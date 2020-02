El ex senador estatal Martin Sandoval envió proyectos de ley a comités vacíos, asegurando que no avanzaran/Ex-state Sen. Martin Sandoval sent bills to empty committees, ensuring they wouldn't advance

Un ex legislador estatal que se declaró culpable el martes de aceptar $ 250,000 en sobornos a cambio de usar su peso legislativo para detener unilateralmente los proyectos de ley a menudo asignó medidas a un subcomité que no tenía miembros, esencialmente asegurando que esas medidas no avanzaran.

"Protector" es lo que el ex senador estatal Martin Sandoval se describió a sí mismo cuando hizo su presentación, sin saberlo, a un informante federal vinculado a la compañía de cámaras de luz roja SafeSpeed.

"No estoy tratando de ser dramático, pero te digo que los buitres estarían por todas esas [improperias] [cámaras de luz roja] si tuvieras a la persona equivocada allí", dijo Sandoval al informante.

"Creo que el aspecto protector, nunca cambia".

Como presidente del Comité de Transporte del Senado de Illinois, Sandoval tenía la autoridad para proteger la industria de las cámaras de luz roja. El presidente de un comité legislativo estatal puede decidir si se llaman o no los proyectos de ley. También se reservan el derecho de delegar legislación a un subcomité.

Una de las subdivisiones del Comité de Transporte es el Subcomité de Asuntos Especiales. Si bien varios proyectos de ley que pasaron por el expediente legislativo de Sandoval podrían pertenecer a esa posición, ser patrocinador de un proyecto de ley enviado allí indicaba que estaba muerto por una simple razón: el subcomité no tiene miembros.

Si bien no se tiene constancia de si los miembros podrían formar parte del comité de manera espontánea para votar un proyecto de ley, el ex senador estatal Dan Duffy, un republicano de Barrington, dijo que la práctica era común.

"[Algunos] subcomités ni siquiera se reúnen y algunos ni siquiera tienen miembros", dijo. "Las facturas van al subcomité en Illinois para morir".

Duffy se topó de frente con el salón legislativo de Sandoval cuando intentaba aprobar una prohibición de las cámaras de luz roja para los municipios que no gobiernan en mayo de 2016, cuando permitió que se llamara el proyecto de ley, solo para que el ex presidente del Senado John Cullerton hiciera el movimiento raro de testificar personalmente en la factura. Cullerton presentó un video de Duffy obteniendo dos boletos en las intersecciones equipadas con cámaras de luz roja. El proyecto de ley de Duffy murió en ese comité. Este fue el mismo año en que Sandoval solicitó $ 20,000 en donaciones de campaña de una compañía de cámaras de luz roja que, según los informes, se cree que es SafeSpeed.

A continuación se muestra una lista de la legislación enviada al Subcomité de Asuntos Especiales en 2019:

El proyecto de ley 22 del Senado habría permitido al propietario de un concesionario de automóviles elegir el día en que están cerrados. Otro proyecto de ley modificado se presentó de la misma manera.

El proyecto de ley 55 del Senado habría cambiado las restricciones sobre las verificaciones de antecedentes para viajes compartidos.

El proyecto de ley 88 del Senado habría permitido a los empleados del distrito escolar transportar a los estudiantes en casos especiales con un seguro adecuado.

El proyecto de ley 198 del Senado habría permitido a las unidades locales del gobierno gastar los ingresos del impuesto sobre el combustible del motor para apoyar el uso de vehículos eléctricos, mediante la creación de estaciones de carga, por ejemplo.

El proyecto de ley 1141 del Senado habría requerido un estudio sobre los problemas ambientales y de salud relacionados con la contaminación acústica del Aeropuerto Internacional O'Hare.

El proyecto de ley 1334 del Senado habría eliminado el requisito de faros delanteros para automóviles en la ley estatal.

El proyecto de ley 1338 del Senado habría agregado un requisito para que los autobuses escolares tengan un brazo extendido para cruzar.

El proyecto de ley 1353 del Senado fue rechazado solo por dos sindicatos locales de Teamsters. Hubiera restringido las formas en que la Policía del Estado de Illinois pudo haber recibido fondos estatales para carreteras.

El proyecto de ley 1523 del Senado habría fortalecido las leyes contra los conductores que permanecen en el carril izquierdo cuando no pasan a otro conductor.

El proyecto de ley 1531 del Senado habría eliminado el requisito de matrícula delantera en Illinois.

Sin embargo, Sandoval no es el único que hace esto.

