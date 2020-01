Prestamista sin fines de lucro ofrece préstamos equitativos y asesoría financiera a familias de bajos ingresos en Illinois/Nonprofit Lender to Offer Equitable Loans and Financial Coaching to Low-Income Families in Illinois

Chicago, Illinois (NED).– El 13 por ciento de los hogares de Illinois que caen por debajo del nivel de pobreza tienen un nuevo recurso para ayudarlos a construir su crédito y evitar préstamos de alto interés que pueden afectar sus finanzas. Capital Good Fund es una institución financiera de desarrollo comunitario sin fines de lucro certificada por el Tesoro de los Estados Unidos que brinda préstamos equitativos a familias de bajos ingresos para una variedad de necesidades clave, que incluyen la compra, reparación o refinanciamiento de vehículos; depósitos de seguridad; gastos de inmigración (solicitudes de ciudadanía, renovación de tarjeta de residencia, peticiones familiares, etc.); y emergencias. Con sede en Rhode Island, desde su inicio en 2009, Capital Good Fund ha financiado más de 4.500 préstamos por $ 9,5 millones a residentes de Rhode Island, Massachusetts, Florida y Delaware. La entrada de la organización en Illinois es parte de su plan general para proporcionar préstamos a personas económicamente desatendidas en todo el país.

Las estadísticas muestran que la familia promedio que gana $ 25,000 al año gastará casi tanto en servicios financieros y tarifas (sobregiros, pagos de intereses, cambio de cheques) como lo hacen en alimentos. "Esos $ 2,500 no se destinarán a la comida, el alquiler o el gasto en la economía local", dice Andy Posner, fundador y CEO de Capital Good Fund. “Al ahorrar a los prestatarios un promedio de $ 700 en tasas de interés y aumentar su crédito en más de 90 puntos, cambiamos la vida de las personas, las familias y sus comunidades. En nuestro primer año en el estado, le daremos a cientos de residentes de Illinois de bajos ingresos una alternativa largamente esperada a los 522 prestamistas del día de pago en el estado, que cobran una tasa de interés promedio de casi 300 por ciento, así como a otros actores depredadores: el alquiler tiendas propias, prestamistas automáticos de alto riesgo, prestamistas de títulos automáticos, etc. "

Capital Good Fund ofrece préstamos personales de entre $ 300 y $ 20,000, con una tasa de interés promedio de solo 14 por ciento. "Nuestros clientes son personas que no pueden acceder a los productos de préstamos convencionales debido a que son de bajos ingresos, tienen un crédito pobre, no confían en el sistema financiero u otras barreras", dice Posner. La tasa de reembolso del préstamo a Capital Good Fund es del 96 por ciento.

Capital Good Fund también ofrece un programa de Coaching Financiero y de Salud reconocido a nivel nacional para ayudar a los clientes a establecer un plan financiero que les permita alcanzar sus objetivos de vida. Las sesiones de coaching de Capital Good Fund se ofrecerán en The Resurrection Project en Chicago. "Estamos orgullosos de asociarnos con Capital Good Fund para continuar invirtiendo en las comunidades marginadas de Chicago", dice Raúl Raymundo, cofundador y CEO de The Resurrection Project. "El Proyecto Resurrection tiene un historial de 30 años de empoderamiento de personas e inversiones en la comunidad. La expansión de Capital Good Fund a Illinois permitirá más recursos para que las personas mejoren sus finanzas y creen más propietarios ".

La expansión de los servicios de Capital Good Fund a Illinois fue posible gracias a un compromiso de $700,000 de JPMorgan Chase. "La buena salud financiera es fundamental para construir comunidades resilientes y prósperas", dice Charlie Corrigan, Director de Filantropía del Medio Oeste de JPMorgan Chase. "Nos complace apoyar los esfuerzos de Capital Good Fund para ayudar a más personas a mejorar sus vidas financieras como parte del compromiso de JPMorgan Chase por cinco años y $ 125 millones con la salud financiera".

La Fundación Julian Grace también está apoyando el esfuerzo de expansión a través de una inversión relacionada con la misión de $ 1.25 millones. “Estamos encantados de ayudar a traer Capital Good Fund a Illinois. Su visión de proporcionar productos de préstamo más equitativos mejorará innumerables vidas aquí en nuestra comunidad ", dice Alison López, Directora Ejecutiva de la Fundación Julian Grace.

Se recomienda a los residentes de Illinois que deseen obtener más información que visiten el sitio web: https://capitalgoodfund.org/en/.

Nonprofit Lender to Offer Equitable Loans and Financial Coaching to Low-Income Families in Illinois

Chicago, Illinois (NED).– The 13 percent of Illinois households that fall below the poverty level have a new resource to help them build their credit and avoid high interest loans that can cripple their finances. Capital Good Fund is a nonprofit, U.S. Treasury-certified Community Development Financial Institution that provides equitable loans to low-income families for a variety of key needs, including vehicle purchase, repair, or refinance; security deposits; immigration expenses (citizenship applications, green card renewal, family petitions, etc.); and emergencies. Based in Rhode Island, since its inception in 2009, Capital Good Fund has financed more than 4,500 loans for $9.5 million to residents of Rhode Island, Massachusetts, Florida and Delaware. The organization’s entry into Illinois is part of its overall plan to provide loans to the economically underserved across the nation.

Statistics show that the average family making $25,000 a year will spend nearly as much on financial services and fees—overdrafts, interest payments, check cashing—as they do on food. “That’s $2,500 not going to food on the table, rent, or spending in the local economy,” says Capital Good Fund Founder and CEO Andy Posner. “By saving borrowers an average of $700 in interest fees and building their credit by over 90 points, we change the lives of individuals, families, and their communities. In our first year in the state, we will give hundreds of low-income Illinoisans a long-overdue alternative to the 522 payday lenders in the state, who charge an average interest rate of nearly 300 percent, as well as other predatory actors—rent-to-own stores, subprime auto lenders, auto-title lenders, and so forth.”

Capital Good Fund offers personal loans ranging in size from $300-$20,000, with an average interest rate of just 14 percent. “Our clients are people who can’t access mainstream loan products due to being low-income, having poor credit, not trusting the financial system, or other barriers,” Posner says. The loan repayment rate to Capital Good Fund is 96 percent.

Capital Good Fund also offers a nationally recognized Financial and Health Coaching program to help clients establish a financial plan that enables them to achieve their life goals. Capital Good Fund coaching sessions will be offered at The Resurrection Project in Chicago. "We are proud to partner with Capital Good Fund to continue to invest in Chicago’s underserved communities,” says Raul Raymundo, Co-Founder and CEO of The Resurrection Project. “The Resurrection Project has a 30-year track record of empowering individuals and investing in the community. Capital Good Fund’s expansion to Illinois will allow for more resources for individuals to improve their finances and create more homeowners."

The expansion of Capital Good Fund’s services to Illinois was made possible through a $700,000 commitment from JPMorgan Chase. “Sound financial health is critical to building resilient and prosperous communities,” says Charlie Corrigan, Head of Midwest Philanthropy at JPMorgan Chase. “We are pleased to support Capital Good Fund’s efforts to help more people improve their financial lives as part of JPMorgan Chase’s $125 million, five-year commitment to financial health.”

The Julian Grace Foundation is also supporting the expansion effort through a $1.25 million mission-related investment. “We are thrilled to help bring Capital Good Fund to Illinois. Their vision of providing more equitable lending products will improve myriad lives here in our community,” says Alison Lopez, Executive Director of the Julian Grace Foundation.

Illinois residents who want to learn more are encouraged to visit the website: https://capitalgoodfund.org/en/ .