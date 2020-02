La increíble condición de Jennifer López y Shakira de su esperada actuación en el Super Bowl LIV

Sensualidad, representación de la comunidad latina y un espectáculo musical impactante, es lo que prometieron Jennifer Lopez y Shakira para el medio tiempo de la edición 54 del Super Bowl, y no se espera menos de ellas, ya que son artistas que sobresalen por sus raíces hispanas que han documentado su preparación para uno de los eventos deportivos más importantes del 2020.

Fue en septiembre del año pasado cuando los organizadores de la fiesta del fútbol americano anunciaron con bombo y platillo la llegada de dos latinas al espectáculo más visto en el mundo por la calidad que han mostrado artistas como Michael Jackson, Madonna, Justin Timberlake, Prince o Beyoncé.

“¡No hay nada más grande que esto! ¡Estoy tan emocionada de subir al escenario del Super Bowl LVI con JLo”, escribió en aquel entonces Shakira. Mientras que J.Lo dijo que le gustará ver al mundo arder con lo que ella y su compañera de show preparan para el espectáculo. Será la primera vez que ambas realicen la función que dura unos 8 minutos.

Desde entonces, las famosas se han preparado arduamente para su participación, lo que no han dejado de presumir en sus redes sociales donde han publicado sus ensayos, parte de su vestuario, momentos de diversión y hasta la creación de un challenge.

Fue Shakira quien mostró su entrenamiento para lanzar el balón, mientras de fondo se escucha la canción Me gusta, tema musical que estrenó recientemente e interpreta al lado de Anuel AA.

Además dio a conocer la sudadera con capucha conmemorativa de su participación en el medio tiempo de la edición 54 del Super Bowl, así como el escenario en el que ha ensayado durante todo este tiempo.

“La diva del Bronx” no se ha quedado atrás. Jennifer Lopez publicó hace unos días un video en Instagram donde se le ve practicar algunos pasos de baile sobre el césped del estadio.

“Esperando mi señal como ... ¡Sólo 10 días para el #SuperBowlLIV! ✨🏈 ✨ La cuenta regresiva está activada. ¿Estás listo? #PepsiHalftime #SBLIV”, escribió la cantante y actriz para acompañar su pequeña incursión.

También ha publicado otras instantáneas para lucir objetos conmemorativos, como un vaso brillante con la inscripción 02-02-20, fecha en que se celebrará el Super Bowl LIV, así como parte de su actuación con la canción On the floor, la cual promocionó con el hashtag #JLoSuperBowlChalle y que logró que varios de sus seguidores la bailaran.

En una entrevista con Fox Sports, Shakira resaltó que era un honor participar en este magno espectáculo al lado de otra importante latina como Jennifer Lopez, quien dijo: “Me encanta que este año dos mujeres latinas realicen el Super Bowl. Es el marcador de un nuevo tiempo y no el tiempo sólo para la NFL, sino para este país, lo que envía un mensaje importante al mundo”.

Ambas famosas prometieron una actuación excitante, llena de emoción y versatilidad sobre el escenario deportivo más importante del principio del 2020.

“Significa para todos porque significar mucho para nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos y en el extranjero, así como para las mujeres”, añadió la cantante de Pies descalzos, sueños blancos.

Otras representantes del pop ya han hecho lo suyo en la cancha, como Madonna en 2012, Katy Perry en 2015, Lady Gaga en 2017 y Beyoncé, quien apareció dos veces, tanto en 2013 como solista, y en 2016 junto a Coldplay y Bruno Mars.