest, collaborative, representative, these are the principles that will guide me as we start our journey together,” Harmon said. “And now let us begin.”

Harmon has served in the Senate since 2003 and was on the chamber's Executive Committee, among others. The attorney from Oak Park has three children with his wife, Teresa.

Harmon will serve as Senate President until January 2021, when the next General Assembly will be seated and will choose new leaders. Gov. J.B. Pritzker presided over the vote Sunday, which was his birthday. The Republican minority kept its leaders in place.

State Sen. Emil Jones III, D-Chicago, said he initially believed a black woman could be elected Senate President.

“But if you don’t have the support to pull it over the finish line, me putting my district first, I chose to be with the winner,” Jones said.

Being in the Senate minority, state Sen. Jason Plummer, R-Edwardsville, said he wanted to see the new Senate President show some independence and support a fair legislative map-making process and ethics reforms to curb corruption.

“You go to the average voter in the street right now, they laugh at their state government,” Plummer said. “It’s embarrassing. It’s frankly appalling the regard in which we’re held to the average voter. It’s something that needs to be addressed and I hope people take that seriously.”

Both chambers return later this month for the start of the spring session.