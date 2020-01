El 1%: Millonarios de pensiones en Illinois/1%: Illinois’ pension millionaires

Más de 129,000 pensionados públicos de Illinois verán pagos esperados de $ 1 millón o más durante la jubilación.

Illinois es el hogar de una clase de riqueza pequeña, poderosa y protegida.

Sus ganancias son inmensas. Tienen poco o ningún riesgo. Y la red de seguridad social del estado ha sido destripada para pagar sus privilegios, que están estrechamente protegidos por los políticos.

¿Suena familiar?

Estos son los millonarios de pensiones de Illinois.

Entre los 12,7 millones de residentes del estado, constituyen el 1%.

Según un nuevo análisis del Instituto de Políticas de Illinois, más de 129,000 jubilados públicos de Illinois recaudarán pagos estimados de más de $ 1 millón cada uno en el transcurso de sus jubilaciones.

Ningún trabajador del sector público debería ser avergonzado personalmente por conseguir mucho. Quienes eligen una vida de servicio público merecen honor y elogios.

Al mismo tiempo, es crucial que los habitantes de Illinois entiendan estos beneficios de jubilación y pidan reformas. Han resultado en recortes a los servicios básicos y constantes llamadas a aumentos de impuestos en todo el estado durante más de dos décadas. También están empujando a los fondos de pensiones hacia la insolvencia.

Los pagos extremos y las jubilaciones anticipadas son la norma en los cinco sistemas de jubilación estatales de Illinois:

• Más de 22,000 jubilados en el Sistema de Retiro de las Universidades del Estado (43%) recibirán un pago de por vida esperado de más de $ 1 millón, con un 42% de retiro antes de cumplir 60 años.

• Más de 31,000 jubilados en el Sistema de Jubilación de Empleados del Estado (51%) recibirán un pago de por vida esperado de más de $ 1 millón, y la mitad se jubilará antes de los 60 años.

• Cerca de 75,000 jubilados en el Sistema de Jubilación de Maestros (68%) recibirán un pago de por vida esperado de más de $ 1 millón, con más de la mitad de jubilados antes de los 60 años.

• Los millonarios de pensiones restantes a nivel estatal se extienden a través del Sistema de Retiro de Jueces (casi 900, o 94%) y el Sistema de Retiro de la Asamblea General (más de 200, o 67%).

Mientras tanto, el saldo promedio de 401 (k) en todo el país para personas de 60 a 69 años es de $ 195,500, según CNBC.

Estos números pueden ser difíciles de creer. Entonces a menudo se les da vueltas. Hay cuatro "peros" comunes utilizados para justificar el statu quo:

1) Pero estos beneficios atraen a los mejores talentos

De hecho, estos beneficios han hecho que campos importantes como la enseñanza sean mucho menos atractivos en Illinois. Esto se debe a que para pagar los beneficios extremos prometidos en el pasado, los nuevos maestros están inscritos en un plan de jubilación "Nivel 2" injusto que es tan pésimo que probablemente resultará en una demanda cuando el primer trabajador de Nivel 2 reciba el 1 de enero. 2021.

2) Pero estos trabajadores no obtienen la Seguridad Social

De hecho, casi todos los empleados estatales en SERS son elegibles para los beneficios del Seguro Social además de sus pensiones, que promedian $ 1.7 millones para trabajadores de carrera.

Para otros jubilados públicos en Illinois, el intercambio de pagos de un millón de dólares por un cheque del Seguro Social sería una rebaja seria. El beneficio promedio del Seguro Social para 2019 es de $ 17,532 por año. Y lo más pronto que alguien puede calificar para el Seguro Social es a los 62 años, con la edad de jubilación completa fijada en 67 para cualquier persona nacida después de 1960.

3) Pero los trabajadores pagaron al sistema

El trabajador o maestro estatal promedio en Illinois se jubila antes de los 60 años de edad, se lleva a casa un beneficio de pensión vitalicia de más de $ 1 millón y aporta menos del 10% de esa cantidad al sistema; el resto está cubierto por los contribuyentes.

4) Pero los políticos no financiaron el sistema

Las pensiones de Illinois estaban subfinanciadas porque estaban sobreprometidas. Al igual que un adolescente que intenta pagar un pago mensual de un Lamborghini, los políticos estatales han pateado la lata, prestado y mintiendo para mantener las apariencias. Los gobiernos estatales y locales de Illinois ahora gastan más en la nación, aproximadamente el doble del promedio nacional, en pensiones como parte de sus presupuestos. Considere que el estado gasta alrededor de un tercio menos hoy, ajustado a la inflación, que lo que hizo en el año 2000 en servicios básicos que incluyen protección infantil, policía estatal y dinero universitario para estudiantes pobres. Durante ese tiempo, el gasto en pensiones aumentó un 501%.

Pagar más no es una opción.

Respaldar las reformas para un sistema de pensiones justo debería ser la prioridad número 1 para los legisladores estatales de Illinois. Y otros estados pueden mostrarles cómo.

