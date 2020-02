Cameo Dental Specialists continúa progresando/Cameo Dental Specialists continues to progress

Berwyn, Illinois (NED) .— Cameo Dental Specialists abrió recientemente su nueva ubicación en 3116 S Oak Park Ave en el histórico Depot District de Berwyn. La última incorporación al Depot District fue conmemorada con un corte de listón realizado en asociación con la Ciudad de Berwyn y la Corporación de Desarrollo de Berwyn (BDC) el pasado 21 de enero de 2020.

El equipo de Cameo Dental Specialists brinda a sus pacientes opciones de atención excepcionales utilizando la tecnología y el tratamiento diagnóstico y terapéutico innovadores más avanzados. El equipo de médicos y personal altamente calificado de Cameo ofrece atención especializada completa basada en planes de tratamiento personalizados en cuatro ubicaciones convenientes. Fundado en 1979, su objetivo siempre ha sido proporcionar a los pacientes una atención de la más alta calidad en un ambiente relajado y cómodo para todas sus necesidades dentales, incluyendo endodoncia, cirugía oral, periodoncia y más.

El Dr. Rick Munaretto señaló: “Es genial ser parte de la comunidad de Berwyn. Comenzamos en un pequeño consultorio dental hace unos 16 años y, a lo largo de los años, hemos podido crecer y agregar médicos y especialistas increíblemente talentosos a nuestro equipo. No podemos esperar para seguir creciendo y trabajando con la comunidad ”.

El alcalde Robert J. Lovero dijo: “Cameo Dental Specialists ha sido parte de la comunidad de Berwyn durante mucho tiempo, y estamos orgullosos de cómo han crecido en Berwyn y en varias comunidades. Han transformado su nuevo espacio en una hermosa oficina en Oak Park Avenue, donde sabemos que continuarán brindando servicios de calidad a Berwyn y nuestros vecinos ”.

Cameo Dental Specialists continues to progress

Berwyn, Illinois (NED).– Cameo Dental Specialists recently opened their newest location at 3116 S Oak Park Ave in Berwyn’s historic Depot District. The newest addition to the Depot District was commemorated with a ribbon cutting held in partnership with the City of Berwyn and the Berwyn Development Corporation (BDC) on January 21, 2020.

The team at Cameo Dental Specialists provides their patients with exceptional care options using the most advanced innovative diagnostic and therapeutic technology and treatment. Cameo’s team of highly skilled staff and doctors offer complete specialty care based on personally tailored treatment plans at four convenient locations. Founded in 1979, their goal has always been to provide patients with the highest quality care in a relaxed, comfortable environment for all your dental needs, including endodontics, oral surgery, periodontics and more.

Dr. Rick Munaretto noted, “It is great to be a part of the Berwyn community. We started off in a small dental office about 16 years ago, and over the years we’ve been able to grow and add incredibly talented doctors and specialists to our team. We cannot wait to continue growing and working with the community.”

Mayor Robert J. Lovero said, “Cameo Dental Specialists have been a part of the Berwyn community for a long time, and we are proud of how they have grown in Berwyn and throughout several communities. They have transformed their new space into a beautiful office on Oak Park Avenue, where we know they will continue to provide quality services to Berwyn and our neighbors.”