El proyecto de ley 164 del Senado le habría dado a los maestros que enseñaban en escuelas privadas tiempo para una pensión pública. Fue enviado a otro subcomité no tripulado.

El propio Sandoval patrocinó el proyecto de ley 3522 de la Cámara de Representantes, que se aprobó por unanimidad, pero fue delegado en el Comité del Comité de Rendición de Cuentas y Pensiones del Gobierno sobre Asuntos Especiales, que tampoco tenía miembros. Hubiera dado portabilidad a las pensiones de bomberos en el estado.

La Cámara de Representantes de Illinois ha sido criticada en el pasado por su uso del Comité de Reglas de la Cámara como una especie de guardián. Se debe asignar un proyecto de ley de las Reglas de la Cámara a otro comité antes de que se escuche, dando a los administradores del comité la capacidad de sofocar la legislación.

Ex-state Sen. Martin Sandoval sent bills to empty committees, ensuring they wouldn't advance

A former state lawmaker who pleaded guilty Tuesday to accepting $250,000 in bribes in exchange for using his legislative weight to unilaterally stop bills from advancing often assigned measures to a subcommittee that had no members, essentially ensuring those measures wouldn't advance.

“Protector” is what former state Sen. Martin Sandoval described himself as he made his pitch, unknowingly, to a federal informant tied to red light camera company SafeSpeed.

“I’m not trying to be dramatic, but I’m telling you the vultures would be all over that [expletive] [red-light cameras] if you had the wrong person there,” Sandoval told the informant. “I think the protector aspect, it never changes.”

As the chairman of the Illinois Senate’s Transportation Committee, Sandoval had the authority to protect the red-light camera industry. The chairman of a state legislative committee is able to decide if bills are called or not. They also reserve the right to delegate legislation to a subcommittee.

One of the Transportation Committee’s subdivisions is the Subcommittee on Special Issues. While a number of bills that passed through Sandoval’s legislative docket might belong in that position, being a sponsor of a bill sent there was an indication that it was dead for one simple reason: The subcommittee has no members.

While there’s no record of whether members could spontaneously staff the committee to vote on a bill, former state Sen. Dan Duffy, a Barrington Republican, said the practice was commonplace.

“[Some] subcommittees don’t even meet and some don’t even have any members,” he said. “Bills go to subcommittee in Illinois to die.”

Duffy ran head-on into Sandoval’s legislative parlor when he was trying to pass a ban on red-light cameras for non-home rule municipalities in May 2016, when he allowed the bill to be called, only to have former Senate President John Cullerton make the rare move of personally testifying on the bill. Cullerton presented video of Duffy getting two tickets at red light camera-equipped intersections. Duffy’s bill died in that committee. This was the same year that Sandoval solicited $20,000 in campaign donations from a red light camera company reportedly believed to be SafeSpeed.

Below is a list of legislation sent to the Subcommittee on Special Issues in 2019:

Senate Bill 22 would have allowed the owner of a car dealership to choose the day they are closed. Another amended bill was tabled in the same manner.

Senate Bill 55 would have changed restrictions on background checks for rideshares.

Senate Bill 88 would have allowed school district employees to transport students in special cases with adequate insurance.

Senate Bill 198 would have allowed local units of government to spend motor fuel tax revenue to support electric vehicle use, by creating charging stations, for instance.

Senate Bill 1141 would have required a study on the environmental and health issues tied to noise pollution from O’Hare International Airport.

Senate Bill 1334 would have removed the daylight car headlamp requirement in state law.

Senate Bill 1338 would have added a requirement on school buses to have an extended arm for crossing.

Senate Bill 1353 was opposed only by two local Teamsters unions. It would have restricted the ways that the Illinois State Police may have received state road funds.

Senate Bill 1523 would have strengthened the laws against drivers who linger in the left-hand lane when not passing another driver.

Senate Bill 1531 would have done away with the front license plate requirement in Illinois.

Sandoval isn’t the only one to do this, however.

Senate Bill 164 would have given teachers who taught at private schools time served toward a public pension. It was sent to another unmanned subcommittee.

Sandoval himself sponsored House Bill 3522, which passed unanimously, but was delegated to the Committee on Government Accountability and Pensions Subcommittee on Special Issues, which also had no members. It would have given portability to in-state firefighter pensions.

The Illinois House of Representatives has been criticized in the past for its use of the House Rules Committee as a gatekeeper of sorts. A bill must be assigned from House Rules to another committee before it’s heard, giving the committee’s stewards the ability to stifle legislation.