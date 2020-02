Los clientes de ComEd experimentaron la mejor confiabilidad de la historia en el 2019/ComEd Customers Experience Best-Ever Reliability in 2019/

La red inteligente y las mejoras del sistema ayudan a prevenir más de 13 millones de interrupciones desde 2012

Chicago, Illinois (NED).– Con tormentas eléctricas, un vórtice polar y un cambio de temperatura de 133 grados entre altas y bajas temperaturas, el clima del área de Chicago en 2019 fue un desafío. Sin embargo, gracias a las inversiones en redes inteligentes y al trabajo de las 6,000 personas de ComEd, los clientes disfrutaron de la mejor confiabilidad eléctrica.

Las familias y las empresas en todo el norte de Illinois experimentaron una frecuencia y duración de interrupciones récord y una confiabilidad general que mejoró más del 70 por ciento desde 2012, cuando la compañía comenzó a invertir en una red inteligente. Desde entonces, ComEd ha reducido la frecuencia promedio de interrupciones en un 47 por ciento y la duración promedio en un 52 por ciento.

En 2019, los clientes también vieron una fiabilidad récord en la ciudad de Chicago, donde la fiabilidad general ha mejorado un 80 por ciento desde 2012.

"Desde una mayor confiabilidad y opciones para los clientes hasta la creación de empleos y negocios en crecimiento, nuestras inversiones en redes inteligentes están brindando un gran valor para nuestros clientes y el estado", dijo Joe Domínguez, CEO de ComEd. “ComEd lidera a la nación en la entrega de energía limpia y renovable, con un 92 por ciento de la energía provista a familias y empresas que proviene de fuentes de energía que no producen contaminación del aire. Con las continuas inversiones en redes inteligentes para integrar eficientemente la energía solar y mejorar la confiabilidad, estamos preparados para ayudar a nuestros clientes y nuestras comunidades a reducir la contaminación del aire local a través del transporte eléctrico y otros procesos, al tiempo que producen miles de millones de dólares en ahorros".

Illinois ha logrado un progreso significativo hacia la reducción de la contaminación dañina del aire y ya ha alcanzado el 85 por ciento de los objetivos de acción climática del Acuerdo de París.

Desde 2012, los clientes de ComEd se han ahorrado más de 13 millones de interrupciones de servicio debido en parte a mejoras en la red inteligente y el sistema, incluida la automatización de la distribución o los "interruptores inteligentes" digitales que redirigen automáticamente la energía en torno a posibles áreas problemáticas. Las interrupciones evitadas han resultado en un ahorro social de $ 2.4 mil millones.

“Los empleados de ComEd, desde trabajadores de línea hasta ingenieros y representantes de servicio al cliente, han hecho su misión mejorar el servicio para las personas que dependen de nosotros. Las inversiones que estamos haciendo y

Las asociaciones que hemos establecido han establecido una base sólida para el futuro y están satisfaciendo las necesidades cambiantes de nuestros clientes ", dijo Terry Donnelly, presidente y director de operaciones de ComEd.

Todas estas mejoras de confiabilidad se han producido mientras las facturas mensuales se mantuvieron estables. La factura mensual promedio de un cliente residencial es inferior a $ 83. En 2012, la factura mensual promedio fue de $ 84 por mes. Si ComEd fuera un estado, su costo de electricidad como porcentaje del ingreso promedio de los hogares sería más bajo que en cualquier otro lugar que no sea Utah. Con un 1,4 por ciento, el porcentaje del ingreso familiar que representa la factura promedio de ComEd se compara con un promedio de los EE. UU. Del 2,3 por ciento.

Además de producir niveles récord de satisfacción del cliente, una fuerte confiabilidad de energía y el competitivo mercado de suministro de electricidad de Illinois ayudan a atraer negocios al territorio de servicio del norte de Illinois de ComEd. El año pasado, la Alianza GridWise reconoció a Illinois como el estado número 2 en la nación para la modernización de la red.

"El historial de ComEd de proporcionar una sólida confiabilidad junto con los precios competitivos de energía de Illinois son componentes importantes de una economía regional próspera", dijo Jack Lavin, presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Chicago. "Nos complace ver mejoras año tras año en el rendimiento de una pieza crítica de la infraestructura de Chicago y el norte de Illinois".

La compañía continúa compartiendo las mejores prácticas y recursos con sus utilidades hermanas Exelon: Atlantic City Electric, BGE, Delmarva Power, PECO y Pepco.

ComEd Customers Experience Best-Ever Reliability in 2019

Smart grid and system improvements help prevent more than 13 million outages since 2012

CHICAGO (Jan. 28, 2020) – With thunderstorms, a polar vortex and a 133-degree temperature swing between high and low temperatures, Chicago-area weather in 2019 was challenging. Yet, thanks to smart grid investments and the work of ComEd’s 6,000 people, customers enjoyed the best-ever electric reliability.

Families and businesses across northern Illinois experienced record-low frequency and duration of outages and overall reliability that improved more than 70 percent since 2012, when the company began investing in a smart grid. Since then, ComEd has reduced the average frequency of outages by 47 percent and the average duration by 52 percent.

In 2019 customers also saw record reliability in the city of Chicago, where overall reliability has improved 80 percent since 2012.

“From greater reliability and customer options to job creation and growing businesses, our smart grid investments are delivering great value for our customers and state,” said Joe Dominguez, CEO of ComEd. “ComEd leads the nation in the delivery of clean and renewable power, with 92 percent of the energy provided to families and businesses coming from power sources that do not produce air pollution. With continued smart grid investments to efficiently integrate solar power and to improve reliability, we are poised to help our customers and our communities reduce local air pollution through electric transportation and other processes while producing billions of dollars in savings.”

Illinois has made significant progress toward reducing harmful air pollution and already has met 85 percent of the Paris Accord climate action targets.

Since 2012, ComEd customers have been spared more than 13 million service interruptions due in part to smart grid and system improvements, including distribution automation or digital “smart switches” that automatically reroute power around potential problem areas. The avoided outages have resulted in $2.4 billion in societal savings.

“ComEd employees, from lineworkers to engineers to customer service reps, have made it their mission to improve service for the people who depend on us. The investments we’re making and

partnerships we’ve established have laid a strong foundation for the future and are meeting our customers’ evolving needs,” said Terry Donnelly, ComEd president and chief operating officer.

All of these reliability improvements have come while monthly bills remained flat. The average monthly bill for a residential customer is under $83. In 2012, the average monthly bill was $84 per month. If ComEd were a state, its electricity cost as a percent of median household income would be lower than anywhere but Utah. At 1.4 percent, the percentage of household income that the average ComEd bill represents compares to a U.S. average of 2.3 percent.

In addition to producing record customer satisfaction levels, strong power reliability and Illinois’ competitive electricity supply market help attract businesses to ComEd’s northern Illinois service territory. Last year, the GridWise Alliance recognized Illinois as the No. 2 state in the nation for grid modernization.

“ComEd's track record of providing strong reliability along with Illinois’ competitive energy prices are important components of a thriving regional economy,” said Jack Lavin, president and CEO of the Chicagoland Chamber of Commerce. “We are pleased to see year-over-year improvements in the performance of a critical piece of Chicago and northern Illinois’ infrastructure.”

The company continues to share best practices and resources with its Exelon sister utilities: Atlantic City Electric, BGE, Delmarva Power, PECO and Pepco.