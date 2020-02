Trump ratifica el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá pese a gran oposición/ Trump Signs Toxic NAFTA 2.0 Despite Major Opposition

Washington, DC — Donald Trump firmó este miércoles el Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá (UMSCA), la revisión del conocido como NAFTA, pese a las graves reservas sobre el pacto por parte de líderes parlamentarios.

Virtualmente todas las más importantes organizaciones ambientales están unidas en oposición a este acuerdo que causará aún más disrupción climática y contaminación tóxica en las próximas décadas. Previamente, el Sierra Club contrastó el texto con los cambios fundamentales que había sugerido repetidamente el movimiento ambiental. Esta revisión incumple los objetivos en sus siete aspectos fundamentales.

Encuestas recientes revelaron que el 60% de los votantes cree que los pactos comerciales deben respaldar el Acuerdo Climático de París, incluir estándares obligatorios para limitar la contaminación y asegurarse de la implementación independiente de estándares ambientales. La versión de Donald Trump, llamada NAFTA 2.0, excluye todos los puntos mencionados y, de hecho, el texto ni siquiera menciona el cambio climático.



Como respuesta, el director del Programa Económico del Sierra Club, Ben Beachy, emitió la siguiente declaración:



“La versión revisada de NAFTA de Donald Trump es el ejemplo más reciente de cómo rendir a los contaminadores corporativos la limpieza del aire y el agua, la estabilidad climática y la salud pública. Los estadounidenses y nuestros vecinos fronterizos merecen un acuerdo comercial moderno que apoye la acción climática, buenos empleos de energía limpia, y protecciones efectivas para los trabajadores, comunidades y el planeta. El Sierra Club se compromete a seguir trabajando con el Congreso y la próxima administración para elaborar un nuevo modelo comercial que proteja al público, no a los contaminadores”.





Trump Signs Toxic NAFTA 2.0 Despite Major Opposition

Washington, D.C. – This Wednesday, Donald Trump signed his NAFTA 2.0 trade deal, despite serious, high-profile concerns over the proposal from leading members of Congress.

Virtually all leading environmental organizations are united in opposition to this deal that would lock in more climate disruption and toxic pollution for decades to come. The Sierra Club previously evaluated the text against the fundamental changes the environmental community has repeatedly called for. The revised deal fails on each of 7 core environmental priorities.

Recent polling that found over 60% of voters believe trade agreements should reinforce the Paris Climate Agreement, include binding standards to limit pollution, and ensure independent enforcement of environmental standards. Donald Trump’s NAFTA 2.0 includes none of the above, and in fact, Trump’s deal does not even mention climate change.



In response, Sierra Club Living Economy Director Ben Beachy released the following statement:



"Donald Trump’s NAFTA 2.0 is the latest instance of him selling out clean air and water, climate stability, and our health to corporate polluters. The American people and all people across borders deserve a modern trade deal that supports climate action, good clean energy jobs, and enforceable protections for workers, communities, and the planet. The Sierra Club looks forward to working with Congress and the next Administration to craft a new model of trade that protects people, not polluters.”