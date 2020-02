Febrero mes de preparación para terremotos en Illinois/February is Earthquake Preparedness Month in Illinois

Springfield, Illinois (NED).– Si bien se pueden pronosticar algunos peligros, como tormentas, tornados e inundaciones, para notificar con anticipación a los residentes en un área de peligro, no se pueden predecir otros peligros como los terremotos. Los terremotos recientes en Puerto Rico y el Caribe son ejemplos perfectos de que los terremotos pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso mientras está en el trabajo, en casa o de vacaciones. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) estima que cada año se producen 500,000 terremotos detectables en el mundo. El Centro Nacional de Información sobre Terremotos (NEIC) localiza alrededor de 20,000 terremotos cada año, o alrededor de 55 terremotos cada día.

Los registros indican que Illinois, y varios otros estados en el centro de los Estados Unidos, experimentaron algunos de los terremotos más grandes jamás medidos en América del Norte. En reconocimiento del riesgo de terremoto que todavía representan las zonas sísmicas de New Madrid y Wabash Valley, la Agencia de Manejo de Emergencias de Illinois (IEMA) y las agencias locales de manejo de emergencias promoverán la preparación para terremotos durante todo febrero.

"Crear un ambiente de educación, conciencia y preparación salvará vidas en Illinois", dijo Alicia Tate-Nadeau, directora interina de la Agencia de Manejo de Emergencias de Illinois. "Si bien no podemos predecir cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto, podemos ayudar a las personas a aprender cómo protegerse y reducir el daño a sus hogares".

Se debe aprender cómo protegerse "tirarse al piso, cubrirse y esperar" esto puede ayudar a las personas a prevenir lesiones durante un temblor o terremoto. La frase les recuerda a las personas que se tomen al piso, que se cubran debajo de un escritorio, una mesa u otros muebles resistentes, y que se agarren a ese objeto y estén preparados para moverse hasta que termine el temblor. La mayoría de las víctimas son el resultado de la caída de objetos y escombros causados ​​por el temblor de la tierra.

Hay varios pasos que las personas pueden tomar para ayudar a prevenir lesiones y daños a la propiedad en el hogar, que incluyen:

• Sujetar los calentadores de agua y los electrodomésticos grandes a los montantes de la pared.

• Anclaje de lámparas de techo

• Fijación de estantes a montantes de pared y fijación de puertas de gabinetes con pestillos.

• Amarrar televisores, computadoras y otros equipos pesados ​​para evitar que se caigan

• Aprender a cerrar el gas, el agua y la electricidad en caso de que las líneas estén dañadas.

Cada año, la Agencia de Manejo de Emergencias de Illinois lidera una iniciativa para registrar hogares, negocios, escuelas y organizaciones en el simulacro de terremoto más grande del mundo. El simulacro de terremoto de este año tendrá lugar el jueves 15 de octubre a las 10:15 a.m. Nunca es demasiado temprano para registrar su participación en este evento que puede salvar vidas. Regístrese hoy en www.shakeout.org.

Obtenga más información sobre cómo puede preparar su hogar, negocio y familia para un terremoto en www.Ready.Illinois.gov. Los consejos de seguridad contra terremotos también se publicarán a lo largo de febrero en las páginas de Ready Illinois en Facebook (www.facebook.com/ReadyIllinois) y Twitter (www.twitter.com/ReadyIllinois).

February is Earthquake Preparedness Month in Illinois

Springfield, Illinois (NED).– While some hazards such as storms, tornadoes and floods can be forecasted in order to provide advance noticed to residents in an area of danger, other hazards such as earthquakes cannot be predicted. Recent earthquakes in Puerto Rico and the Caribbean are perfect examples that earthquakes can happen anywhere and at any time, including while you are at work, at home or on vacation. The United States Geological Survey (USGS) estimates that 500,000 detectable earthquakes occur in the world each year. The National Earthquake Information Center (NEIC) locates about 20,000 earthquakes each year, or about 55 earthquakes each day.

Records indicate Illinois, and several other states in the central United States, experienced some of the largest earthquakes ever measured in North America. In recognition of the earthquake risk still posed today by the New Madrid and Wabash Valley seismic zones, the Illinois Emergency Management Agency (IEMA) and local emergency management agencies will promote earthquake preparedness throughout February.

“Creating an environment of education, awareness and preparedness will save lives in Illinois,” said Alicia Tate-Nadeau, Acting Director of the Illinois Emergency Management Agency. “While we cannot predict when the next major quake will occur, we can help people learn how to protect themselves and reduce damage to their homes.”

Learning how to “Drop, Cover and Hold On” can help people prevent injury during an earthquake. The phrase reminds people to drop down to the floor, take cover under a sturdy desk, table or other furniture, and hold on to that object and be prepared to move with it until the shaking ends. Most casualties result from falling objects and debris caused by the earth shaking.

There are several steps people can take to help prevent injuries and property damage at home, including:

• Strapping water heaters and large appliances to wall studs

• Anchoring overhead light fixtures

• Fastening shelves to wall studs and securing cabinet doors with latches

• Strapping TVs, computers and other heavy equipment to prevent tipping

• Learning how to shut off gas, water and electricity in case the lines are damaged

Each year the Illinois Emergency Management Agency leads an initiative to register homes, businesses, schools and organizations in the world’s largest earthquake drill. This year’s earthquake drill will take place on Thursday, October 15 at 10:15 a.m. It’s never too early to register your participation in this potentially life-saving event. Register today at www.shakeout.org.

Learn more about how you can prepare your home, business and family for an earthquake at www.Ready.Illinois.gov. Earthquake safety tips will also be posted throughout February on the Ready Illinois Facebook (www.facebook.com/ReadyIllinois) and Twitter (www.twitter.com/ReadyIllinois) pages.