Una enmienda constitucional de pensiones en Illinois que coincida con estados como Hawai y Michigan permitiría cambios en las edades de jubilación, limitando los salarios máximos pensionables y eliminando los aumentos de beneficios permanentes garantizados a favor de un verdadero ajuste del costo de vida vinculado a la inflación. Todo esto se puede hacer sin recortar un centavo de los cheques de los jubilados actuales. Estos cambios a los beneficios "futuros" se han promulgado en Arizona, donde contaron con el apoyo de los líderes sindicales que se dieron cuenta de que las pensiones estaban en peligro.

Si los habitantes de Illinois trabajan juntos, la reforma de pensiones de sentido común puede garantizar que el gobierno estatal funcione para todos.

No solo el 1%.

Austin Berg es un escritor con sede en Chicago del Illinois Policy Institute que escribió esta columna para The Center Square. Austin puede ser contactado en aberg@illinoispolicy.org.

1%: Illinois’ pension millionaires

More than 129,000 Illinois public pensioners will see expected payouts of $1 million or more during retirement

Illinois is home to a small, powerful and protected class of wealth.

Their profits are immense. They bear little to no risk. And the state’s social safety net has been gutted to pay for their privileges, which are closely guarded by politicians.

Sound familiar?

These are Illinois’ pension millionaires.

Among the state’s 12.7 million residents, they constitute the 1%.

More than 129,000 Illinois public retirees will collect estimated payouts of more than $1 million each over the course of their retirements, according to new analysis from the Illinois Policy Institute.

No public-sector worker should be personally shamed for getting a great deal. Those who choose a life of public service deserve honor and praise.

At the same time, it’s crucial that Illinoisans understand these retirement benefits and call for reform. They have resulted in cuts to core services and constant calls for tax hikes across the state for more than two decades. They’re also pushing the pension funds toward insolvency.

Extreme payouts and early retirements are the norm across Illinois’ five state-run retirement systems:

More than 22,000 retirees in the State Universities Retirement System (43%) will receive an expected lifetime payout of more than $1 million, with 42% retiring before their 60th birthday.

More than 31,000 retirees in the State Employees’ Retirement System (51%) will receive an expected lifetime payout of more than $1 million, with half retiring before age 60.

Nearly 75,000 retirees in the Teachers’ Retirement System (68%) will receive an expected lifetime payout of more than $1 million, with more than half retiring before age 60.

The remaining pension millionaires at the state level are spread across the Judges’ Retirement System (nearly 900, or 94%) and the General Assembly Retirement System (more than 200, or 67%).

Meanwhile, the average 401(k) balance nationwide for people aged 60 to 69 is $195,500, according to CNBC.

These numbers can be difficult to believe. So they’re often spun. There are four common “buts” used to justify the status quo:

1) But these benefits attract top talent

In fact, these benefits have made important fields like teaching much less attractive in Illinois. That’s because in order to pay for the extreme benefits promised in the past, new teachers are enrolled in an unfair “Tier 2” retirement plan that is so lousy it will likely result in a lawsuit when the first Tier 2 worker vests on Jan. 1, 2021.

2) But these workers don’t get Social Security

In fact, almost all state employees in SERS are eligible for Social Security benefits on top of their pensions, which average $1.7 million for career workers.

For other public retirees in Illinois, trading million-dollar payouts for a Social Security check would be a serious downgrade. The average Social Security benefit for 2019 is $17,532 per year. And the earliest anyone can qualify for Social Security is age 62, with the full retirement age pegged at 67 for anyone born after 1960.

3) But workers paid into the system

The average state worker or teacher in Illinois retires before age 60, takes home a lifetime pension benefit of more than $1 million and contributes less than 10% of that amount to the system – the rest is covered by taxpayers.

4) But politicians underfunded the system

Illinois pensions were underfunded because they were overpromised. Like a teenage barback trying to front a monthly payment on a Lamborghini, state politicians have kicked the can, borrowed and lied to keep up appearances. Illinois state and local governments now spend the most in the nation – about double the national average – on pensions as a share of their budgets. Consider that the state spends about one-third less today, adjusted for inflation, than it did in the year 2000 on core services including child protection, state police and college money for poor students. During that time, pension spending increased 501%.

Paying more is not an option.

Backing reforms for a fair pension system should be the No. 1 priority for Illinois state lawmakers. And other states can show them how.

A pension constitutional amendment in Illinois that matches states such as Hawaii and Michigan would allow for changes to retirement ages, capping maximum pensionable salaries, and doing away with guaranteed permanent benefit increases in favor of a true cost-of-living adjustment pegged to inflation. All of this can be done without cutting a dime from the checks of current retirees. These changes to “future” benefits have been enacted in Arizona, where they had support from union leaders who realized pensions were in peril.

If Illinoisans work together, commonsense pension reform can ensure state government works for everyone.

Not just the 1%.

Austin Berg is a Chicago-based writer with the Illinois Policy Institute who wrote this column for The Center Square. Austin can be reached at aberg@illinoispolicy.org.