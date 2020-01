Marysol Sosa revela que José José quería separarse de Sara Salazar

Marysol Sosa , hija de José José, acaba de dar una conferencia de prensa para hablar del nuevo show que ofrecerá en la Ciudad de México. Pero durante la sesión de preguntas y respuestas no faltaron los cuestionamientos acerca de su padre, de la relación con su esposa Sarita y sobre la herencia que supuestamente les dejaría el cantante.

Y fue entonces cuando Marisol hizo una revelación que pocos esperaban: su padre ya no quería seguir casado con Sara Salazar, con quien tuvo un matrimonio de 24 años.

“Lo supe por parte de él en un momento dado. Siendo la hija que yo fui, respetando siempre todo, no profundicé más en el tema, pero eso sí lo supe de boca de mi papá”, aseguró Marysol Sosa ante medios como Ventaneando.

“No me metí más a fondo yo. Sino que le dije: ‘Papi, pues tu corazón mientras tenga paz, adelante’, pero no ahondé más en el tema personalmente”.

La prensa también la cuestionó acerca de las declaraciones de su media hermana, Sara Sosa, quien aseguró en el programa especial Navidades de José José de la cadena Telemundo que perdonaba a Marysol y a José Joel por lo que ha sucedido desde el fallecimiento del llamado “Príncipe de la canción”.

“Qué amable que nos perdone, esto no ha acabado definitivamente y yo creo que conforme vaya el transcurso de este año y no sé cuantos años más, pues iremos acabando de conocer lo que tengamos que acabar de conocer. No he llegado a una línea de te perdono o no te perdono, porque como al día de hoy me faltan todavía muchas respuestas. Dejen que pase lo que tenga que pasar y ahí nos vamos informando”, fue la respuesta de Marysol.

La herencia

Hace unos días Paulina Mondragón, amiga íntima de José José reveló a Ventaneando que existe una herencia que supuestamente está destinada a los tres hijos del cantante.