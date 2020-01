Muere en accidente automovilístico Policía de Berwyn/Berwyn Police officer killed in car crash

Una mujer conducía en estado inadecuado

Berwyn, Illinois (NED).– Charles Schauer, oficial de policía de este suburbio de Berwyn, con 10 años trabajando para dicho departamento, encontró la muerte el pasado domingo por la mañana cuando viajaba con la Erin Zilka, de 35 años de edad y oficial de policía de Joliet, quien estaba fuera de servicio.

De acuerdo a informes dados a conocer hubo un choque entre dos camionetas en la carretera interestatal 55 con dirección al sur a la altura de la Ruta 30, detrás apareció una camioneta Dodge Durango 2019, manejada por Zilka, quien se estrelló contra una de las camionetas.

De acuerdo a los reportes policiacos el oficial Schauer, murió en la escena. Zilka, quien tuvo varias lesiones, no de gravedad, fue llevada a un hospital del área. La policía Estatal dijo que se le presentaron cargos a Erin Zilka, por conducir en mal estado y por ir a alta velocidad. No se reportó que hubieran más heridos en el accidente.

El departamento de Policía de Joliet informó que está investigando el caso.

Por su parte en las redes sociales se dio a conocer la muerte del oficial Schauer, muy estimado entre sus compañeros.

Charles Schauer, era casado y tenía dos hijos.

Berwyn Police officer killed in car crash



Woman was driving drunk



Berwyn, Illinois (NED).– Charles Schauer, a police officer in the suburb of Berwyn, with 10 years working for that department, was killed last Sunday morning when he was traveling with 35 year old Erin Zilka, a Joliet police officer, who was off-duty.

According to reports released there was a collision between two trucks on Interstate 55 heading south on Route 30, behind was a 2019 Dodge Durango truck, driven by Zilka, which crashed into one of the trucks.

According to police reports, officer Schauer died on the scene. Zilka, who had several injuries, not serious, was taken to a local area hospital. State police said Erin Zilka was charged with DUI and speeding. It was reported that no one else was injured in the crash.

The Joliet Police Department reported that it is investigating the case.

The death of the official Schauer was posted on social networks. He was very esteemed and respected among his other colleges.

Charles Schauer, was married and had two children.