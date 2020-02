Fuertes críticas a los republicanos del senado de los Estados Unidos/ Strong criticism of Republicans of the United States Senate

El congresista Jesús "Chuy" García condena la absolución del Senado

Washington, D.C. - El congresista Jesús "Chuy" García (IL-04) emitió la siguiente declaración después de que el Senado votó para negar el testimonio de los testigos y absolver al presidente Trump de delitos imputables:

“Al igual que el Presidente, los republicanos del Senado han colocado sus intereses personales y políticos por encima de la Constitución y nuestro país. Al público estadounidense se le negó un juicio completo con testigos cuyo testimonio confirma la fechoría del presidente.

“Los republicanos e incluso el equipo de defensa del presidente no disputan los hechos: el presidente Trump amenazó con retener la ayuda militar de un país extranjero a menos que acordaran ayudarlo a ganar la reelección. Luego participó en un encubrimiento para obstruir las investigaciones del Congreso.

“Los republicanos del Senado pueden esconderse de los testigos. Pueden proteger al presidente a toda costa. Pero no pueden esconderse de la historia. Donald Trump violó el estado de derecho y pisoteó la Constitución.

"Este es un momento vergonzoso en nuestra democracia que no será olvidado".

El presidente de la AFT, Randi Weingarten, reacciona al voto de juicio político

Washington, D.C. — La presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), Randi Weingarten, emitió la siguiente declaración en respuesta al voto del Senado de los Estados Unidos para absolver al presidente Trump por cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso:

“Lo que presenciamos hoy fue la muerte del respeto por un país que cree en el estado de derecho, no en el de monarcas y déspotas.

"La mayoría del Senado de los Estados Unidos dio la espalda a lo que luchó el pueblo en la Revolución Americana —el estado de derecho— y a la voluntad del pueblo estadounidense que los eligió para servir de control y equilibrio del poder ejecutivo.

“Este falso juicio careció de la disponibilidad de evidencia que la mayoría de los votantes quería escuchar, y su conclusión, sin escuchar a ningún testigo adicional o revisar ningún documento adicional, es un día triste para nuestra democracia.

“Los fundadores de esta gran república esperaban algo mejor para Estados Unidos. Hoy, nos comprometemos a construir ese futuro ".

Congressman Jesús “Chuy” García Condemns Senate Acquittal

Washington, D.C. - Congressman Jesús “Chuy” García (IL-04) issued the following statement after the Senate voted to deny witness testimony and acquit President Trump of impeachable offenses:

“Like the President, Senate Republicans have placed their personal and political interests above the Constitution and our country. The American public was denied a full trial with witnesses whose testimony confirms the President’s wrongdoing.

“Republicans and even the President’s defense team do not dispute the facts: President Trump threatened to withhold military aid from a foreign country unless they agreed to help him win re-election. He then engaged in a cover-up to obstruct Congressional investigations.

“Senate Republicans can hide from witnesses. They can protect the President at all costs. But they cannot hide from history. Donald Trump violated the rule of law and trampled the Constitution.

“This is a shameful moment in our democracy that will not be forgotten.”

AFT President Randi Weingarten Reacts to Impeachment Vote

Washington—American Federation of Teachers President Randi Weingarten issued the following statement in response to the U.S. Senate’s vote to acquit President Trump on charges of abuse of power and obstruction of Congress:

“What we witnessed today was the death of respect for a country that believes in the rule of law, not the rule of monarchs and despots.

“The majority of the U.S. Senate turned its back on what the people fought for in the American Revolution—the rule of law—and on the will of the American people who elected them to serve as a check and balance on executive power.

“This sham trial lacked the availability of evidence that a majority of voters wanted to hear, and its conclusion, without hearing from any additional witnesses or reviewing any additional documents, is a sad day for our democracy.

“The founders of this great republic hoped for better for America. Today, we recommit to building that future.”