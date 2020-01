La discriminación racial en el mercado hipotecario persistente en las últimas cuatro décadas/Racial discrimination in mortgage market persistent over last four decades

Discriminación en el mercado inmobiliario ve disminuir durante el mismo período de tiempo

• Los prestatarios negros e hispanos tienen más probabilidades de ser rechazados cuando solicitan un préstamo; más probabilidades de recibir una hipoteca de alto costo

• La discriminación en la vivienda lleva a una segregación vecina persistente

• La discriminación en el mercado hipotecario hace que sea más difícil para las minorías construir riqueza a través de la vivienda

Evanston, Illinois (NED).– Un nuevo análisis de la Northwestern University encuentra que las disparidades raciales en el mercado hipotecario sugieren que la discriminación en la denegación de préstamos y el costo no ha disminuido mucho en los últimos 30 a 40 años, pero la discriminación en el mercado de la vivienda ha disminuido durante el mismo periodo de tiempo

Investigadores del noroeste examinaron cómo la discriminación en los préstamos hipotecarios y de vivienda contra negros, latinos y asiáticos ha cambiado en los últimos 40 años al realizar un metanálisis de estudios existentes desde finales de los años setenta hasta el presente.

"Encontramos disminuciones en la mayoría de las formas de discriminación, especialmente en las formas más extremas, como reclamar falsamente que una unidad anunciada ya no está disponible", dijo Lincoln Quillian, autor principal del estudio y profesor de sociología en el Colegio de Artes y Ciencias de Weinberg en Northwestern . “Hay una reducción menor y una discriminación persistente considerable en las diferencias más sutiles en el trato entre blancos y minorías.

“Por ejemplo, en aproximadamente el 10% de las auditorías en las que se envió un auditor blanco y un auditor afroamericano para solicitar la misma unidad después de 2005, se recomendó al auditor blanco más unidades que el auditor afroamericano. Estas tendencias se mantienen tanto en las grandes auditorías de vivienda patrocinadas por HUD (Housing and Urban Development), que otros han examinado con hallazgos similares a nosotros, como en estudios de correspondencia más pequeños ".

En el mercado hipotecario, los investigadores descubrieron que las brechas raciales en la denegación de préstamos han disminuido solo ligeramente, y las brechas raciales en el costo de la hipoteca no han disminuido en absoluto, lo que sugiere una discriminación racial persistente. Los prestatarios negros e hispanos tienen más probabilidades de ser rechazados cuando solicitan un préstamo y tienen más probabilidades de recibir una hipoteca de alto costo.

"Fue angustioso no encontrar evidencia de una reducción de la discriminación en el mercado hipotecario en los últimos 35 años", dijo Quillian, también miembro de la facultad del Instituto de Investigación de Políticas de la Universidad. “La discriminación en el mercado hipotecario hace que sea más difícil para los hogares minoritarios construir riqueza a través de la vivienda, contribuyendo a las brechas de riqueza racial. La discriminación en el mercado de la vivienda aumenta la inseguridad de la vivienda para los hogares minoritarios y contribuye a la segregación persistente de los barrios. Estos resultados ayudan a explicar por qué la propiedad de vivienda negra no ha aumentado en los últimos 35 años ".

La reducción en las formas más excluyentes de discriminación en la vivienda sugiere que, en la mayoría de los casos, la discriminación no bloqueará los esfuerzos persistentes de los hogares negros o hispanos para mudarse a vecindarios blancos o ricos.

"Creemos que formas más sutiles de discriminación conducirán a los hogares con preferencias de vecindario más débiles hacia vecindarios de su propia raza, ayudando a mantener la segregación residencial", dijo Quillian.

En resumen, dicen los investigadores, los resultados sugieren que la aplicación de la lucha contra la discriminación en los mercados de vivienda e hipotecas debe continuar, y se deben aumentar los esfuerzos para garantizar que todos los solicitantes de vivienda reciban el mismo trato, independientemente de su raza u origen étnico.

Recientemente se publicó en la revista Race and Social Problems "Discriminación racial en los mercados de préstamos hipotecarios y de vivienda de los Estados Unidos: una revisión cuantitativa de tendencias, 1976-2016". Además de Quillian, los coautores incluyen a John J. Lee y Brandon Honoré de Northwestern.

Racial discrimination in mortgage market persistent over last four decades



Discrimination in housing market sees decrease during same time period

Black and Hispanic borrowers more likely to be rejected when they apply for a loan; more likely to receive a high-cost mortgage

Housing discrimination leads to persistent neighborhood segregation

Discrimination in mortgage market makes it more difficult for minority households to build wealth through housing

Evanston, Illinois (NED).– A new Northwestern University analysis finds that racial disparities in the mortgage market suggest that discrimination in loan denial and cost has not declined much over the previous 30 to 40 years, yet discrimination in the housing market has decreased during the same time period.

Northwestern researchers examined how discrimination in housing and mortgage lending against blacks, Latinos and Asians has changed over the last 40 years by performing a meta-analysis of existing studies since the late 1970s to the present.

“We find declines in most forms of discrimination, especially the more extreme forms like falsely claiming an advertised unit is no longer available,” said Lincoln Quillian, lead author of the study and professor of sociology in the Weinberg College of Arts and Sciences at Northwestern. “There is less reduction and considerable persisting discrimination in more subtle differences in treatment between whites and minorities.

“For example, in about 10% audits in which a white and an African-American auditor were sent to apply for the same unit after 2005, the white auditor was recommended more units than the African-American auditor. These trends hold in both the large HUD (Housing and Urban Development)-sponsored housing audits, which others have examined with similar findings to us, and in smaller correspondence studies.”

In the mortgage market the researchers found that racial gaps in loan denial have declined only slightly, and racial gaps in mortgage cost have not declined at all, suggesting persistent racial discrimination. Black and Hispanic borrowers are more likely to be rejected when they apply for a loan and are more likely to receive a high-cost mortgage.

“It was distressing to find no evidence of reduced discrimination in the mortgage market over the last 35 years,” said Quillian, also a faculty fellow with the University’s Institute for Policy Research. “Discrimination in the mortgage market makes it more difficult for minority households to build wealth through housing, contributing to racial wealth gaps. Discrimination in the housing market increases housing insecurity for minority households and contributes to persistent neighborhood segregation. These results help account for why black homeownership has not increased over the last 35 years.”

The reduction in the most exclusionary forms of housing discrimination suggests that in most cases discrimination will not block persistent efforts by black or Hispanic households to move into white or affluent neighborhoods.

“We believe that more subtle forms of discrimination will steer households with weaker neighborhood preferences toward own-race neighborhoods, helping to maintain residential segregation,” Quillian said.

In sum, the researchers say, the results suggest that anti-discrimination enforcement in the housing and mortgage markets should continue, and efforts should be increased to ensure that all home seekers receive equal treatment regardless of their race or ethnic background.

“Racial Discrimination in the U.S. Housing and Mortgage Lending Markets: A Quantitative Review of Trends, 1976-2016” was published recently in the journal Race and Social Problems. In addition to Quillian, co-authors include John J. Lee and Brandon Honoré of Northwestern.